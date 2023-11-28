هيونداي ايونيك 5 الكهربائية وتجربة رائدة مع بكر أزهر

دبي - كتب محمد فتوح - تجربة اليوم التي يقوم بها خبير السيارات والناشر بكر أزهر ، هي لسيارة هيونداي ايونيك 5 ، وهي السيارة التي فازت بجوائز قيمة في عقر دار شركة تسلا في أمريكا ومنها بجائزة أفضل سيارة كهربائية لعام 2022 . بالتأكيد تستحق ايونيك 5 هذه الجوائز لأنها لم تضحي بأي ميزة لكى تكون سيارة مختلفة وتظهر بشكلها المستطيل اللي يشبه الصندوق .

مزايا هيونداي ايونيك 5 مقارنة بالمنافسين

تفخر هيونداي بهذا التصميم، والشئ الوحيد الذي يميز ioniq 5 مقارنة بالسيارات الكهربائية الفاخرة مثل بورشة تايكان ولوسيد اير هو سرعة الشحن ، وكذلك ميزة رحابة المقاعد الخلفية مقارنة بسيارات والشئ الثاني اللي يميزها عن بسيارات مثل فورد موستانج ماخ E وفولكس فاجن ID4 .

أبعاد هيونداي ايونيك 5

أبعاد السيارة الهيونداي ioniq 5 للطول الاجمالي 463.5 سم ، والعرض 189 سم والارتفاع 164.7 سم وطول قاعدى العجلات 300 سم .

إعلان

التصميم الخارجي لهيونداي ايونيك 5

يرتكز الشكل الخارجي للسيارة هيونداي ioniq 5 هيونداي على ثلاثة أشياء يمكن اختصارها في – التفرد – الابداع – النقاء . يعتبر التصميم الخارجي النقي للسيارة ايونيك 5 بمثابة تجربة مختلفة للسيارات الكهربائية. بشكل عام تصميم أيونيك 5 بسيط وبعيد عن التعقيد وخطوطها نظيفة . غطاء المحرك ممتد على كامل عرض السيارة بدون تجاعيد مما يقلل من فجوات في البانل لمنح السيارة مظهرا أنيقا .

المصابيح الأمامية لهيونداي ايونيك 5

من مزايا الواجهة الأمامية هو تصميم الأضواء الأمامية المكعب والذي يأتي بتقينة LED مع 256 بكسل بارامترية فريدة من نوعها تشبه الجواهر ، وهذه الميزة سنراها على جميع موديلات ايونيك المستقبلية . الصدام الأمامي يأتي على شكل الحرف V . نلحظ أيضا ” أكتف إير فلاب” وهو غطاء هواء نشط مدمج يوجد فوق سكيد بليت ، مما يبرز شكل السيارة وتقنياتها العالية ، ويحسن من كفاءة استخدام الطاقة عندما يكون الفلاب مغلق وعند فتحه يقوم بتبريد أجزاء من السيارة حسب الحاجة .

المنظر الجانبي ل ايونيك 5

تصميم المنظر الجانبي للسيارة تجسيد للسيارة الفاست باك المستقبلية مع أوفر هانغ القصير. الأسطح مصممة بدقة وتعطي مظهر وزوايا هندسية جذابة ، و مقابض الأبواب اوتوماتيكية مخفية وحقق ميزتين – النظافة ، والديناميكية الهوائية . جنوط السيارة يعكس تصميمها فكرة باراميتركس بكسل وتأتي مقاس 20 بوصة وهي أكبر جنوط تم تركيبها في سيارة هيونداي EV

خلفية هيونداي ايونيك 5

يبرز اعلى خلفية ioniq 5 هوائي على شكل زعنف القرش أسفله جناح لكن أبرز مزاياها في الخلف هو تصميم الأضواء الخلفية الحديثة والمبتكرة بتقنية LED باراميترك بكسل . أيضا تصميم الصدام الخلفي يأتي بفتحات مدمج فيها عاكسات الأضواء .

