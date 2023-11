تيسلا موديل 3 المحدثة تحصل على ترقية تزيد من سلامة المشاة

دبي - كتب محمد فتوح - تم الكشف عن تيسلا موديل 3 المحدثة قبل بضعة أشهر مع العديد من التحسينات، بما في ذلك تصميم أكثر أناقة، وتصميم داخلي جديد، وتصميم خفيف الوزن – ولكنها حصلت أيضًا على تحسينات في السلامة تشمل غطاء محرك نشط، ووفقا لدليل مالك النسخة الأوروبية، ستتلقى سيارة السيدان الكهربائية غطاء محرك نشط مصمم خصيصًا لتقليل آثار الحوادث المتعلقة بالمشاة.

وإليك كيفية العمل: يحتوي المصد الأمامي على العديد من أجهزة الاستشعار التي يمكنها اكتشاف تأثيرات المشاة بسرعة تتراوح بين 30 كلم في الساعة و52 كلم في الساعة، وفي حالة وقوع حادث، يرتفع الجزء الخلفي من غطاء المحرك تلقائياً بمقدار 3.15 بوصة، وزيادة ارتفاع غطاء المحرك تقلل المسافة التي سيسقطها المشاة قبل هبوطه على السيارة، ونظرًا لأن النظام يستخدم الخوارزميات وأجهزة الاستشعار لتحديد الوقت الذي يجب فيه فتح غطاء المحرك، فقد لاحظت تيسلا أنه ليس كل الاصطدامات بالمشاة ستؤدي إلى تشغيله.

هذه التكنولوجيا ليست جديدة، يقال إن جاكوار جهزت سيارة XK (X150) بهذه التقنية منذ عام 2005، وقدمت فولفو لاحقًا وسادة هوائية للمشاة على طراز V40 في عام 2012، وكان نظام غطاء المحرك النشط متاحًا في موديل S وموديل X في مناطق معينة، ولكن هذا لأول مرة، أصبح متوفرًا على الطراز الصغير من المجموعة، موديل 3.

The Model 3 Highland has quite a few active/passive safety and comfort improvements:



1. Double powered dampeners on the trunk

2. Metal hooks on the doors. Keeps them aligned in a crash

3. Active hood for additional pedestrian protection in case of a crash.

