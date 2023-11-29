دبي - كتب محمد فتوح - بالتزامن مع احتفالاتها بمرور 50 عاماً على شراكتها مع شركة ميتسوبيشي موتورز ، يقدم وكيل سيارات ميتسوبيشي في المملكة شركة العيسائي للسيارات عروض مميزة تعد فرصة مغرية لكل راغب في إمتلاك إحدى طرازات 2023 التي تمتاز بقوة الأداء وروعة التصاميم الداخلية والخارجية.

فقد أعلنت الشركة عن تقديم صيانة مجانية لـ50 ألف كيلو متر أو ثلاث سنوات أيهما أسبق، على جميع طرازات موديل العام الحالي 2023 .

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العيسائي يقدم عروض مميزة على سيارات ميتسوبيشي 2023 بمناسبة 50 عام لوكالتها

يستمر العرض إلى نهاية العام الجاري أو نفاذ الكمية، بالإضافة إلى امتداد فترة الضمان إلى خمس سنوات أو 160 ألف كيلو متر أيهما أسبق، وآخر الفقرات في عروض العيسائي المبهرة على طرازات ميتسوبيشي تقديم خدمة المساعدة على الطريق لمدة خمس سنوات.

وإلى جانب العروض المميزة تضع العيسائي للسيارات أمام عملائها خيارات تمويلية متنوعة ومرنة من خلال شراكاتها المتعددة مع البنوك والشركات التمويلية لتوفير افضل التسهيلات وبدون دفعة أولى.

صيانة 50 الف كلم دورية مجانية وضمان ممتد لمدة 5 سنوات

بهذه المناسبة تحدث المدير التنفيذي لشركة العيسائي للسيارات ميتسوبيشي الاستاذ بندر العيسائي قائلاً: بحثنا عن أفضل ما يمكن تقديمه لعملائنا الكرام تقديراً لثقتهم التي كانت العنصر الأهم في استمرار الشراكة بين الشركتين طيلة العقود الخمسة الماضية، فجاءت هذه العروض بعد دراسة ، والتي نأمل أن تكون في مستوى تطلعات عملائنا وتحوز على إعجابهم .

وحقيقة عندما نقدم هذه الفترات الممتدة من الضمان والصيانة الدورية فإننا نؤكد بشكل عامل ثقتنا الكاملة في سيارات متسوبيشي المعروفة بقوتها وجودة أدائها التي تدوم، وتعد أبرز مقوماتها التي تضعها خياراً مثالياً أمام كل من يبحث عن اقتناء سيارة يمكن الاعتماد عليها.

يرحب العيسائي بكافة العملاء لزيارة صالة عرض الشركة في مختلف مناطق المملكة للتعرّف أكثر على عروضنا والاطلاع على جديد متسوبيشي ، مؤكداً بأن فريق العمل بالشركة سوف يكونون سعداء بالإجابة على كافة الاستفسارات وتقديم المساعدة .

والجدير بالذكر أن سيارات ميتسوبيشي اشتهرت في المملكة بعمليتها للإستخدام اليوم وجودتها التي لاتتطلب الكثير من الصيانة بالإضافة إلى المحافظة على توفير استهلاكها للوقود ومقصورتها الرحبة ليحظى العملاء بتجربة تنقل عملية لاتنسى .

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