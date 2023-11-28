ميتسوبيشي اكليبس كروس بمواصفات عالمية وأسعارها بالسعودية تبدأ من 101,800 ريال

دبي - كتب محمد فتوح - تجربة اليوم للسيارة الكروس أوفر ميتسوبيشي اكليبس – الطراز الخاص black Sam سبشل إيديشن ، وهي سيارة متوسطة الحجم ظهرت لأول مرة في معرض جنيف للسيارات في العام 2017 وكانت السيارة بمثابة الاعداد الحقيقي للجيل الجديد من سيارات ميتسوبيشي الرياضية متعددة الاستخدامات ، وفي العام 2021 حصلت السيارة على تحديثات منتصف العمر. أما بالنسبة للمنافسين لميتسوبيشي اكليبس فإنها تنافس في أسواقنا سيارات مثل إم جي RX-5 وكيا سبورتاج وهيونداي توسان وهافال H6 وجيلي أزكارا ..

طرازات ميتسوبيشي اكليبس بالسعودية

تأتي الميتسوبيشي إكليبس كروس لأسواقنا بأربع فئات :

– الفئة الأولى GLX دفع أمامي وسعرها 101,800 ريال

– الفئة الثانية الفل كامل GLS بدفع أمامي وسعرها 113,300 ريال

– الفئة الثالثة بدفع رباعي وسعرها 119،050 ريال

– الفئة الرابعة black Sam وهي السيارة التي قمنا بتجربتنا ونعرضها لكم اليوم

الأسعار أعلاه تشمل قيمة الضريبة المضافة والتسجيل، والضمان المصنعي المتوفر من الوكيل المعتمد في المملكة العربية السعودية شركة العيسائي للسيارات ، وهو ثلاث سنوات أو 100 كيلومتر أيهما يأتي أولا .

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أبعاد ميتسوبيشي اكليبس كروس أوفر

أبعاد Mitsubishi إكليبس كروس تأتي للطول الإجمالي 454,5 سم والعرض 180.5 سم والارتفاع 168.5 سم وطول قاعدة عجلاتها 267 سم . ولاشك أن هذه الأبعاد تشير إلى الفرص التي اتيحت للمصممين لتقديم ابداعاتهم سواء فيما يتعلق بالتصميم الخارجي أوبهندسة وترتيب المقصورة الداخلية .

التصميم الخارجي لميتسوبيشي اكليبس

تأتي هذه الكروس أوفر بتصميم عصري وتعبر بشكل عالمى عن توجهات وشخصية السيارات الجديدة من فئة الـ SUV الرياضية متعددة الأغراض. الواجهة الأمامية يبرز بها شبك التهوية الأمامي الكبير المقسوم لنصفين – القسم الأعلى يتصدره شعار ميتسوبيشي ، وفي الأسفل نري فتحات إضافية للتهوية . وبطراز التجربة black Sam يأتي شبك التهوية الأمامي بلون أسود مطفي. الأضواء النهارية تبدو نحيلة بتصميم جميل مدمج في شبك التهوية بتقنية LED .

المصابيح الأمامية الرئيسية تاتي بعدستين عموديتان، بالأعلى للضوء المنخفض ، والعدسة التي بالأسفل للضوء العالي . يحيط بالأضواء الأمامية إطار من الكروم وفي الأسفل ديفيوزر رياضي لحماية السيارة/ ، وفي الفئات الأعلى يتوفر لها كشافات ضباب أمامية وحساسات أمامية

التصميم الجانبي لميتسوبيشي اكليبس

تظهر سيارة الكروس أوفر اكليبس بدون عوارض جانبية أعلى السقف، والمعروفة بال – رووف راك – لكن تصميم الجزء الخلفي ينحني بشكل انسيابي للخلف، وهذا يعطي السيارة طابع رياضي يشبه سيارات الكوبيه . غطارات الكروم تحيط بالنوافذ الجانبية ، و المرايا الجانبية مثبتة هبيكل السيارة وليست على النوافذ الجانبية ، وهي ميزة مهمة لتخفيف حدة دخول الهواء إلى داخل المقصورة .

