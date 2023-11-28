بورشه 911 RSR 3.8 Strassenversion النادرة للغاية تباع بهذا السعر!

دبي - كتب محمد فتوح - تم بيع سيارة بورشه 911 RSR 3.8 Strassenversion الرائعة – وهي واحدة من سيارتين فقط تم صنعهما على الإطلاق – مؤخرًا بأكثر من 2.1 مليون دولار في مزاد Bonhams On The Grid أبو ظبي، ويبدو سعر البيع النهائي، وهو 2,127,500 دولار، وكأنه مبلغ فلكي من المال لسيارة 911 قديمة، ولكن كما أشرنا، فإن هذا ليس 964 عاديًا.

مزايا فريدة تتميز بها بورشه 911 RSR 3.8 Strassenversion النادرة للغاية

تم تصنيع حوالي 50 نسخة من هذه السيارة بواسطة شركة موتورسبورت، معظمها مخصص للاستخدام في رياضة السيارات، ومع ذلك، تم بناء اثنتين منها كطرازات Strassenversion، مما يعني أنهما كانتا سيارات شوارع قانونية، ونظرًا لوجود عدد قليل جدًا منها، فهي مرغوبة من قبل هواة الجمع وتجلب مبالغ لا تصدق من المال عندما تظهر للبيع.

زعمت بورشه، المجهزة بمحرك لومان “الإشعال المزدوج” سعة 3.8 لتر، أن قوة RSR تبلغ حوالي 320 حصانًا، لكن اختبار الأداء سرعان ما أظهر أن هذا هو التواضع الألماني النموذجي، تضع بعض التقديرات أرقام القوة حول علامة 375 حصانًا.

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تم طلب هذا المثال الخاص جديدًا من قبل عميل بورشه خاص، ويقال أن متطلبات المالك الأصلي كانت باهظة للغاية لدرجة أن بورشه استغرقت عدة سنوات لتسليم السيارة، على الرغم من أن 964 خرجت من الإنتاج في عام 1993، تم تسليم سيارة RSR هذه في 25 مايو 1996، من خلال شركة بورشه Cars Great Britain.

مع مسافة 10 كلم في عداد المسافات، واختفت السيارة ضمن مجموعة خاصة، ولن يتم رؤيتها مرة أخرى – وهو أمر محزن إلى حد ما عندما تفكر في مدى تميز هذه السيارة، بيعت إلى المالك الأخير في عام 2017، وبقيت بورشه دون تغيير أو قيادة، إذا أراد المالك الجديد وضع هذا على الطريق، فإننا نتصور أنه سيحتاج إلى إصلاح كبير.

تم الانتهاء من طلاء Polar Silver Metallic، وكلف مالك VIP بورشه بتجهيز سيارته RSR الجاهزة للسباق ببعض الميزات المتحضرة، يتضمن ذلك مقصورة داخلية من جلد Guards Red، مع امتداد الجلد إلى بطانة السقف، ولوحة القيادة السفلية، وعمود التوجيه، وحتى قفص اللف.

تشمل الميزات النادرة الأخرى خزان غاز سعة 120 لترًا، ومقعد للراكب، وعجلات Silverline ذات قفل مركزي (منتهية باللون الأميثيست)، وترس تفاضلي للقفل، على الرغم من المظهر المتهالك، يجب أن يتم تنظيف 911 RSR بشكل جيد للغاية – فهي لا تزال ترتدي الطلاء الواقي الذي يستخدمه المصنع.

نأمل مخلصين أن تُمنح سيارة 911 RSR هذه الحياة التي صُنعت لتعيشها، للأسف، مع هذه الأميال المنخفضة والندرة الشديدة، لا نراها تتجه على الطريق أبدًا، ومن المحتمل أن يتم الاحتفاظ بها في المرآب للمستقبل، ومن المثير للاهتمام أن هذه السيارة بيعت في عام 2017 مقابل 2.25 مليون دولار (8.4 مليون ريال)، مما يعني أن المالك السابق لم يحقق أي ربح.

وفي الختام، بغض النظر، فإن سعر البيع الأخير لا يزال هائلاً، إذا كنت مهتمًا بالمثال الآخر، فهو يحتوي على 66 كلم على عداد المسافات ويتم تقديمه كجزء من The White Collection، بسعر بيع يقدر بـ 2.5 مليون دولار (9.4 مليون ريال).

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