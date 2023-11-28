ألفا روميو وساوبر موتورسبورت يختتمان تعاونهما في الفورمولا 1

دبي - كتب محمد فتوح - وصلت رحلة الشراكة بين ألفا روميو وساوبر موتورسبورت في الفورمولا 1 إلى محطتها الأخيرة مع انتهاء سباق جائزة أبوظبي الكبرى، حيث ساهم التعاون بين الطرفين في الارتقاء بمكانة العلامة التجارية إلى أعلى المستويات في عالم رياضة السيارات. وبدأت الشراكة بين الطرفين في سباقات فورمولا 1 في عام 2018 كجزء من الشراكة الاستراتيجية والتقنية والتجارية بين الشركتين وذلك بعد غياب دام 30 عاماً. وساهم التعاون المثمر والبنّاء بين شركتي ألفا روميو وساوبر موتورسبورت الذي تواصل على مدار ستة أعوام في الارتقاء بمكانة العلامة التجارية في سباقات فورمولا 1.

كما توجهت ألفا روميو بالشكر لكل من ساهم في مسيرة ألفا روميو على مدار الأعوام الماضية، لا سيما سيرجيو مارتشيوني الذي لعب دوراً بارزاً في تمكين هذا التعاون ودعم الشراكة في عام 2018، إضافة إلى جميع السائقين وفق الترتيب الزمني لمشاركتهم: تشارلز لوكلير، وماركوس إريكسون، وأنطونيو جيوفينازي، وكيمي رايكونن، وتشو جوانيو، وفالتري بوتاس الذين عملوا بجد من أجل الفريق على مدار الأعوام الستة الماضية.

وخصت العلامة التجارية بالشكر فريق ساوبر الذين عملوا بجد لتقديم أداء قوي في السباقات، وساهموا بفضل حماسهم وإخلاصهم في نجاح الشراكة بشكل كبير بدءاً من فين راوسينج وفريد فاسور وألوني برافي وأندرياسن سيدل. كما شكرت العلامة التجارية جميع شركاء الفريق على دعمهم المتواصل، لا سيما فيراري التي وفرت لها وحدات الطاقة. كما توجهت العلامة التجارية بالشكر للاتحاد الدولي للسيارات ورئيسه محمد بن سليم على الدعم الكبير وفورمولا 1 ورئيسها التنفيذي ستيفانو دومينيكالي على انفتاحهم الدائم على العلامة التجارية وجهودهم الكبيرة للارتقاء برياضة السيارات وجذب انتباه الملايين من المشجعين إلى عالم السباقات.

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ألفا روميو لم تغفل دعم محبيها

لم تنسي العلامة التجارية توجيه الشكر لمحبي العلامة التجارية والمشجعين في رابطة ألفا روميو الذين أظهروا منذ عام 1910 شغفهم الكبير من خلال دعم العلامة التجارية رمز الروح الرياضية الإيطالية النبيلة في جميع أنحاء العالم.

قال جان فيليب إمباراتو، الرئيس التنفيذي لشركة ألفا روميو “سنعمل على تقييم تجربتنا في نهاية المواسم الستة من المشاركة في فورمولا 1، حيث ساهمت مشاركتنا في السباقات في تعزيز حضور علامتنا التجارية على المستوى الدولي كما كانت تجربة إنسانية ورياضية شاملة ساهمت في تعزيز عائد الاستثمار لمنتجاتنا، مما وفر منصة استراتيجية قوية لتسويق منتجات العلامة التجارية على المستوى العالمي والارتقاء بمعايير مجموعة ستيلانتيس بأكملها. وتتطلع العلامة التجارية إلى إرضاء شغف محبيها من جديد عندما تتوفر الظروف الملائمة، لا سيما وأن حب المنافسة من السمات المميزة لعلامتنا التجارية”.

وتشارك العلامة التجارية في سباق جائزة أبوظبي الكبرى بسيارة C43 التي تم تزيين فرش المقعد فيها بالرقم ستة احتفالاً بالذكرى السنوية السادسة للشراكة مع علامة ساوبر التجارية. كما تم تزيين الفرش بعبارة “ألفا روميو في قلوبنا” وهو تكريم خاص من فريق ساوبر للعلامة التجارية وفريقها.

ووفرت فورمولا 1 على مدار الأعوام الستة الماضية منصة تسويق عالمية واستراتيجية قوية للعلامة التجارية، مما ساهم في الترويج للعلامة التجارية على المستوى العالمي من خلال مشاركة العلامة التجارية في سباقات فورمولا 1 التي تلقى إقبالاً كبيراً في جميع أنحاء العالم.

من جانبه قال كريستيانو فيوريو، مدير المشاريع الاستراتيجية لدي العلامة التجارية “ركزنا في تعاوننا مع ساوبر في سباقات فورمولا 1 على الابتكار والمشاركة والإنجازات ليس في النتائج الرياضية فحسب، بل في العمل الإبداعي الذي تُوِّج برفع العلم الإيطالي بكل فخر في جميع مشاركاتنا. وجمعت روح الفريق المميزة أفراد فريق ألفا روميو فورمولا 1 ستيكو ألفا روميو وسينترو ستيل في فريق واحد رائع استوحى الإلهام من الماضي لمواجهة تحديات المستقبل بجرأة، مما ساهم بدوره في تمكين أكبر عملية تسويقية لشركة ألفا روميو على مدار الأعوام الماضية. أشعر بسعادة غامرة بما حققناه معاً، شكراً لكم ونتطلع إلى لقائكم قريباً”!

كان التعاون مع فريق ساوبر موتورسبورت على مدار الأعوام الستة الماضية مثمراً للطرفين. ولا تقتصر إسهامات الشراكة على النتائج التي حققتها العلامة التجارية في السباقات، حيث كانت المشاركة في فورمولا 1 حافزاً لألفا روميو لتطوير استراتيجية السيارات الهجينة والاعتماد على التقنيات المستدامة والتركيز على تعزيز كفاءة سياراتها. وأدت الخبرة الفنية التي تتمتع بها ساوبر والأبحاث التقنية المتواصلة دوراً كبيراً في العديد من مشاريع ألفا روميو مثل جوليا جي تي إيه وجي تي إيه – على سبيل المثال لا الحصر – بفضل التعاون على تطوير مكونات الكربون التي تعزز الوظائف الديناميكية الهوائية، حيث اعتمدت العلامة التجارية على الخبرة التي اكتسبتها ساوبر في رياضة السيارات على مدار أكثر من 50 عاماً.

ألفا روميو ورياضة السيارات

لطالما كانت ألفا روميو رمزاً للسباقات والقدرات التقنية الفائقة في جميع أنحاء العالم. وأدت العلامة التجارية، التي هيمنت على سباق الجائزة الكبرى قبل الحرب العالمية الثانية عندما فازت سيارة GP تيبو P2 ببطولة العالم الأولى في عام 1925، دوراً أساسياً في سباقات فورمولا 1 من عام 1950 حتى 1988 كشركة مصنعة وموردة للمحركات. وحققت العلامة التجارية بعد مشاركتها لأول مرة في عامي 1950 و1951، أول بطولة عالمية للسائقين مع نينو فارينا وخوان مانويل فانجيو. وشاركت ألفا روميو في الفترة بين عامي 1976 و1979 كمورد محركات للعديد من فرق الفورمولا 1. وبعد مشاركتها كمصنّع في عام 1979، حققت ألفا روميو المركز السادس في بطولة الصانعين لعام 1983، وهي أفضل نتيجة لها ثم سحبت الشركة فريقها من الفورمولا 1 في عام 1985.

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