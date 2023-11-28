العضو المنتدب لـ"نيسان إيجيبت": مصنع مصر مركز تصدير إقليمي لسيارات الركوب

ياسر رشاد - القاهرة - قال المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لـشركة نيسان مصر، إن نيسان هي الشركة العالمية الوحيدة فى قطاع السيارات المصرى التي تمتلك مصنعها بنسبة 100%. وأكد "عبدالصمد"، أن نيسان مصر تسعى لإطلاق سيارات جديدة تعمل بحلول وتقنيات مبتكرة، خاصة مع التحولات العالمية الكبيرة نحو المزيد من الاعتماد على السيارات الكهربائية التي تمثل ثورة حقيقية في عالم السيارات والمحافظة على الاستدامة البيئية.

وأضاف العضو المنتدب لـشركة نيسان مصر، أن تكنولوجيا e-POWER التي كشفت عنها "نيسان مصر"، خلال فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF، تُمثل تحولًا جذريًا في سيارات الاحتراق الداخلي التي تصبح مع هذه التكنولوجيا الجديدة محركات كهربائية بالكامل.

نسبة المكون المحلي في نيسان صني تتخطى الـ50%

وأوضح "عبدالصمد"، خلال مشاركته في جلسة " حول حلول التنقل بأفضل سعر للعميل ومن خلال التمويل المناسب"، في المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF، بأن نسبة توطين السيارة نيسان صني التي يتم تجميعها في مصر تتخطى 50%، وهذا ما يجعلها السيارة المفضلة للعائلة المصرية والأكثر مبيعا من فئتها محليا.

وصرح العضو المنتدب لـشركة نيسان مصر، بأن تصدير السيارة نيسان صني لأسواق أفريقية مختلفة هذا العام يعد دليلا على الجودة العالية بالتصنيع والسعر الذي يناسب عملاء الشركة فى أنحاء القارة.

مصنع نيسان مصر مركز تصدير إقليمي لسيارات الركوب

ولفت إلى أن مصنع نيسان مصر يُعد مركز تصدير إقليمي لسيارات الركوب بينما يُعد مصنع نيسان فى جنوب افريقيا مركز تصدير إقليمي للمركبات التجارية.

كانت شركة نيسان مصر، قد شاركت مؤخراً في المعرض الأفريقي للتجارة البينية IATF، الذي أقيم خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر 2023 في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وكانت شركة نيسان مصر من بين الشركات العارضة في هذا المعرض الإقليمي، كما شارك ممثلي الشركة في الجلسات النقاشية التي تضمنها المعرض، وبالتحديد جلسة الاستدامة وتطور تقنيات التنقل في أفريقيا، وجلسة حول حلول التنقل بأفضل سعر للعميل ومن خلال التمويل المناسب. وفي الجناح المخصص للشركة، استعرضت نيسان سيارات قشقاي e-POWERالتي تعتمد على تكنولوجيا e-POWER الجديدة وكذلك السيارة صني التي يتم تجميعها محليا والتي قد تم تصديرها للسوق الأفريقية هذا العام.