استمتع بصوت لامبورجيني إيسينزا SCV12 سوبر كار V12 على حلبة مونزا

دبي - كتب محمد فتوح - تم تصوير نسخة إنتاجية من سيارة لامبورجيني إيسينزا SCV12 في مونزا، مما أتاح لنا الفرصة لسماع صرخة محرك V12 ذو التنفس الطبيعي، وهو أقوى إصدار من المحرك الموقر، وحتى قبل أن تصل إيسينزا SCV12 إلى مالكيها، كنا نعلم أنها تمتلك محرك V12 الأفضل صوتًا، يسعدنا أن نعلن أن نسخة الإنتاج تنتج نفس النغمة عالية السرعة مع عادمها العالي.

محرك قوي تتمتع به لامبورجيني إيسينزا SCV12 سوبر كار V12

في الفيديو، يمكن رؤية السيارة أثناء إحماءها ومهاجمتها على المسار، ويمكن أيضًا رؤية الجزء الخلفي من السيارة الفائقة بكل مجدها، حيث يكشف عن حجرة المحرك ونظام التعليق الخلفي، يعرض الفيديو أيضًا محدد الحفرة في سيارة إيسينزا، جنبًا إلى جنب مع ضوضاء التحول إلى السرعة الأدنى، مما يزيد من التحميل الزائد الحشوي.

وتقتصر السيارة الخارقة المخصصة للحلبات فقط على 40 وحدة، وقد تم تطويرها بواسطة لامبورجيني سكواردرا Corse، مع تصميم لامبورجيني سنترو ستايل، تم تصميم ديناميكياتها الهوائية بشكل صريح لمنحها قوة سفلية أكبر من سيارة GT3 ولكن بكفاءة أعلى، كما أنها تحتوي على عجلة قيادة متعددة الوظائف مستوحاة من سيارات السباق ذات المقعد الواحد F1.

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وبصرف النظر عن هذا، فإنها تحصل أيضًا على مقعد OMP خاص بالاتحاد الدولي للسيارات (FIA) مع غلاف من الكربون يضمن الراحة والسلامة والاستقرار، كما يمكن لمالكي هذه السيارات الانضمام إلى نادي حصري يتيح لهم الوصول إلى البرامج التي تتيح لهم قيادة سيارة لامبورجيني الثمينة على أرقى الحلبات في العالم.

وإيسينزا SCV12 هي سيارة خارقة معتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات وتلبي جميع متطلبات الدخول في سلسلة السباقات، باعتبارها سيارة GT، تأخذ سيارة إيسينزا دروسًا من أمثال هوراكان سوبر تروفيو وGT3 وتطبقها على السيارة الجديدة لآلة تركز على حلبات السباق.

وفي الختام، على عكس ريفيولتو، التي تستخدم الطاقة الهجينة الإضافية، تتمسك إيسينزا بطريق أكثر تقليدية مع محرك V12 يعمل بسحب الهواء الطبيعي تحت غطاء المحرك، مما ينتج 830 حصانًا، ويتم التعامل مع كل هذه القوة من خلال علبة تروس X-trac متسلسلة جديدة ذات 6 سرعات، مثبتة بشكل عرضي، وترسل القوة حصريًا إلى العجلات الخلفية.

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