هيونداي ايونيك 5 الكهربائية وتجربة رائدة مع بكر أزهر

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دبي - كتب محمد فتوح - تجربة اليوم التي يقوم بها خبير السيارات والناشر بكر أزهر ، هي لسيارة هيونداي ايونيك 5 ، وهي السيارة التي فازت بجوائز قيمة في عقر دار شركة تسلا في أمريكا ومنها بجائزة أفضل سيارة كهربائية لعام 2022 . بالتأكيد تستحق ايونيك 5 هذه الجوائز لأنها لم تضحي بأي ميزة لكى تكون سيارة مختلفة وتظهر بشكلها المستطيل اللي يشبه الصندوق .
مزايا هيونداي ايونيك 5 مقارنة بالمنافسين
تفخر هيونداي بهذا التصميم، والشئ الوحيد الذي يميز ioniq 5 مقارنة بالسيارات الكهربائية الفاخرة مثل بورشة تايكان ولوسيد اير هو سرعة الشحن ، وكذلك ميزة رحابة المقاعد الخلفية مقارنة بسيارات والشئ الثاني اللي يميزها عن بسيارات مثل فورد موستانج ماخ E وفولكس فاجن ID4 .
أبعاد هيونداي ايونيك 5
أبعاد السيارة الهيونداي ioniq 5 للطول الاجمالي 463.5 سم ، والعرض 189 سم والارتفاع 164.7 سم وطول قاعدى العجلات 300 سم .
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التصميم الخارجي لهيونداي ايونيك 5
يرتكز الشكل الخارجي للسيارة هيونداي ioniq 5 هيونداي على ثلاثة أشياء يمكن اختصارها في – التفرد – الابداع – النقاء . يعتبر التصميم الخارجي النقي للسيارة ايونيك 5 بمثابة تجربة مختلفة للسيارات الكهربائية. بشكل عام تصميم أيونيك 5 بسيط وبعيد عن التعقيد وخطوطها نظيفة . غطاء المحرك ممتد على كامل عرض السيارة بدون تجاعيد مما يقلل من فجوات في البانل لمنح السيارة مظهرا أنيقا .
المصابيح الأمامية لهيونداي ايونيك 5
من مزايا الواجهة الأمامية هو تصميم الأضواء الأمامية المكعب والذي يأتي بتقينة LED مع 256 بكسل بارامترية فريدة من نوعها تشبه الجواهر ، وهذه الميزة سنراها على جميع موديلات ايونيك المستقبلية . الصدام الأمامي يأتي على شكل الحرف V . نلحظ أيضا ” أكتف إير فلاب” وهو غطاء هواء نشط مدمج يوجد فوق سكيد بليت ، مما يبرز شكل السيارة وتقنياتها العالية ، ويحسن من كفاءة استخدام الطاقة عندما يكون الفلاب مغلق وعند فتحه يقوم بتبريد أجزاء من السيارة حسب الحاجة .
المنظر الجانبي ل ايونيك 5
تصميم المنظر الجانبي للسيارة تجسيد للسيارة الفاست باك المستقبلية مع أوفر هانغ القصير. الأسطح مصممة بدقة وتعطي مظهر وزوايا هندسية جذابة ، و مقابض الأبواب اوتوماتيكية مخفية وحقق ميزتين – النظافة ، والديناميكية الهوائية . جنوط السيارة يعكس تصميمها فكرة باراميتركس بكسل وتأتي مقاس 20 بوصة وهي أكبر جنوط تم تركيبها في سيارة هيونداي EV
خلفية هيونداي ايونيك 5
يبرز اعلى خلفية ioniq 5 هوائي على شكل زعنف القرش أسفله جناح لكن أبرز مزاياها في الخلف هو تصميم الأضواء الخلفية الحديثة والمبتكرة بتقنية LED باراميترك بكسل . أيضا تصميم الصدام الخلفي يأتي بفتحات مدمج فيها عاكسات الأضواء .
