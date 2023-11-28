دبي - كتب محمد فتوح - تعمل مجموعة هيونداي موتور بتسارع تنفيذ رؤية التنقل المستقبلية التي تركز على الإنسان ، وقامت بإفتتاح مركز الابتكار الجديد رسميًا في سنغافورة (HMGICS) ، حيث تقدم المنشأة مفهومًا جديدًا لـ “مركز التنقل الحضري الذكي”، والذي يتضمن نظام إنتاج مرن آلي للغاية يوفر طرقا غير مسبوقة لمشتري المركبات الكهربائية (EV) للتفاعل مع سياراتهم وعلامة هيونداي التجارية.

مجموعة هيونداي موتور تفتتح مركز الابتكار الجديد في سنغافورة

يرمز HMGICS إلى تصميم المجموعة على التقدم للأمام من خلال قيادتها العالمية في إنشاء حلول تنقل مستدامة ومبتكرة وتجربة عملاء تقدمية ، و بعد حفل وضع حجر الأساس للمجموعة في مصنع أولسان للمركبات الكهربائية EV الجديد، ستقوم HMGICS بترسيخ نفسها كواحدة من ركيزتين للابتكار في مجموعة هيونداي اللتين ستقودان مستقبل الشركة في عصر الكهرباء على مدار الخمسين عامًا القادمة كجزء من التحدي الذي تواجهه .

اختارت مجموعة هيونداي موتور سنغافورة لتكون الموطن المثالي لأول مركز للتنقل الحضري الذكي الذي يغير الصناعة. من خلال تقديم نهج تصنيع يركز على الإنسان، تعمل HMGICS على رفع مستوى التعاون بين الأشخاص والروبوتات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI) إلى مستويات جديدة من التزامن. علاوة على ذلك، ستضمن تقنية Meta- Factory الرقمية المزدوجة استجابات فائقة السرعة لمتطلبات العملاء المتغيرة ومتطلبات الإنتاج.

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تم دمج منشأة HMGICS المكونة من سبعة طوابق بمساحة 86,900 متر مربع بسلاسة في المشهد الحضري لمنطقة Jurong Innovation District والنظام البيئي الأوسع للمدينة الذكية في سنغافورة، ولديها القدرة على تصنيع ما يصل إلى 30,000 مركبة كهربائية سنويًا. تعمل HMGICS منذ أوائل عام 2023، وتنتج بالفعل IONIQ 5 وسيارة الأجرة الروبوتية IONIQ 5 المستقلة بالكامل وستضيف IONIQ 6 إلى مجموعتها من النماذج التي تم بناؤها في الموقع العام المقبل. وستكون المنشأة بمثابة منصة اختبار لتطوير حلول التنقل المستقبلية – بما في ذلك المركبات المخصصة لهذا الغرض (PBVs) – بفضل قدرتها التصنيعية المتقدمة.

ستتعاون HMGICS مع المتحف الوطني في سنغافورة من خلال التبرع بأول IONIQ 5 تم تصنيعها في المنشأة. يهدف هذا التبرع المقترح إلى الانضمام إلى المجموعة الوطنية لمجلس التراث الوطني.

الرئيس التنفيذي لمجموعة هيونداي موتور ، يوسون تشونغ شارك بحديثه في حفل الافتتاح الكبير قائلاً : “يعد HMGICS مركزا ابتكارياً وحضرياً مفتوح ومتصل يشجع ويحتضن الإبداع والتعاون. إذ يسعى إلى إعادة تعريف مفهوم التصنيع بشكل كامل”.

وأضاف يوسون : “لقد فكرنا ملياً في كيفية تلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا الكثيرين، ومن خلال الجمع بين خبرتنا في التصنيع وأحدث التقنيات المتطورة، فإن النتيجة هي مركز الابتكار هذا – وهو نموذج جديد للتصنيع.”

يعتمد مركز الإبتكار الجديد للإنتاج الآلي المرن

تم تصميم HMGICS لإحداث ثورة في كيفية تسليم المركبات الكهربائية والأشكال الأخرى من حلول التنقل الذكية – بما في ذلك سيارات الأجرة الآلية والمركبات ذاتية الدفع. والمفتاح لذلك هو نظام الإنتاج القائم على الخلايا الذي يترك وراءه نهج تصنيع الحزام الناقل التقليدي لتحقيق معايير غير مسبوقة من المرونة والأتمتة.يتم تنفيذ ما يقرب من 50 بالمائة من جميع المهام بواسطة 200 روبوت، حيث يحقق البشر والروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي مستويات غير مسبوقة من التعاون بفضل التكامل الذي أصبح ممكنًا بفضل منصة التوأم الرقمي.

