فريق ألبين F1 يختتم موسم 2023 برصيد 120 نقطة بالمركز السادس

دبي - كتب محمد فتوح - اختتم فريق ألبين F1 بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2023 في نهاية الموسم في أبو ظبي، حيث احتل إستيبان أوكون المركز الثاني عشر وبيير جاسلي في المركز الثالث عشر على حلبة مرسى ياس.

وأنهى فريق ألبين الموسم برصيد 120 نقطة في المركز السادس في بطولة الصانعين فيما يحتل بيير المركز الحادي عشر في بطولة السائقين برصيد 62 نقطة وإستيبان في المركز الثاني عشر برصيد 58 نقطة.

تطلع كلا السائقين إلى إنهاء الموسم بشكل جيد حيث بدأ بيير في المركز العاشر وإستيبان في المركز الثاني عشر. بدأ بيير بداية رائعة ليصعد إلى المركز الثامن في نهاية اللفة الافتتاحية مع إستيبان في المركز الحادي عشر.

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احتفظ بيير بالمركز الثامن في بداية السباق قبل أن يتعرض للأضرار بعد ملامسته لويس هاميلتون في اللفة 15، مما تسبب في أضرار جسيمة لسيارته A523، وخسارة كبيرة في الأداء الديناميكي الهوائي.

دخل إستيبان إلى موقع هاردز في اللفة 15 بناءً على إستراتيجية التوقف الواحد، والتي عاد بها إلى نهاية السباق في المركز الثاني عشر.

فريق ألبين F1 يتطلع لتعديل خططه استعدادا لموسم 2024

بقي الفريق في أبو ظبي لإجراء اختبارات ما بعد الموسم اليوم الثلاثاء حيث سينضم إلى إستيبان جاك دوهان، بعد فوزه في السباق المميز في بطولة الفورمولا 2 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.

قال سائق فريق ألبين إستيبان أوكون، الذي بدأ بالمركز 12، وأنهى المركز 12 “هذا ختام موسم 2023 ولم يكن إنهاء العام هو الأفضل بالنسبة لنا. ببساطة، بدا أننا نفتقر إلى السرعة اليوم، ولسوء الحظ، أنهينا السباق خارج نطاق النقاط في المركز الثاني عشر. من جهتي اخترنا استراتيجية التوقف الواحد ولم نتمكن من الوصول إلى المراكز العشرة الأولى. لدينا الكثير لمراجعته من هذا السباق والكثير لتحليله حيث كان موسمًا غير متناسق وصعودًا وهبوطًا. لم نحقق الأهداف التي وضعناها لأنفسنا في بداية العام، وقد حان الوقت لاستخلاص المعلومات وإعادة تجميع صفوفنا والتركيز على مجالات التحسين الرئيسية. ليس لدي أدنى شك في أننا سنعود أقوى من أي وقت مضى للتحسن معًا كفريق واحد لوضع أنفسنا في وضع أفضل العام المقبل. لدينا اختبار اليوم الثلاثاء وبعد ذلك سيحين وقت الراحة قبل أن نضع نصب أعيننا عام 2024. شكرًا للفريق وجميع المشجعين على دعمهم غير المشروط هذا العام.”

أما السائق بيير جاسلي، بدأ بالمركز العاشر وأنهى المركز 13 “بالنسبة لنا، لم تكن هذه هي الطريقة التي أردنا إنهاء الموسم بها، حيث، لسوء الحظ، أنهينا سباق اليوم خارج النقاط. لقد كانت فترة ما بعد الظهر محبطة. بعد بداية جيدة، صدمني تشيكو بيريز وبعد ذلك لويس هاميلتون وتعرضنا لأضرار كبيرة في الجزء الخلفي من السيارة، والتي حملناها طوال معظم السباق. لقد رأيت الضرر بعد ذلك وهو واسع النطاق! لقد كان سباقًا صعبًا منذ ذلك الحين ولدينا أشياء يجب مراجعتها والكثير لنتعلمه، لأننا ربما لم نقم بتحسين كل شيء حيث كان من الممكن تسجيل بعض النقاط. فيما يتعلق بالموسم، لقد استمتعت حقًا بالانضمام إلى عائلة ألبين. لقد كان موسمًا مختلطًا على المسار الصحيح، ولكن من حيث بدأنا في البحرين، نحن الآن في وضع أفضل بكثير وهذا أمر إيجابي ومشجع حقًا. شكرًا للجميع في إنستون وفيري وعلى المضمار على عملهم الهائل وأنا واثق من أننا سنكون أقوى بكثير في العام المقبل.”

بينما قال برونو فامين، مدير فريق ألبين المؤقت “هذا هو ختام موسم 2023، العام الذي شهدنا فيه بعض اللحظات الجيدة جدًا، ولكن أيضًا العديد من اللحظات الصعبة. وفي النهاية، لم نحقق ما خططنا له. كان اليوم سباقًا صعبًا لكلتا السيارتين ولدينا الكثير لمراجعته لنرى ما كان بإمكاننا القيام به بشكل أفضل حتى لو لم يكن لذلك تأثير على نتيجة البطولة. لقد سررت بما رأيته في الجزء الثاني من الموسم. في الوقت الحالي، كفريق، سنأخذ بعض الوقت خلال فترة الركود للتفكير في كل شيء ومراجعته وتنفيذ التغييرات اللازمة وخطة اللعب قبل عام 2024. أود أن أشكر الفريق بأكمله والسائقين على عملهم الشاق، والتفاني والطموح طوال حملة مليئة بالتحديات، وسنعود بلا شك في عام 2024 بمزيد من الرغبة في تحقيق أهدافنا.”

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