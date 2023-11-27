دبي - كتب محمد فتوح - حذّرت الإدارة العامة للمرور من أن مخالفة تجاوز حافلات النقل المدرسي أثناء توقفها تتراوح غرامتها بين 3000 و6000 ريال. وقال المرور في تغريدة نشرها اليوم، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة يجب على قائدي المركبات عدم تجاوز حافلات النقل المدرسي على الطرق. وأكدت الإدارة العامة للمرور، أن تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد مخالفة مرورية.

كانت هذه تفاصيل خبر المرور: مخالفة تجاوز حافلات النقل المدرسي أثناء توقفها غرامتها تصل إلى 6000 ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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