مقصورة هيونداي ايونيك 5
يتميز تصميم المقصورة الداخلية للهيونداي ioniq 5 بمساحة ذكية مع لوحة عدادات ديجيتال رقمية ، وخامات كثيرة مصنوعة من المواد الصديقة للبيئة . شاشة العرض العلوية على الزجاج الأمامي HUD يأتي بتقنية الواقع المعزز والذي يسمح بعرض اتجاهات الملاحة على سطحه . الأرضية مسطحة بالكامل لتوفير أقصى مساحة للركاب والأشياء المرغوب تخزنها.
يمكن طي المقاعد الأمامية والتي يتوفر بها مساند للقدمين لتحقيق أعلى مستويات الراحة لركاب المقاعد الأمامية أثناء الشحن بالذات . وحدة التحكم المركزية بها أماكن كبيرة للتخزين ، وفي الطرازات الفل تنزلق للأمام وللخلف بين المقاعد الأمامية .
تقنيات مقصورة هيونداي ا ايونيك 5
نظام المعلومات والترفيه والاتصال كما تقول هيونداي هو علامة على جودة وتطور العلامة الفرعية ioniq 5 بالتركيز على مفهوم الحياة والتواصل . من مزايا ايونيك 5 المبتكرة في مجال المعلومات والترفيه والتواصل ، شاشة تعمل باللمس مقاس 12.25 بوصة ، متواصلة مع برامج أبل كار بلاي واندرويد أوتو . تتضمن أيضا برامج شاشة المعلومات نظام التعرف على الصوت .. تتوفر ايضا شاشة ثانية مقاس 2.25 بوصة للوحة العدادات
بطارية ايونيك 5 ومدي السير
فيما يتعلق بالبطاريات والمدى والأداء يمكن اختيار القوة والنطاق بالسيارة ، وتأتي ioniq 5 بخيارين للبطارية: 58 كيلو وات في الساعة (المدى القياسي) أو 72.6 كيلو واط في الساعة (المدى الطويل)/ ويمكن اختيار نظام الدفع (AWD) بمحركات كهربائية مزدوجة أو الطراز بنظام دفع خلفي (2WD) بمحرك كهربائي واحد
قوة هيونداي ايونيك 5
طراز ioniq 5 المجهز ببطارية 72.6 كيلوواط في الساعة يعطي قوة 215 حصان ما يعادل (160 كيلوواط) بنظام دفع خلفي 2WD ، لكن مع نظام دفع AWD تعطي السيارة قوة وقدرها 302 حصان ما يعادل (225 كيلوواط) . الطراز ببطارية 58 كيلووات في الساعة يعطي قوة 168 حصان ما يعادل (125 كيلووات) في طراز بنظام دفع خلفي 2WD ، لكن في طراز نظام دفع على كل العجلات AWD تعطي السيارة قوة وقدرها 232 حصان ما يعادل (173 كيلووات)
مدي هيونداي ايونيك 5
بالنسبة للمدى تقول هيونداي أنه يعتمد على نوعية القيادة وعلى حسب ظروف الطريق وأسلوب القيادة ، وأيضا نوعية الإطارات . بالنسبة للشحن
تقول هيونداي إن البطارية ذات الحجم الكبيريتم شحنها من 10 إلى 80 بالمائة في حوالي 18 دقيقة ، وذلك مع استخدام الشاحن السريع الذي يعمل بالتيار المستمر.
تقنيات السلامة لأيونيك 5
أهم وأبرز أنظمة السلامة والأمان الموجودة في الهيونداي ioniq 5، أنظمة السائق المتطورة من هيونداي سمارت سينس ، والمستوى الثاني من تكنولوجيا السلامة الذاتية مع القيادة على الطرق السريعة ، وهو المستوى الذي يتحكم في السرعة والمسافة ويساعد عند تغيير المسارات مع نظام المساعدة على تجنب الاصطدام بأي سيارات قريبة .
أنظمة مساعدة السائق
من أنظمة السلامة أيضا ، نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي، ونظام مساعدة متابعة المسار، ونظام المساعدة على تجنب الاصطدام في النقطة العمياء ، ونظام التنبيه الرئيسي لمغادرة السيارة ، ونظام المساعدة عل تجنب الاصطدام الخلفي ، وتحذير انتباه السائق، ونظام مساعد الحفاظ على المسار .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سعودى أوتو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.