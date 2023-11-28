أهم سيارات 2024 من طرازات الدفع الرباعي والكروس أوفر

دبي - كتب محمد فتوح - إليكم مجموعة جديدة من سيارات الدفع الرباعي والكروس أوفر 2024 التي تستحق الانتظار. الموديلات الجديدة 2024 والمعاد تصميمها فقط – من الحجم الصغير ومتوسط الحجم إلى الحجم الكامل والكهربائية بالكامل.

متابعة للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الدفع الرباعي نلقي نظرة سريعة على القادم في 2024 ما بين الطرازات الجديدة كليًا والجيل التالي المُعاد تصميمها فقط. مع استمرار مخاوف الركود في عام 2023 ومشكلات سلسلة التوريد في إحداث الفوضى في الوكلاء، قد يكون عام 2024 هو الوقت المناسب لشراء سيارة دفع رباعي أو كروس أوفر جديدة ، حيث تصل الطرازات الجديدة تباعا خلال ما تبقى من 2023 . ونستعرض مع حضراتكم أهم سيارات الدفع الرباعي 2024 حسب الفئة .

1 – بويك انفيستا 2024 دفع رباعي

تاريخ الإصدار: صيف 2023

إنفيستا هو طراز Buick الأول، ويتميز بمظهر رياضي أنيق يشبه سيارات الكوبيه ويقع بين الطراز الصغير المحدث انكور GX و انفيجن المدمج. تم نحت المظهر الجانبي بدقة، والتصميم الخلفي هو ما يميز Envista حقًا، حيث يتميز بتصميم رياضي يتميز بالنظافة والوضوح مع المصابيح الخلفية الأفقية الطويلة. في الداخل والأمام، يوجد إعداد ترفيهي ضخم بشاشة LCD مزدوجة عريضة مقاس 19 بوصة، بالإضافة إلى شاشة معلومات وترفيه بقياس 11 بوصة، مما يجعلها الأكبر في فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة؛ يتم التحكم فيها بواسطة نسخة محدثة من واجهة Buick.

إعلان

2 – كاديلاك XT4 2024 دفع رباعي

اصدار صيف 2023

تأتي القوة من محرك Buick المألوف سعة 1.2 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات. ولكن بالنسبة لعام 2024، ستكون نفس المطحنة أخف وزنًا وتستخدم أجزاء أقل، مما يؤدي إلى تحسين التعامل وزيادة الكفاءة، وفقًا للشركة. تم تصنيف الناتج عند 136 حصانًا و162 رطلًا من عزم الدوران، مع أرقام وقود مُقدرة بـ 30 ميلاً في الغالون مجتمعة.

أثبتت أصغر سيارات الدفع الرباعي من كاديلاك أنها السيارة الأكثر مبيعًا في فئتها، عامًا بعد عام منذ ظهورها لأول مرة في عام 2018. بالنسبة لعام 2024، حصلت XT4 على بعض التحديثات المهمة بما في ذلك تغييرات التصميم الأمامي والخلفي. تعتبر المصابيح الأمامية LED الجديدة تغييرًا ملحوظًا آخر في التصميم، حيث توفر مظهرًا حادًا ونقيًا مع توفير رؤية استثنائية على الطريق.

في الداخل، تتمتع سيارة XT4 موديل 2024 بواجهة/شاشة عرض ضخمة مقاس 33 بوصة بدقة 9K، وهي أكبر شاشة متوفرة في فئة XT4 وأكثرها تقدمًا. هذه الشاشة قابلة للتخصيص بالكامل وتوفر مجموعة من الميزات، بما في ذلك Apple CarPlay اللاسلكي وAndroid Auto. كما يوفر التصميم الداخلي الجديد مجموعة متنوعة من خيارات الألوان والديكورات.

حسنًا، يحظى هاتف XT4 الصغير بمعاملة مماثلة من خلال واجهة/شاشة مقاس 33 بوصة بدقة 9K، وهي أكبر شاشة متوفرة في فئة XT4 وأكثرها تقدمًا. هذه الشاشة قابلة للتخصيص بالكامل وتوفر مجموعة من الميزات، بما في ذلك Apple CarPlay اللاسلكي وAndroid Auto. كما يوفر التصميم الداخلي الجديد مجموعة متنوعة من خيارات الألوان والديكورات.

3 – بويك أنكور GX دفع رباعي 2024

إصدار ربيع 2023

يحصل انكور GX 2024 كأصغر بويك على مظهر أكثر نضجًا من المظهر اللطيف للجيل السابق. ويخضع الأنف لأكبر تحول من خلال خطوط مائلة حادة وحافة أمامية مجعدة تطفو فوق زوج من فتحات الشبكة المكدسة المنمقة. أمام السائق مباشرة، توجد شاشة قياس 8 بوصة قابلة للتهيئة لتناسب الأذواق الفردية، في حين يتميز نظام المعلومات والترفيه المركزي مقاس 11 بوصة بوظيفة شاشة تعمل باللمس ومنحنية نحو السائق لسهولة الوصول إليها. تقدم Buick سيارة Encore GX الجديدة مع إمكانية الاتصال والشحن اللاسلكي للهواتف الذكية.