المرايا الخارجية وجنوط ميتسوبيشي اكليبس

المرايا الجانبية بلون أسود ، وفي بقية الفئات تأتي بلون هيكل السيارة من الأعلى، ومن الأسفل بلون أسود مطفي. المرايا تعمل بتحكم كهربائي وتنطوي آليا وعليها مؤشر الانعطاف وكاميرا جانبي . من جماليات التصميم الجانبي العملية التقوسات التي تظهر أعلى الإطارات الأمامية ، وخطوط التصميم الرياضية التي تمتد من الإطارات الأمامية عبر مقابض الأبواب ، مندمجة مع الأضواء الخلفية بطريقة جميلة .

الجنوط مقاس 18 بوصة بلون أسود مطفي ، وفي بقية الطرازات تأتي من الكروم ، ومقاس الإطارات 225/55 R18/ . يتميز طراز التجربة بإطار يمتد بعرض السيارة بلون أسود مطفي .

المنظر الخلفي لميتسوبيشي اكليبس

خلفية السيارة تبدأ بالجزء الأعلى حيث يبرز هوائي على شكل زعنف القرش ، أسفله جناح صغير يتوسطه أضواء المكابح . الأضواء الخلفية LED ، مع كاميرا خلفية وحساسات للمساعدة في الوقوف

مساحة التحميل داخل ميتسوبيشي اكليبس كروس

مساحة صندوق الأمتعة 419 لترفي الكروس أوفر اكليبس مع الوضع الطبيعي لمقاعد الصف الثاني ، وعند طي هذه المقاعد تصل مساحة التحميل الي 663 ليترا .

محرك ميتسوبيشي اكليبس

تنطلق Mitsubishi إكليبس كروس في أسواقنا بالسعودية بمحرك واحد بنزين أربعة سلندر سعته 1.5 لتربقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن-متر ، ومع المحرك يعمل ناقل حركة آلي CVT متعدد السرعات . نوعية الوقود المستخدم هو 91 ، واستهلاكه للوقود 15.7 كلم لكل لتر واحد .

أنظمة الدفع في ميتسوبيشي اكليبس

الطراز الأساسي يعمل بنظام الدفع الأمامي فقط والطراز الثاني الفل بالكامل زي يتوفر بالدفع الأمامي أوبالدفع الرباعي AWD اختياري/ وسعة تانكي البنزين 63 لتر .

مقصورة ميتسوبيشي اكليبس كروس

كما تقول الشركة فإن تصميم المقصورة الداخلية مستوحى من قمرة قيادة الطائرات ، ويتجسد ذلك في لوحة العدادات الأفقية مع لمسات فضية مصممة بعناية كبيرة . ومن الأشياء الملفتة للنظر في المقصورة استخدام اللون الأسود المطفي في أماكن كثيرة ، بعكمس بقية الطرازات التي تأتي المقصورة بها مطعمة بالكروم .

شاشة المعلومات والترفيه معلقة مقاس 8 بوصات ، وفي الطراز الأعلى تأتي مع نظام ملاحة ، وأسفلها فتحات التهوية ، وأزرار التحكم بمكيف الهواء . وفي الأسفل أيضا خصصت أماكن منافذ أو مقابس للكهرباء 12 فولت . ذراع ناقل الحركة مطعم بالكروم ، كما تتوفر حاملات أكواب ومسند وسطي ، وفي الطراز الأعلى تتوفر مكابح الكترونية ونظام التوقف والانطلاق وفتحة سقف بانورامية

عجلة القيادة ومقاعد ميتسوبيشي اكليبس

عجلة القيادة جلديوة جديدة ثلاثية الأضلاع متعددة الوظائف ، ولوحة العدادات محاطة بالكروم وتتوسطها شاشة صغيرة للمعلومات . المقاعد من القماش في الطراز الأساسي ، وفي الطرازين الأعلى تأتي من الجلد . السيارة مجهزة بزر تشغيل وإطفاء المحرك مع ريموت لفتح وغلق الأبواب .