تعمل HMGICS كمصنع ميتا رقمي مزدوج، وتقوم بمزامنة العالمين الافتراضي والمادي في الوقت الفعلي. وهذا يمكّن البشر والروبوتات من التعاون بطرق لم نشهدها من قبل. يمكن للموظفين محاكاة المهام في الفضاء الافتراضي الرقمي – أو metaverse – بينما تقوم الروبوتات بنقل المكونات فعليًا على خط الإنتاج.

تقوم الروبوتات بتنظيم مرافق التجميع والفحص والإنتاج، وتعتني بأكثر من 60 بالمائة من إدارة عمليات العناصر وطلبها ونقلها. وهذا يحرر البشر من المهام المتكررة والشاقة للتركيز على واجبات أكثر إبداعًا وإنتاجية.

ألبيش باتل، نائب الرئيس ورئيس مجموعة الابتكار التكنولوجي في HMGICS” علق قائلاً : إن الطبيعة الأكثر إحكاما للمرافق مثل HMGICS تجعل من السهل دمجها في المجتمعات المحلية، لا سيما في المناطق الحضرية ذات المساحة المحدودة”. “بمساعدة الروبوتات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT)، قمنا ببناء نظام ابتكاري للتصنيع يركز على الإنسان ويمكنه الاستجابة للتغيرات في التنقل، والعمليات، والمنتجات بسرعة ومرونة. وأضاف أن هذه الابتكارات تضع معايير جديدة للكفاءة والتخصيص.

عملاء هيونداي موتور سيحظون بتجربة جديدة وغامرة

تقدم HMGICS معايير جديدة لتجربة العملاء من خلال حلول التنقل الحضري الذكية الشاملة التي تطورها، مما يعيد تعريف رحلة العميل بدءًا من التفاعل الأول مع العلامة التجارية وحتى عملية البيع والتسليم والملكية. بفضل المرونة المحسنة بفضل نظام الإنتاج المعتمد على الخلايا في المركز، توفر HMGICS مستوى أكبر من التخصيص.

تتيح خدمة الطلب من المنزل للعملاء تخصيص مواصفات سيارتهم، واختيار اللون الخارجي وتكوين الزخرفة الداخلية، وتطبيق ذلك على سيارتهم على الفور قبل إكمال عمليات الإيداع الأولي ودفع الرصيد من خلال طرق الدفع الآمنة عبر الإنترنت لتأكيد الشراء.

قبل زيارتهم الأولى إلىHMGICS، يمكن للعملاء حجز جولة في الواقع الافتراضي (VR) للمنشأة (حسب التوفر) في حين سيكون “المعلمون” الشخصيون متاحين في الموقع للزوار الذين يتطلعون إلى معرفة المزيد عن هيونداي وعروض التنقل التي تقدمها العلامة التجارية.

كما سيرافق خبراء HMGICS العملاء في جولتهم المصحوبة بمرشدين في المنشأة، بالإضافة إلى تقديم نظرة ثاقبة حول السيارة التي اختاروها، وتقديم اختبارات القيادة حول منطقة جورونج للابتكار ولمزيد من التشويق، يمكن للعملاء الاستمتاع بتجربة ركوب تجريبية غامرة على Skytrack المذهل الموجود على سطح المنشأة والذي يبلغ ارتفاعه 618 مترًا. تعد منطقة التسليم الفريدة، التي تم إنشاؤها لجعل لحظة حصول العملاء على ملكية سيارتهم الجديدة مميزة ولا تُنسى قدر الإمكان، سمة رئيسية أيضًا لمركزHMGICS.

ولإكمال تجربة العملاء، تقدم المزرعة الذكية الجديدة حلاً مستقبليًا لتعزيز قدرات إنتاج الغذاء في سنغافورة، مما يجسد رؤية المجموعة للنمو الحضري المستدام.

مع تخصيص 1% فقط من الأراضي للزراعة بسبب جيولوجيتها الصخرية، تستورد سنغافورة 90% من الأغذية المستهلكة في المنطقة. ولزيادة الاكتفاء الذاتي الغذائي، أدخلت حكومة سنغافورة سياسة 30 × 30، لتعزيز التقنيات الزراعية البديلة، بما في ذلك المزارع الذكية. لا تركز مزرعة HMGICS الذكية على الإنتاجية في بيئة مدمجة فحسب، بل تركز أيضًا على تعزيز وعي العملاء من خلال السماح للزوار بتجربة عملية الزراعة بأكملها بشكل تفاعلي.

