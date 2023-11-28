شكرا لقرائتكم خبر عن رولز رويس تضع خطة جديدة لتعزيز الأرباح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وضعت شركة رولز رويس البريطانية لصناعة المحركات خطة جديدة طموحة لتعزيز أرباحها، تتضمن خفض التكاليف بمبلغ يصل إلى 500 مليون جنيه استرليني (631 مليون دولار).

وذكرت وكالة بي ايه ميديا البريطانية أن الشركة تقترح أيضا بيع جزء من أعمالها المتعلقة بمصانع تطوير السيارات الكهربائية، في حين سوف تكثف أعمالها في وحدات أخرى.

وقالت الشركة إنها تريد تسجيل أرباح تشغيلية تتراوح ما بين 2.5 مليار جنيه استرليني و 2.8مليار جنيه استرليني بحلول 2027، وهو مبلغ ضخم مقارنة بـ 837 مليون جنيه استرليني العام الماضي.

وأضافت الشركة إنه من أجل القيام بذلك يتعين خفض التكاليف. وتريد رولز رويس، التي قالت الشهر الماضي إنها سوف تشطب 2500 وظيفة، توفير ما يتراوح بين 400 مليون و 500 مليون جنيه استرليني بحلول عام 2027.

وأوضحت الشركة أنها سوف تحاول جمع نحو مليار جنيه استرليني إلى 1.5 مليار جنيه استرليني من خلال بيع أجزاء من أعمالها خلال الخمسة أعوام المقبلة.