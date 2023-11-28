تيسلا سايبرتراك التخيلية هذه تبدو أفضل بكثير من النسخة الواقعية

دبي - كتب محمد فتوح - تيسلا سايبرتراك التخيلية هذه قد تجعل طالبي السيارة يعيدون النظر في طلبهم.. فبعد انتظار دام أربع سنوات، ستبدأ تسليمات تيسلا سايبرتراك أخيرًا هذا الأسبوع، ولكن هل سيكون هناك المزيد من الضجيج إذا كانت تبدو أفضل؟ في حين أن البيك أب الكهربائية قد جمعت عددًا هائلاً من المتابعين، فإن الكثير من الناس يحتقرونها بسبب تصميمها الزاوي.

مزايا تصميمية فريدة تظهر بها تيسلا سايبرتراك التخيلية هذه

قام بتصميم السيارة فنان الجرافيك ديان خريستوف، الذي تتضمن محفظته منافسًا لـ مياتا، وقد أصبحت سايبرتراك المعاد تصورها أكثر جاذبية مع واجهة أمامية أكثر نعومة وخطوط أكثر أناقة، ربما لا يكون أسلوب خريستوف مميزًا كالصفقة الحقيقية، ولكنه أكثر عملية بكثير، خاصة عند النظر إليه من الجانب والخلف، انظر سريعًا، وقد يغفر لك اعتقادك أن هذه هي البيك أب الصغيرة المسربة من شركة لوسيد.

وعلى الرغم من أنها لا تزال مستقبلية، إلا أن بيك أب هريستوف سايبرتراك تتخلص من الزوايا المفاجئة بزجاج متدفق وألواح هيكل منحوتة، التأثير العام هو بيك أب أكثر حداثة لا تشبه ورشة الصلب المموج المتنقلة، وعندما ينظر إليها من الجانب، يمكن للمرء أن يصف التصميم بأنه رياضي، الموقف رائع ويمنح سايبرتراك مظهرًا مشدودًا وهادفًا، بطريقة ما، يذكرنا بسيارة ميتسوبيشي باجيرو إيفوليوشن 2004 التي شاركت في رالي داكار، يمكن القول أن الجزء الخلفي هو التغيير الأكثر نجاحًا.

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ويلتف شريط الضوء النحيف حول الواجهة الخلفية، بينما تجعل المصدات المدمجة كل شيء أكثر أناقة من طراز الإنتاج، أضاف خريستوف أيضًا بعض التغييرات الخاصة به، مثل الدرج الخلفي (على عكس التصميم التقليدي)، والجناح الخلفي النشط، وممسحة الزجاج الأمامي المنبثقة والمدمجة بشكل أنيق، وبشكل عام، يبدو العرض أكثر جاذبية ولا يفقد ملف تعريف سايبرتراك المميز، من المسلم به أنه ليس مميزًا أو ملفتًا للنظر، ولكننا سنكون على استعداد للمراهنة على أنه سيتم استقباله بشكل أفضل من النموذج الجاهز للإنتاج.

وبالطبع، التصميم أمر شخصي، ويشير العشرات من محبي سايبرتراك إلى أن تيسلا تفعل شيئًا صحيحًا، إلى جانب ذلك، بذلت شركة صناعة السيارات جهودًا كبيرة للتأكد من أن نسخة الطريق كانت شبه متطابقة مع الطراز الاخباري المعروض في عام 2019، ولقد رأينا بالفعل كيف يمكن أن تبدو بيك أب سايبرتراك، تُظهر الرسومات الأولية تصميمًا أكثر أناقة، لكن إيلون ماسك لم يرغب في اتباع شيء ممل، بل أراد كسر القالب.

وفي الختام، قال ” ماسك ” إنه لا يريد تصميم بيك أب مملة، وكان يتطلع إلى الأفلام وألعاب الفيديو للحصول على الإلهام، قال الرئيس التنفيذي لشركة “لا أهتم إذا لم يشتريها أحد، نحن لا نصنع بيك أب مملة تقليدية، يمكننا دائمًا القيام بذلك لاحقًا، أريد أن أبني شيئًا رائعًا، مثل، لا تقاومني”، فريق التصميم الخاص به، ولقد كانت خطوة محفوفة بالمخاطر، وحققت التأثير المطلوب المتمثل في احتلال العناوين الرئيسية، ولكننا نعتقد أن إعادة التصميم هذه أفضل.

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