مقاعد الصف الثاني بمقصورة ميتسوبيشي اكليبس

تتميز الجلسة في مقاعد الصف الثاني بالرحابة والراحة ، مع توفر مساحة جيدة للرأس والأكتاف والأرجل . يتوفر أيضا مسند للذراع وعليه حاملة أكواب اثنين ، وفتحات تهوية ، وجيوب خلف مقاعد الصف الأول للتخزين . تأتي مقاعد الصف الثاني بإمكانية طي 60/40 .

تجهيزات الأمان والسلامة

تأتي الكروس اوفر اكليبس بحزمة جيدة وعالية التقنية من تجهيزات وأنظمة السلامة ، وابرزها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيا ، ونظام الحفاظ على الثبات، ونظام تخفيف التصادم الأمامي ، ونظام التحذير عن الخروج من المسار ، ونظام التحذير عن الرجوع للخلف ، ونظام رصد النقطة العمياء ، ونظام الرؤية 360 درجة ، وكاميرا خلفية وحساسات أمامية وخلفية ، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي . الطراز black Sam يتوفر له وسائد هوائية جانبية .

ألوان طلاء ميتسوبيشي اكليبس

الألوان الخارجية المتوفرة للكروس Mitsubishi اكليبس في أسواقنا ثمانية ألوان ، هي برونزي معدني وماسي أبيض وماسي أحمر وأسود ميكا وأزرق فاتح ميك وفضي أسترليني معدني وأبيض نقي ورمادي تيتانيوم معدني .

ألوان المقصورة الداخلية

تأتي المقصورة من الداخل بثلاثة ألوان للفرش الجلد وهي جلود اصطناعية وجلد رمادي فاتح وجلد أسود وبالنسبة للقماش تأتي الألوان بقماش أسود B ، وقماش رمادي فاتح وقماش أسود A . تأتي السيارة في الفئة بلاك إديشن بأربعة ألوان خارجية وهي أبيض ماسي وأحمر ماسي وتايتنيوم وأسود

اكليبس العادية مقارنة بالطراز بلاك ايديشن

ما يميز الطراز بلاك إيديشن من الخارج عم الطراز العادي ، أنه يأتي بجنوط ألمنيوم سوداء مقاس 18 بوصة ، ومرايا جانبية سوداء ، وسكيد بليت أمامية وخلفية تجي باللون الأسود ، وإطار يمتد بعرض السيارة من الأسفل باللون الأسود . في داخل المقصورة سنجد اللوحة المركزية تأتي باللون الأسود وعجلة القيادة جلد خافتة ، والتصميم الداخلي يتسم بالفخامة ، ويأتي باللون الأسود، والمقاعد من الجلد الصناعي والمقاعد الأمامية بميزة مدفأة .

ميتسوبيشي اكليبس – مالها وماعليها

من أهم مزايا اكليبس أنظمة مساعدة السائق المتطورة وكذلك التقنيات المتوفرة في السيارة بشكل عام . أيضا مساحة المقصورة من الداخل تعتبر جيدة والجلسة بالمقاعد مريحة مقارنة بسيارات فئتها . أداء السيارة على الطريق جيد وتمتاز السيارة بالثبات والنعومة ، ويعتبر محركها سعة 1.5 ليتر توربو ذات أداء مميز . ومن الإيجابيات أيضا نظام التكييف القوى .

ما يمكن أن يؤخذ على السيارة ، احساسنا اثناء التجربة بتردد ناقل الـ CVT وخصوصا عندما تكون حمولة السيارة كاملة . أيضا ربما تمنينا أن تكون ديناميكية السيارة أفضل بعض الشيء .

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