ومن خلال تزامن الجهود البشرية ونظام النقل الآلي الذي يستخدم الروبوتات المتطورة، تنتج المزرعة الذكية ما يصل إلى تسعة محاصيل مختلفة داخل المنشأة. يتم تقديم المنتجات المحصودة للعملاء كتذكار لزيارتهم، بالإضافة إلى التبرع بها للمجتمعات المحلية في سنغافورة. ستظهر المحاصيل أيضًا في قائمة صالة التذوق ومطعم المزرعة إلى المائدة القادم – المقرر افتتاحه في الربع الثاني من عام 2024 – ليتمكن العملاء من الاستمتاع بالأطباق المستدامة.

الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي موتور جاي تشانغ، علق قائلاً : “إن الأفكار والمنتجات التي تم إنشاؤها هنا تم ابتكارها في سنغافورة، ولم يتم تصنيعها في سنغافورة فقط”. “والأهم من ذلك، أن HMGICS هي منشأة ابتكارية تركز على البحث والتطوير. واستنادًا إلى السياسات والبنية التحتية الموجهة نحو المستقبل في سنغافورة، سنعمل كحاضنة عالمية للمواهب والشركات في سنغافورة من خلال برنامج مختبر الشركات الخاص بنا.

نمو هيونداي موتور المشترك مع سنغافورة

بدعم من سياسات سنغافورة الداعمة، ستعمل HMGICS على رعاية المواهب المحلية في قطاع التنقل، واحتضان الشركات المستقبلية في سنغافورة وتعزيز العلاقات مع المؤسسات البحثية والجامعات من خلال نظام بيئي للابتكار المفتوح. سيؤدي تبادل المعرفة هذا إلى تعزيز دور HMGICS كمرفق للبحث والتطوير لتطوير نماذج أعمال متنوعة موجهة نحو المستقبل وحلول الإنتاج المستدامة للمركبات الكهربائية والتنقل الذكي.وكجزء من التزام هيونداي موتور بالنمو مع سنغافورة، شهد افتتاح HMGICS توقيع العديد من مذكرات التفاهم، بالتعاون مع جامعة نانيانغ التكنولوجية، سنغافورة NTU ووكالة العلوم والتكنولوجيا والأبحاث (A*STAR) – مجلس قانوني تابع لوزارة التجارة والصناعة في سنغافورة – ستقوم HMGICS بإنشاء أول “مختبر مؤسسي” ثلاثي الأطراف في سنغافورة. سيعمل المختبر على تسريع الابتكارات واعتماد التقنيات الجديدة لإنشاء نظام بيئي تعاوني للتنقل المستقبلي في سنغافورة.

ستمكن مذكرة التفاهم الموقعة مع اتحاد الأعمال السنغافوري (SBF) واتحاد التصنيع السنغافوري (SMF) الشركات السنغافورية الصغيرة والمتوسطة الحجم من المشاركة في تطوير حلول التصنيع المتقدمة، مما يمنح صناعة التنقل في سنغافورة نظرة فريدة لتمييزها عن غيرها. مشهد السيارات التقليدية.

كما وقعت المجموعة أيضًا مذكرة تفاهم مع شركة PTC Logistics، أكبر مزود للخدمات اللوجستية في سنغافورة، لإنشاء نظام بيئي للطاقة الهيدروجينية المتجددة في سنغافورة. وبناءً على هذه الاتفاقية، ستعمل HMGICS كمركز ابتكار لدعم سنغافورة في إنجاز مبادرات الهيدروجين، مثل استراتيجية الهيدروجين الوطنية، لتحقيق استخدام الهيدروجين بنسبة 50 بالمائة في إمدادات الطاقة على مستوى البلاد بحلول عام 2050.

هونغ بوم جونغ، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي لشركة HMGICS علق بقوله : “ستمكننا HMGICS من تشكيل مستقبل إنتاج التنقل، وفي الواقع، صناعة التصنيع، بالتعاون مع ثقافة الابتكار المفتوح والسياسات التطلعية التي تشتهر بها سنغافورة عالميًا”.

كما أن قدرة HMGICS على تحويل التصنيع وتجربة العملاء تعزز الرؤية الإستراتيجية لمجموعة هيونداي موتور، والتي تتقاسمها مع سنغافورة، للتقدم للأمام بوتيرة سريعة مع إنشاء حلول تنقل مستدامة رائدة عالميًا ومبتكرة لصالح الجميع .

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