دبي - كتب محمد فتوح - طرحت شركة ساماكو للسيارات ، الوكيل الحصري لسيارات أودي في المملكة العربية السعودية أودي السيارة الجديدة أودي Q2 في سوق السيارات المميزة السعودي ، ويعتبر الطراز الجديد مدمج رباعي الدفع يؤكد التزام العلامة الراسخ بالابتكار والريادة في التصميم ، وتجمع ما بين التصميم التقدمي والتكنولوجيا المتطوّرة والأداء الديناميكي ، كما تُعيد صياغة مفهوم الفخامة وترتقي بمتعة القيادة إلى مستوى جديد في صفوف العملاء السعوديين الأصغر سناً والمواكِبين لصيحات العصرية الحديثة .

أودي Q2 الجديدة 2024 لأول مرة في المملكة تواكب الجيل السعودي الجديد

المدير العام لشركة أودي ساماكو للسيارات ، سيمون هورابين، صرّح قائلاً: ” تزهو أودي Q2 رباعية الدفع بتصميم مميز وتنبض بالطابع الرياضي. كما تؤدي وظيفتَين في السوق، تقضي الأولى بالوصول إلى شريحة جديدة من العملاء فيما تقوم الثانية على تلبية احتياجات المملكة المتنوعة، بحيث تُشكّل خياراً متفوّقاً للأشخاص الذين ينشدون سيارة فريدة ومميزة. كما ترسي معايير جديدة في فئتها، وتعكس التزام الشركة الراسخ بتقديم أعلى مستويات الابتكار في قطاع السيارات”.

وأضاف مجدي جودة، مدير مبيعات أودي المحلية في شركة ساماكو للسيارات، قائلاً: “يزداد الطلب على سيارات الدفع الرباعي SUV في المملكة العربية السعودية، كما في سائر أنحاء العالم. ويسعدنا توفير وسيلة نقل متميّزة لجيلٍ جديدٍ من العملاء، انطلاقاً من إلمامنا الواسع باحتياجات السوق التي لا تنفكّ تتطوّر. وتأتي سيارة Audi Q2 عالية الجودة استجابةً للطلب على تجربة قيادة ديناميكية ومفعمة بالحيوية في فئة سيارات الدفع الرباعي الصغيرة.

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أودي Q2 الجديدة 2024

عندما تلمح أودي Q2 تدرك من النظرة الأولى أنّها سيارة رياضية متينة تتمتّع بتصميم طُولي وقوي وتزهو بزوايا وحوافٍ تزيدها جرأةً وجمالاً. فقد طبّق المصممون لدى Audi نمط المضلّع الذي تزدان به الواجهة الأمامية والجانبية والخلفية ، كما زُوّدت سيارة Audi Q2 بالتكنولوجيا الضوئية الرائدة التي ابتكرتها الشركة، بحيث تطلّ بمصابيح أمامية Matrix LED تضفي عليها لمسة جمالية آسرة وتضيء الطريق بالكامل أمام السائق.

وتتجلّى شخصية السيارة الفريدة في باقة من ألوان الطلاء الخارجي النابضة بالحياة والتي تشمل أحمر Progressive، ورمادي Arrow، وأزرق Navarra، ناهيك عن أصفر Vegas وأرزق Sepang وبنفسجي Merlin التي تنضوي تحت راية مجموعة ألوان Audi exclusive والتي تعكس شخصية صاحب السيارة المتفرّدة.

محرك أودي Q2 الجديدة

تخطف هذه السيارة الأنظار لا محالة وتضمن متعةً فائقة في القيادة. فمحرّك 4 اسطوانات 1.4 TFSI يولّد طاقة بمعدّل 201 حصان ، و يبلغ عزم الدوران 250 نيوتن متر ، مما يوفّر قيادة سلِسة وسريعة على الطرقات ، وتسارع من الصفر إلى 100 كلم / س في 8.6 ثانية .

تصميم أودي Q2 الجديدة 2024 من الداخل

يجمع تصميم أودي Q2 الداخلي ما بين الجودة العالية من جهة والطابع العملي من جهة أخرى. فقد تم تصميمها لتتّسع لخمسة ركاب بشكلٍ مريح، وتتّسم بفتحة سقف زجاجية بانورامية، وزجاج مُعتّم للحفاظ على الخصوصية، ومساحة واسعة للأمتعة تصل إلى 1050 لتراً. وبذلك، يضفي التصميم الداخلي بتفاصيله الدقيقة لمسة تفيض أناقةً وفخامةً على كل رحلة. كما زُوّدت المقصورة الداخلية بإضاءة محيطة متوفّرة بعشرة ألوان مختلفة، وحواف مضاءة، ودواسات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. يحاكي التصميم الداخلي في هذه السيارة المبهرة التصميم الخارجي، وقد تم إجراء تعديلات طفيفة على فتحات الهواء الدائرية ومقبض ذراع نقل السرعة أو ذراع نظام S tronic.

زُوّدت السيارة بقمرة القيادة الافتراضية القياسية من Audi، مع شاشة عرض بقطر 12.3 بوصة. كما تأتي المقصورة الداخلية مع باقة معلومات وترفيه تشمل شاشة بقطر 8.3 بوصة لتكامل نظام الملاحة التابع لجهة خارجية عبر واجهة Audi MMIالخاصة بالهواتف الذكية.

أنظمة السلامة ومساعدة السائق في أودي الجديدة

تضمن سيارة Q2 رباعية الدفع أقصى درجات الأمان لركابها بفضل أنظمة مساعدة السائق المتطورة، مثل نظام الاستشعار الأمامي والخلفي من Audi، وتتميّز بهندستها الميكانيكية المتفوّقة، مما يوفّر راحة البال لكل سائق أياً كانت وجهته. كما تضم السيارة إشارات انعطاف ديناميكية توضّح جهة الانعطاف للسائقين الآخرين، فضلاً عن مجموعة من خصائص المساعدة على ركن السيارة لتسهيل التحكّم بها في المساحات الضيّقة.

خدمة الضمان والصيانة و أسعار سيارة أودي Q2 الجديدة

تأتي سيارة Q2 مع باقة صيانة مجانية شاملة لمدة 5 سنوات أو 75,000 كلم، أيّهما أسبق. كما توفّر راحة البال لصاحبها بفضل الضمان غير المحدودة الكيلومترات لمدة 3 سنوات وخدمة المساعدة على الطريق لمدة 5 سنوات. في ما يلي أسعار الطراز كامل المزايا :

• باقة Q2 Progress: ابتداءً من 172,000 ريال سعودي

• باقة Launch Edition: ابتداءً من 175,000 ريال سعودي

يمكنك الآن شراء سيارة أودي Q2 الجديدة في معارض Audi في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. لمزيد من المعلومات والتفاصيل وحجز موعد لتجربة قيادة السيارة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي www.audi-saudiarabia.com وللتواصل مع وكيل يرجى الإتصال بالرقم 1180099 800 .

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