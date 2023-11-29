10 مزايا تخص السيارات الكهربائية تجعلك تتعلق بها إذا امتلكتها

دبي - كتب محمد فتوح - السيارات الكهربائية موجودة منذ قرنين من الزمان. وفي واقع الأمر، فإن أول “مركبة” كهربائية صنعت منذ ما يقرب من 200 عام، كانت في الواقع عربة خشبية – وهو الشيء الذي يجره الحصان عادة. لقد تم تزويد السيارات الكهربائية البدائية بخلايا بطارية أكثر بدائية من شأنها أن تدفع هذه العربة بسرعة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أميال في الساعة. كما يمكنك أن تتخيل، لم يكن هذا عمليًا جدًا، ولم تصبح المحركات الكهربائية أكثر شيوعًا إلا في أواخر القرن التاسع عشر بسبب القدرة المكتشفة حديثًا على إعادة شحن بطارياتها.

اليوم، قطعت السيارات الكهربائية شوطًا طويلًا منذ الأيام الأولى لعربات الخيول المزودة بعشرات البطاريات الثقيلة المربوطة بداخلها. تنتج العلامات التجارية مثل Tesla بعضًا من المركبات الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية والعملية على الطريق، وقد قام العديد من السائقين بالفعل بالتحول إلى سيارة كهربائية بالكامل دون النظر إلى الوراء أبدًا. ولكن ما الذي يجعل السيارات الكهربائية مرغوبة للغاية؟ اتضح أن هناك قدرًا كبيرًا من الجاذبية، لذا إليك 10 أشياء سيحبها أصحاب السيارات الكهربائية الطموحون في سيارتهم الجديدة الصديقة للبيئة.

1 – عزم الدوران السريع مع السيارات الكهربائية

إذا لم تكن على علم بالفعل، فإن السيارات الكهربائية، وخاصة السيارات الكهربائية ذات الدفع الرباعي مثل Tesla Model S بلايد تتمتع بعزم دوران وقوة لحظية تقريبًا لديها القدرة على جعل شيء مثل C8 كورفيت Z51 يبدو وكأنه طفل يحبو على الطريق.

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تتميز سيارة Tesla Model S المجهزة بنظام نقل الحركة ثلاثي المحركات الذي يسمح بقوة 1020 حصانًا و1050 رطلًا من عزم الدوران. ومع ذلك، بسعر يزيد عن 100000 دولار، فإن Plaid ليس بالضرورة للجميع. على الجانب المشرق، حتى النماذج الأخرى فعالة من حيث التكلفة مثل موديل 3 بيرفورمانس أو كيا EV6 GT – تنتج الأولي ما يقرب من 500 حصان، والثانية EV6 GT، أكثر من 500 حصان.

2 – السيارات الكهربائية وتوفير تكلفة الوقود العالية

قد يكون هذا أمرًا مسلمًا به، على الرغم من أنه تجدر الإشارة إلى عدد الدولارات الثمينة التي ستوفرها من خلال استخدام الطاقة الكهربائية بالكامل، خاصة إذا كنت تشحن سيارتك في المنزل أو تستخدم شاحنًا يعمل بالطاقة الشمسية. صحيح أن فاتورة الكهرباء الخاصة بك سترتفع إذا كنت تشحن السيارة الكهربائية يوميًا، ومع ذلك، فمن المرجح أن تكاليف الوقود يفوق هذا الارتفاع في استخدام الكهرباء.

3 – مع السيارات الكهربائية توفر أكثر من 2000 دولار سنويًا

على سبيل المثال، دعونا نتخيل مركبة تستهلك 20 ميلا في الغالون، وتبلغ مسافة الرحلة 40 ميلا (ذهابا وإيابا). إذا كنت تعمل خمسة أيام في الأسبوع، فهذا يعني القيادة لمسافة 200 ميل تقريبًا. وهذا يعني أنك تحرق حوالي 10 جالونًا أسبوعيًا أو 520 جالونًا سنويًا. مع متوسط أسعار الغاز بحوالي أربعة دولارات (اعتمادًا على الأوكتان)، فإن هذا يصل إلى 40 دولارًا أو 2080 دولارًا على التوالي.

