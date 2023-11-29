بي إم دبليو الفئة الثانية جران كوبيه تظهر أثناء اختبارها على الطرق الأمريكية

دبي - كتب محمد فتوح - تُظهر لقطات تجسسية جديدة تم التقاطها على الأراضي الأمريكية بعض التغييرات الجمالية القادمة إلى بي إم دبليو الفئة الثانية جران كوبيه، وتم رصد نماذج مموهة بشكل كبير من سيارة بي إم دبليو المبتدئة على طريق سريع في كاليفورنيا، ومن بينها سيارة بي إم دبليو M235i الموجهة للأداء، ومن الأمام، يمكننا أن نرى المصابيح الأمامية الانسيابية مع بصمات الإضاءة المعاد تصميمها.

ما الذي نعرفه عن بي إم دبليو الفئة الثانية جران كوبيه

من الصعب معرفة ذلك، ولكن يبدو أنه سيتم إعادة تصميم الشبكة المنتفخة، مما يوفر للواجهة جمالية أكثر حداثة مع تطوير العلامة التجارية لتصميمها ليتناسب مع Vision Neue Klasse الاختبارية، ويبدو أيضاً أن المصدات قد تحصل على تصميم أكثر مربعاً للمداخل ذات القضبان الأفقية، مما يذكرنا بسيارة M2 كوبيه كاملة القوة.

ويبدو أن نموذج ملبورن الأحمر الذي تم التجسس عليه هو M235i، الذي يتميز بأنابيب العادم الرباعية والعجلات الرياضية، يبدو أن الجزء الخلفي يحتفظ بتصميمه الغريب، مع خط صندوق السيارة المرتفع، والمصابيح الخلفية الرفيعة، والمصدات الضخمة، ويستفيد التصميم الداخلي من التصميم الجديد لعجلة القيادة والشاشة المنحنية الجديدة من بي إم دبليو.

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وعلى الرغم من التصميم المألوف، يبدو أن سيارة جران كوبيه الصغيرة هي طراز جديد تمامًا، مثل الفئة الأولى الجديدة، يقال إن الفئة الثانية جران كوبيه ستتخطى عملية تجميل الوجه وتغوص مباشرة في جيل جديد، وتعتمد الفئة الأولى والثانية جران كوبيه الحالية على منصة UKL2، ونتوقع أن تعتمد الطرازات البديلة على نسخة منقحة بشكل كبير من هذه البنية، على غرار تلك المستخدمة في أحدث طرازات بي إم دبليو X1 وX2.

ونتوقع أن تحصل الفئة الثانية جران كوبيه على العديد من التحديثات الداخلية، على الرغم من أنها سيارة ركاب متميزة ومتميزة، إلا أن سيارة M235i الراقية لا تلبي التوقعات، حيث أن التحكم والديناميكيات لا تليق بسيارات بي إم دبليو، ويتم تشغيل M235i الحالي بواسطة شاحن توربيني رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، ينتج 301 حصانًا و449 نيوتن.متر من عزم الدوران، لكننا نتوقع أن يحصل على أقوى أربعة أوعية في ميونيخ من X1 M35i الذي تم تقديمه حديثًا (وشقيقه X2 M35i)، وهذا يعني 312 حصان كحد أدنى.

وفي الختام، أشارت الشائعات إلى أن الفئة الثانية جران كوبيه سيتم إيقافها بسبب عدم قدرة المنصة على التكيف مع الكهرباء، ومع ذلك، فإن التردد التشريعي يعني أن مركبات محركات الاحتراق الداخلي سيكون لها عمر افتراضي أطول من المتوقع، ونعتقد أن بي إم دبليو ستقدم التهجين في مرحلة ما قبل إنشاء سيارة كهربائية جديدة كليًا تعتمد على Neue Klasse في وقت ما بالقرب من نهاية هذا العقد، أما بالنسبة لموعد الإصدار، فنفترض أنه سيتم إطلاق الفئة الثانية جران كوبيه الجديدة في أوائل عام 2024.

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