مقصورة هيونداي ايونيك 5

يتميز تصميم المقصورة الداخلية للهيونداي ioniq 5 بمساحة ذكية مع لوحة عدادات ديجيتال رقمية ، وخامات كثيرة مصنوعة من المواد الصديقة للبيئة . شاشة العرض العلوية على الزجاج الأمامي HUD يأتي بتقنية الواقع المعزز والذي يسمح بعرض اتجاهات الملاحة على سطحه . الأرضية مسطحة بالكامل لتوفير أقصى مساحة للركاب والأشياء المرغوب تخزنها.

يمكن طي المقاعد الأمامية والتي يتوفر بها مساند للقدمين لتحقيق أعلى مستويات الراحة لركاب المقاعد الأمامية أثناء الشحن بالذات . وحدة التحكم المركزية بها أماكن كبيرة للتخزين ، وفي الطرازات الفل تنزلق للأمام وللخلف بين المقاعد الأمامية .

تقنيات مقصورة هيونداي ا ايونيك 5

نظام المعلومات والترفيه والاتصال كما تقول هيونداي هو علامة على جودة وتطور العلامة الفرعية ioniq 5 بالتركيز على مفهوم الحياة والتواصل . من مزايا ايونيك 5 المبتكرة في مجال المعلومات والترفيه والتواصل ، شاشة تعمل باللمس مقاس 12.25 بوصة ، متواصلة مع برامج أبل كار بلاي واندرويد أوتو . تتضمن أيضا برامج شاشة المعلومات نظام التعرف على الصوت .. تتوفر ايضا شاشة ثانية مقاس 2.25 بوصة للوحة العدادات

بطارية ايونيك 5 ومدي السير

فيما يتعلق بالبطاريات والمدى والأداء يمكن اختيار القوة والنطاق بالسيارة ، وتأتي ioniq 5 بخيارين للبطارية: 58 كيلو وات في الساعة (المدى القياسي) أو 72.6 كيلو واط في الساعة (المدى الطويل)/ ويمكن اختيار نظام الدفع (AWD) بمحركات كهربائية مزدوجة أو الطراز بنظام دفع خلفي (2WD) بمحرك كهربائي واحد

قوة هيونداي ايونيك 5

طراز ioniq 5 المجهز ببطارية 72.6 كيلوواط في الساعة يعطي قوة 215 حصان ما يعادل (160 كيلوواط) بنظام دفع خلفي 2WD ، لكن مع نظام دفع AWD تعطي السيارة قوة وقدرها 302 حصان ما يعادل (225 كيلوواط) . الطراز ببطارية 58 كيلووات في الساعة يعطي قوة 168 حصان ما يعادل (125 كيلووات) في طراز بنظام دفع خلفي 2WD ، لكن في طراز نظام دفع على كل العجلات AWD تعطي السيارة قوة وقدرها 232 حصان ما يعادل (173 كيلووات)

مدي هيونداي ايونيك 5

بالنسبة للمدى تقول هيونداي أنه يعتمد على نوعية القيادة وعلى حسب ظروف الطريق وأسلوب القيادة ، وأيضا نوعية الإطارات . بالنسبة للشحن

تقول هيونداي إن البطارية ذات الحجم الكبيريتم شحنها من 10 إلى 80 بالمائة في حوالي 18 دقيقة ، وذلك مع استخدام الشاحن السريع الذي يعمل بالتيار المستمر.

تقنيات السلامة لأيونيك 5

أهم وأبرز أنظمة السلامة والأمان الموجودة في الهيونداي ioniq 5، أنظمة السائق المتطورة من هيونداي سمارت سينس ، والمستوى الثاني من تكنولوجيا السلامة الذاتية مع القيادة على الطرق السريعة ، وهو المستوى الذي يتحكم في السرعة والمسافة ويساعد عند تغيير المسارات مع نظام المساعدة على تجنب الاصطدام بأي سيارات قريبة .

أنظمة مساعدة السائق

من أنظمة السلامة أيضا ، نظام المساعدة على تجنب الاصطدام الأمامي، ونظام مساعدة متابعة المسار، ونظام المساعدة على تجنب الاصطدام في النقطة العمياء ، ونظام التنبيه الرئيسي لمغادرة السيارة ، ونظام المساعدة عل تجنب الاصطدام الخلفي ، وتحذير انتباه السائق، ونظام مساعد الحفاظ على المسار .

اقرأ أيضا