4 – – هدوء السيارات الكهربائية

وبصرف النظر عن الأداء المذهل للسيارات الكهربائية الذي تم ذكره سابقًا، ستلاحظ أيضًا فائدة إضافية – وهي القيادة الهادئة والهادئة جدا . صحيح أن المحركات الكهربائية تصدر القليل من الضوضاء، لكن هذا الحد الأدنى. عند مقارنتها بسيارة ذات احتراق داخلي، وخاصة سيارة ذات قوة مماثلة (مثل Hellcat ، لا توجد مقارنة على الإطلاق.

في حين أن العديد من السائقين يفضلون صوت محركهم العالي الذي يستهلك الكثير من الغاز على القيادة الصامتة والهادئة، إلا أن هناك الكثير ممن يمكنهم الاستغناء عن الضوضاء. علاوة على ذلك، من المحتمل أن تجعلك السرعة الفائقة والتسارع الذي تتقاسمه العديد من المركبات الكهربائية أن تنسى حتى الاستماع إلى الضوضاء.

5 – عدم الحاجة لشحن السيارات الكهربائية مع الرحلات القصيرة

لقد تحسنت تكنولوجيا السيارات الكهربائية بشكل كبير على مر السنين – سواء كنا نتحدث عن البطاريات، أو المحركات، أو أنظمة التجديد، أو أكثر. أدت كل هذه التحسينات في التكنولوجيا إلى نطاق قيادة محتمل أعلى بكثير. يبلغ مدى الخيارات القياسية مثل شيفروليه بولت حوالي 250 ميلاً، في حين أن المزيد من الخيارات المتميزة مثل Tesla Model S قادرة على تحقيق أرقام أقرب إلى 400 ميل .

الكبح المتجدد مع السيارات الكهربائية

إذا كانت رحلتك قصيرة إلى حد معقول، فمن المحتمل أنك ستحتاج فقط إلى إعادة شحن سيارتك الكهربائية بعد كل رحلة بالسيارة. الأنظمة الأخرى، مثل الكبح المتجدد، ستزيد من المدة التي يمكنك البقاء فيها دون شحن، وذلك عن طريق استخدام الطاقة الحركية من تباطؤ السيارة لتغذية البطاريات بالطاقة مرة أخرى.

6 – تكنولوجيا المستقبل ستخفض أسعار السيارات الكهربائية

أحد الأشياء التي أعاقت تقدم المركبات الكهربائية خلال السنوات الأخيرة هي تكلفة التصنيع التي تدخل في إنتاج البطاريات، بالإضافة إلى أنواع البطاريات المستخدمة. عندما بدأت السيارات الكهربائية تصبح أكثر عملية في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (فكر في تويوتا بريوس)، تم استخدام حزم بطاريات هيدريد معدن النيكل .

تستخدم السيارات الكهربائية الحديثة الموجودة حاليًا في السوق، مثل Tesla أو شفروليه Bolt، بطاريات ليثيوم أيون. لا يسمح هذا بنطاقات أطول ومزيد من الإنتاج فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تكلفة إجمالية أرخص للسيارات الكهربائية الحديثة – إلا إذا كنا نتحدث عن شيء مثل سيارة تسلا موديل S Plaid الرهيبة

7 – اجراء التحديثات أونلاين

تتفاخر شركة Tesla، لبعض الوقت، بقدرتها على تطبيق التحديثات “عبر الأثير” أو عن بعد، إذا صح التعبير. وهذا يعني أنك لن تضطر بعد الآن إلى زيارة المتجر للحصول على تحديثات بسيطة – ما لم يتطلب الأمر استبدال جزء مادي، بالطبع. في الوقت الحاضر، هناك عدد كبير من أنظمة الكمبيوتر في أي مركبة، سواء كانت كهربائية أو ذات محرك احتراق داخلي. ومع ذلك، تعد التحديثات أكثر شيوعًا مما تتوقع.

بسبب براعة تيسلا عندما يتعلق الأمر بتحديث أنظمة الكمبيوتر في سيارتها، ستلاحظ وجود اتجاه لدى العديد من شركات صناعة السيارات الأخرى للقيام بنفس الشيء. نفذت العلامات التجارية مثل أودي وBMW وفورد وغيرها استراتيجيات مماثلة فيما يتعلق بالتحديثات عبر الهواء.

