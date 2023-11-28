مجموعة بورشه الفريدة هذه تتميز بسيارات جميعها تأتي بنفس اللون

دبي - كتب محمد فتوح - قد لا تكون مذهلة مثل المجموعة البيضاء، لكن مجموعة بورشه المملوكة لـ رون جودمان من سيارات تأتي باللون الرمادي تعتبر مميزة جدًا، وغودمان هو جامع سيارات وسائق سباقات محترف يقيم في أستراليا وقد أخذ مواهبه إلى ناسكار في ذلك اليوم، وتأتي جميع سياراته باللون الرمادي المميز الخاص بجودمان، إلى جانب رسومات الجسم المميزة، وتستمر مجموعته في النمو، وفي أوائل العام المقبل، ستنضم سيارة 911 GT3 RS الثقيلة إلى بقية المجموعة الألمانية.

تفاصيل وطرازات مجموعة بورشه الفريدة المملوكة لرون جودمان

وفقًا لجامع السيارات، فإن معظم سياراته مدفوعة وموجهة نحو المسار – بدءًا من الطراز المبتدئ للعلامة التجارية 911 المسمى 912 إلى 996 Cup Car، أول 911 تحصل على محركات مبردة بالماء، ولديه أيضًا سيارة 914 تحمل شعار مارلبورو الشهير، والتي يتم تصنيعها حاليًا بمحرك كايمان كبير.

وشجعه حماس جودمان لسيارات بورشه على بناء سيارة بورشه 906، وهي استجابة صانع السيارات لسيارة فيراري 206 دينو، لقد صنع السيارة من الصفر، واشترى فقط “كومة من الأجزاء الأصلية”، وإذا لم يكن ذلك كافيًا لإثبات حبه للعلامة التجارية، فقد اشترى جرار بورشه، ومع ذلك، فهو لا يريد تطبيق لون الطلاء المميز على الجرار للحفاظ على جمالياته الأصلية.

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وهناك أيضًا سيارات غير بورشه موجودة في المجموعة، بما في ذلك سيارة فورد موستانج عام 1996 مع فلتر هواء موقع من كارول شيلبي، توجد أيضًا سيارة Merlyn Formula Ford عام 1969 ضمن قائمة سياراته المخصصة للمضمار، تم الانتهاء من كلاهما باللون الرمادي Goodman.

وفي الختام، قد تكون المجموعة موجودة في Land Down Under، ولكن لا يزال بإمكانك رؤية بعضها في الولايات المتحدة حيث يحب Goodman حضور Rennsport Reunion، بفضل أسلوبها الفريد والموحد، لن يكون من الصعب التعرف على سيارات بورشه.

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