يتم تحفيز جميع سيارات Encore GX بمحرك توربيني ثلاثي الأسطوانات سعة 1.3 لتر يولد 155 حصانًا و 174 رطلًا قدمًا من عزم الدوران. يأتي نظام الدفع بالعجلات الأمامية قياسيًا في الولايات المتحدة؛ ستتميز جميع الطرازات الكندية Encore GX ST وAvenir بالدفع الرباعي القياسي.

4 – سوبارو كروستريك 2024 دفع رباعي

اصدار ربيع 2023

تم إطلاق أصغر سيارة دفع رباعي من سوبارو لأول مرة في عام 2012، وقد حصلت على إعادة تصميم كاملة وتدخل جيلها الثالث لعام 2024 بمظهر خارجي مُعاد تصميمه، وتصميم داخلي مُعاد صياغته يحصل الآن على تقنية EyeSight Driver Assist Technology بشكل قياسي في جميع المجالات إلى جانب شاشة تعمل باللمس مقاس 11.6 بوصة. وزيادة الأداء بما في ذلك الهيكل الأكثر صلابة. يتم تشغيل الطرازين المبتدئين بواسطة نفس المحرك سعة 2.0 لتر الذي ينتج 152 حصانًا و145 رطلًا قدمًا. من عزم الدوران، يجلس على عجلات معدنية مقاس 17 بوصة.

يحصل الطرازان العلويان على محرك أقوى سعة 2.5 لتر يقدم قوة تصل إلى 182 حصانًا و178 رطلًا قدمًا. من عزم الدوران، المتداول على عجلات أكبر مقاس 18 بوصة.

للوهلة الأولى، تبدو سيارة Crosstrek 2024 أعلى بكثير مع خلوص أرضي يبلغ 8.7 بوصة دون المساس بارتفاع منخفض لجميع الركاب. تكتسب الواجهة شبكة سداسية بدون إطار محاطة بمصابيح أمامية أكثر إحكاما. في الداخل وفي الأمام، يسعى تصميم المقعد المحدث إلى زيادة الراحة العامة مع تقليل التعب أثناء القيادة لمسافات أطول.

5 – سوبارو كروستريك وايلدرنس 2024 دفع رباعي

اصدار خريف 2023

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقديم سيارة الدفع الرباعي المدمجة سوبارو وايلدرنس في مثل هذا التقييم السنوي لأحدث الإصدارات . تبلغ قدرة السحب القصوى لسيارة سوبارو كروستريك 2023 الصادرة 1500 رطل. بالنسبة لعام 2024، وبفضل إضافة مبرد زيت ناقل الحركة، يرتفع هذا الرقم إلى 3500 رطل. بالنسبة لسيارة كروس أوفر صغيرة الحجم، يعد هذا أمرًا مثيرًا للإعجاب؛ وقطر منافسيها، المبين أدناه.

خارج البوابة، تتمتع Crosstrek بالفعل بمظهر خشن ومتعثر، وذلك بفضل حجمها الصغير والقوي. ترتقي طرازات Wilderness إلى مستوى آخر مع جماليات مميزة، حيث تتميز بمصدات أمامية وخلفية جديدة تمامًا، وشبكة سداسية جريئة، وكسوة أكبر لأقواس العجلات، ولوحة انزلاقية معدنية في الأمام، ومصابيح ضباب LED سداسية الشكل فريدة من نوعها، ولون غير لامع. – ملصق أسود مضاد للتوهج على غطاء المحرك.

6 – شفروليه تراكس 2024 دفع رباعي

اصدار ربيع 2023

بالمقارنة مع تراكس 2013 الأصلية بتصميمها اللطيف إلى حد ما من الداخل والخارج، أعادت شفروليه تصور سيارة الدفع الرباعي الصغيرة بالكامل لعام 2024 وجعلتها أكثر اتساعًا مع المزيد من المحتوى ومرافق السلامة والتكنولوجيا. فيما يلي نظرة فاحصة على جميع التغييرات.في حين أن طراز تراكس السابق يستخدم محرك توربيني رباعي الأسطوانات سعة 1.4 لتر يولد 155 حصانًا (115 كيلوواط) و177 رطل قدم (239 نيوتن متر)، فإن الطراز القادم يحمل محرك توربيني ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 ليتر ينتج 137 حصانًا (102 كيلوواط). و 162 رطل قدم (220 نيوتن متر) من عزم الدوران.

وتتميز الواجهة الأمامية بخطوط أفقية أنيقة، تبرز عرض السيارة، مع تصميم يتدفق من شبك تشيفي الشهير إلى المصابيح الأمامية النحيفة المستوحاة من بليزر والمزودة بعناصر إضاءة LED جديدة كلياً. تعمل مصابيح LED النهارية المميزة على تعزيز الرؤية في أي ظروف إضاءة. تأتي طرازات LS و1RS مزودة بشاشة معلومات وترفيه مقاس 8.0 بوصات، في حين أن طرازات LT و2RS وActiv ترتقي بشاشة عرض مقاس 11 بوصة. تتميز الطرازات المتميزة أيضًا ببعض الامتيازات الرائعة، مثل المقاعد المدفأة، وسهولة التشغيل عن بعد، وشحن الهاتف لاسلكيًا، والتحكم التلقائي في المناخ. علاوة على ذلك، يعد إلغاء الضوضاء النشط ميزة قياسية لجميع الديكورات.