تسجيل الاعتمادات الضريبية

إذا كنت تفكر بالفعل في التحول إلى الكهرباء، فمن المحتمل أنك من محبي الحفاظ على تلك الأموال التي كسبتها بشق الأنفس. وبصرف النظر عن قدرتها على إخراج الوقود من الصورة، تتمتع المركبات الكهربائية أيضًا بميزة أخرى لتوفير المال. اعتمادًا على عوامل متعددة مثل ما إذا كانت السيارة قد تم شراؤها جديدة، أو إذا كانت مؤهلة، أو مكان قيادتها، قد تتمكن من الحصول على ما يصل إلى 7500 دولار من الإعفاءات الضريبية في معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة .

هناك بعض العوامل الأخرى التي ستحدد ما إذا كنت مؤهلاً ومقدار الائتمان الذي أنت مؤهل له – مثل إجمالي دخلك السنوي، وما إذا تم شراء السيارة للاستخدام الشخصي أو إعادة بيعها، وسعة البطارية، ومتى تم شراء السيارة، وغير ذلك

8 – صيانة أقل للسيارات الكهربائية

وبصرف النظر عن التحديثات عبر الهواء التي أصبحت شائعة في العديد من السيارات الكهربائية، هناك سبب آخر يجعلك تقضي وقتًا أقل بكثير في غرفة الانتظار المملة في الوكالة او أي مركز صيانة . تتطلب السيارات الكهربائية صيانة أقل بكثير بسبب عدم وجود محرك يستخدم الزيت والسوائل الأخرى التي تحتاج إلى التغيير بشكل دوري.

على الرغم من أنك ستزور المتجر بشكل أقل بكثير، فمن المهم أيضًا ملاحظة أن المركبات الكهربائية لا تزال بحاجة إلى الصيانة . تستخدم البطاريات الهجينة نوعًا خاصًا من سائل التبريد الذي يجب استبداله بين الحين والآخر، بينما يجب أيضًا الحفاظ على العناصر الأخرى التي سيتم استبدالها بين وقت وآخر ، مثل وسادات الفرامل والدوارات والإطارات وشفرات المساحات – على الرغم من أن ذلك قد يكون أمرًا مفروغًا منه.

9 – السيارات الكهربائية وأنظمة القيادة الذاتية

من المرجح أن تجعلك معظم السيارات الكهربائية الحديثة، بغض النظر عن العلامة التجارية أو الطراز، على دراية بالتكنولوجيا لحظة بلحظة. إحدى العلامات التجارية على وجه الخصوص، Tesla، وضعت نفسها في طليعة سوق السيارات الكهربائية الناشئة من خلال استخدام أنظمة قيادة مثيرة للإعجاب – مع كون ميزة القيادة الذاتية هي أبرزها.

هذه الميزة تميز تيسلا تمامًا عن منافسيها في قطاع السيارات الكهربائية، وكانت السبب الرئيسي وراء قيام العديد من السائقين بالتحول إلى الجانب الكهربائي. ونتيجة لذلك، رأينا العديد من الشركات المصنعة الأخرى تطبق نسختها الخاصة من ميزة القيادة الذاتية في موديلاتها، مثل نيسان Ariya أو EQS من مرسيدس بنز.

10 – مساحة أكبر للتحميل

تحتوي معظم السيارات الكهربائية على بطاريات ليثيوم أيون موضوعة على الهيكل السفلي للسيارة، في حين يتم وضع المحركات الكهربائية عادةً بين العجلات – سواء كان ذلك بين العجلات الأمامية أو العجلات الخلفية . او كلاهما.

بدلاً من وجود محرك محشور بإحكام تحت غطاء محرك سيارتك، لا يوجد شيء هناك في الواقع. هذا يعني أنه سيكون لديك فعليًا صندوقان، أو كما قد يقول البعض صندوقًا وصندوقًا. لوضع هذا في الاعتبار، فإن سيارة Tesla Model S، وهي سيارة سيدان بأربعة أبواب، لديها 25 قدمًا مكعبًا من المساحة الداخلية بينما يوفر الصندوق الخلفي أو الصندوق الأمامي مساحة إضافية قدرها ثلاثة أقدام مكعبة. عند مقارنتها بسيارة سيدان شهيرة أخرى ذات أربعة أبواب تحتوي على محرك، وهي شيفروليه ماليبو 2024، فإنك تحصل على 15 قدمًا مكعبًا فقط من المساحة

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