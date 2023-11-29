شركة ماكلارين تعود إلى سباق لومان 24 ساعة بعد 29 عاماً من ظهورها الأول

دبي - كتب محمد فتوح - أكدت شركة ماكلارين أوتوموتيف دخولها إلى فئة LMGT3 الجديدة ضمن بطولة التحمل العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات (WEC) بسيارتي سباق 720S GT3 EVO تحت قيادة شريك السباق المرشح United Autosports، بعد 29 عامًا من فوزها الأيقوني لأول مرة في حلبة لا سارث.

عودة مبشرة لـ شركة ماكلارين إلى سباق لومان 24 ساعة

سترتدي إحدى سيارات السباق 720S GT3 EVO الرقم 59 كإشارة إلى سيارة F1 GTR الحائزة على جائزة لومان، بينما ستحمل الأخرى الرقم 95، وهو عام الفوز التاريخي، وقال مايكل ليترز، الرئيس التنفيذي لشركة ماكلارين أوتوموتيف: “يسعدنا أن يتم تأكيد مشاركتنا في موسم WEC 2024، وأود أن أشكر نادي السيارات I’Quest على إدراجنا ضمن فئة LMGT3 شديدة التنافسية”، “إن رياضة السيارات أمر أساسي لعلامتنا التجارية، وسوف نبني سياراتنا باستخدام التكنولوجيا من حلبة السباق لمنحها الأداء المتفوق الذي يتوقعه عملاؤنا من سيارة ماكلارين.”

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وسيكون ماكلارين من بين 18 مشاركًا في الفصل، وسيضيء كل من AF Corse وManthey المسار بسيارتي فيراري 296 GT3 و911 GT3 R، على التوالي، بينما ستتم حملة TF Sport لشفروليه كورفيت في شكل Z06 GT3.R، وستتنافس سيارة فورد موستنج GT3 أيضًا جنبًا إلى جنب مع فريق ماكلارين طوال الموسم بفضل مسابقة Proton، السيارات الأخرى التي تنضم إلى شبكة LMGT3 هي أستون مارتن فانتاج GT3، وبي إم دبليو M4 GT3، ولامبورجيني هوراكان GT3 EVO2، ولكزس RC F GT3.

واستنادًا إلى طراز ماكلارين 720S، يتم تشغيل سيارة 720S GT3 EVO بواسطة محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر M840T، مع أداء يتراوح بين 500 إلى 600 حصان وفقًا للوائح GT3، وستتجه شركة United Autosports إلى موسم 2024 مع تاريخ طويل في السباقات مع فريق ماكلارين وفوز بسباق لومان 24 ساعة 2020 في فئة LMP2.

وفي الختام، ستقام الجولة الأولى من موسم بطولة العالم للتحمل 2024 في 2 مارس في قطر، على أن يبدأ سباق التحمل الفرنسي الرئيسي في 15 يونيو، وهناك، ستشارك ماكلارين على الأقل في سيارة 720S GT3 EVO مع فريق العملاء Inception Racing.

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