7 – شفروليه تريل بليزر دفع رباعي 2024

اصدار خريف 2023

بعد إطلاق تراكس الجديدة أعطت تشيفي لمسة من الطراز تريل بليزر ذي الحجم المماثل، حيث تقدم تصميمًا منقحًا وظلالًا جديدة وتصميمات للعجلات وشاشات عرض أكبر في الداخل. يجب أن تجعل هذه التغييرات أكثر جاذبية وملاءمة للمشترين في فئة سيارات الدفع الرباعي الصغيرة مع الحفاظ على نفس الآليات. وإليك نظرة فاحصة على ما هو جديد. المحرك القياسي سعة 1.2 لترًا ثلاثيًا مزود بشاحن توربيني، والذي يولد 137 حصانًا و162 رطلًا من عزم الدوران؛ لمزيد من الجاذبية، يمكنك الحصول على تريل بليزر الجديد بمحرك توربيني ثلاثي الأسطوانات سعة 1.3 لتر، ينتج 155 حصانًا و174 رطلًا قدمًا.

قامت تشيفي بتحديث المظهر الخارجي بشبكات ومصدات ومصابيح أمامية ومصابيح خلفية جديدة، كما قدمت طلاءين خارجيين جديدين – Copper Harbour Metallic وCacti Green. قامت شركة صناعة السيارات أيضًا بترقية شاشة المعلومات والترفيه من شاشة غير كبيرة بما يكفي مقاس 7 بوصات إلى شاشة مقاس 11 بوصة، مما يسمح بالتوافق مع Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكي.

8 – رانج روفر فيلار 2024 دفع رباعي

اصدار خريف 2023

بالنسبة لعام 2024، تكتسب سيارة فيلار، التي وصلت إلى السوق لأول مرة في عام 2018، مظهرًا أكثر نظافة، وتصميم داخلي متجدد بما في ذلك مقصورة أكثر هدوءًا، ونظام هجين يعمل بالكهرباء أصبح الآن أفضل من أي وقت مضى. تتميز فيلار المحسنة بمصابيح أمامية جديدة فائقة النحافة ومصابيح نهارية تبدو أكثر تطوراً لعام 2024. ويضفي التصميم الجديد الأنيق على الشبكة الأمامية جاذبية متجددة بينما يخضع المصد الخلفي لعملية تحول دقيقة.

بالإضافة إلى ذلك، أضافت لاند روفر لونين جديدين: اللون الأزرق المعدني اللامع والرمادي المعدني الفاخر، إلى خيارات الألوان الخارجية للسيارة.يصل الطراز الأساسي P250 إلى الشواطئ الأمريكية، وهو مزود بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر بقوة 247 حصانًا و269 رطلًا من عزم الدوران، مقترنًا بنظام دفع رباعي قياسي وناقل حركة أوتوماتيكي جديد من ثماني سرعات واعد. تغييرات أسرع في العتاد.

9 – هيونداي كونا 2024 دفع رباعي

إصدار خريف 2023

تدخل سيارة الدفع الرباعي الصغيرة الحجم من هيونداي جيلها الثاني وتتميز بتصميم أكثر جرأة وديناميكية، ومقصورة داخلية تركز على السائق، وأربعة محركات، بما في ذلك نسخة كهربائية بالكامل. ومن المثير للاهتمام أن المصممين قاموا أولاً بإنشاء نموذج EV ثم قاموا بتكرار التغييرات لاستيعاب محرك الاحتراق الداخلي ومجموعة نقل الحركة الهجينة. صبح الجيل القادم من كونا أكبر من الجيل السابق من حيث الطول والعرض وقاعدة العجلات.

يبلغ طولها 4,355 ملم (171.5 بوصة) – أي بزيادة قدرها 150 ملم عن السيارة الكهربائية السابقة. تم تحسين العرض بمقدار 25 ملم (0.98 بوصة)، بينما زادت قاعدة العجلات بمقدار 60 ملم (2.6 بوصة). في المقدمة، الشيء الوحيد الذي يبقى كما هو هو شريط الإضاءة LED الفريد الذي يمتد عبر غطاء المحرك. ومع ذلك، يستخدم طراز EV مصباح الأفق السلس المنقطة للتميز.

المصابيح الأمامية، الموجودة في قطعة بلاستيكية سوداء، تجد مكانها أسفل شريط الضوء في كل زاوية. في الداخل، أصبح التصميم الداخلي أكبر وأكثر رقيًا من ذي قبل. في حين أن هيونداي لم تشارك الكثير من المعلومات حول المقصورة، يمكننا رؤية شاشتين مقاس 12.3 بوصة (واحدة لنظام المعلومات والترفيه والأخرى لمعلومات السائق) معبأة داخل إطار واحد.

اقرأ أيضا

سيارة الدفع الرباعي المفضلة 2024 بين المعاد تصميمه والجديد