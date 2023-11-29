تويوتا هايلكس شامب تنطلق كأحدث بيك أب للصانع الياباني بهذه المواصفات

دبي - كتب محمد فتوح - في سوق سيارات بيك أب النقل الصغيرة الضخم، ستبيع لك بعض الشركات المصنعة، مثل تويوتا، خيارًا مجردًا وغير مكلف، ولكن ليس في الولايات المتحدة، رحب بـ تويوتا هايلكس شامب، أحدث سيارات البيك أب التي تدخل سوق تايلاند، بسعر يبدأ من 459.000 باهت فقط، أو حوالي 48,750 ريال.

تفاصيل ومميزات تويوتا هايلكس شامب البيك أب الأرخص في تشكيلة تويوتا

مثل GR سبورت، ستكون هذه البيك أب فاكهة محرمة، ومع ذلك، فإن هذا السعر مجنون جدًا لدرجة أنه يجب أن يجعلك تتساءل، وماذا تحصل مقابل ذلك؟ حسنًا، دفع خلفي، سرير بجوانب قابلة للطي، ناقل حركة يدوي بخمس سرعات، وهذا كل ما في الأمر، البيك أب الأساسية أساسية جدًا لدرجة أنها لا تحتوي على راديو أو حتى مقياس سرعة الدوران؛ هذه أداة واضحة وبسيطة، وأي تافهة إضافية ستكلفك.

وإذا كنت تريد حقًا وسائل الراحة، نقترح عليك شراء تاكوما، ولقد أبرمت شركة تويوتا موتور تايلاند شراكة مع 100 شركة مصنعة للملحقات، حتى تتمكن من صنع بطلك الخاص بك، ولتوضيح هذه النقطة، كشفت الشركة عن 11 نسخة مخصصة من البيك أب، تظهر تنوعها، وبعضها جميل جدًا.

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وأول ما يصل هو بناء بيك أب شوارع ممتازة تسمى “White Shark”، وهذا وحده يجعلنا نتمنى أن تبيع تويوتا البيك أب هنا، تتميز بواجهة أمامية جديدة، وعجلات كبيرة متعددة الأضلاع، وعتبات جانبية، ومصابيح أمامية جديدة، ونظام تعليق منخفض، وطلاء تراث مستوحى من تويوتا، تبدو البيك أب مباشرة خارج لعبة Need for Speed الأخيرة.

وإذا كان هذا كثيرًا بالنسبة لك، فإن الشركة تعرض نسخة أقل تفاخرًا ولكنها لا تزال رياضية مع عجلات فضية وحمراء رائعة على إطارات الشوارع، وكسوة الجسم، ومصابيح الضباب، ورف السقف، يبدو هذا أيضًا جيدًا حقًا، لكننا لا نعتقد أنه سيدعو إلى سباقات السحب على ضوء التوقف مثل السباق السابق.

ومن المهم أن نلاحظ أنه بغض النظر عن التصميم الخارجي، فإن تويوتا هايلكس شامب لن تكون بيك أب سريعة، هناك ثلاثة محركات متوفرة: بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، ومحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2.7 لتر، وديزل سعة 2.4 لتر، لا يصل أي من هذه المحركات إلى 175 حصانًا، لكنها بيك أب أساسية، وتشمل الطرازات الاختبارية الأخرى إصدارات العربة والمنزل المتنقل.

ويتميز المنزل المتنقل بمساحة معيشة واسعة من شركة تدعى كاري بوي، ومن المقرر أن تأتي البيك أب بإصدارين بقاعدة عجلات قصيرة وطويلة، حيث تتميز هذه النسخة بالنسخة الموسعة، يبدو أن المنزل المتنقل يقدم كل ما يحتاجه المرء بعيدًا عن الزحام، بما في ذلك المطبخ الكامل والسرير والجلوس والمزيد، إنها نسخة مناسبة للعائلة من تاكوزيلا، ولكن لا يحتاج الجميع إلى العربة البرية المثالية.

والعربة مخصصة بالتأكيد للأشخاص الذين يرغبون في قضاء ليلة تحت النجوم ولكن لا يمانعون في الحصول على بعض وسائل الراحة في متناول اليد، وذلك بفضل شركة TJM، ويتميز بخيمة منبثقة مثبتة على السطح وبار ثور مع مصابيح ضباب ومطبخ صغير قابل للسحب ومظلة قابلة للسحب.

وكل الإبداعات الأخرى المعروضة هي جميعها سيارات بيك أب عمل متخصصة، وتعرض سيارات بيك أب التوصيل، وشركات الأغذية/البيع بالتجزئة، وحتى إصدارات الرافعات إذا كان هذا هو ما تحتاجه شركتك، في الوقت الحالي، يعد الدفع الثنائي هو الخيار الوحيد في البلاد، لكن منصة IMV 0 التي يعتمد عليها تويوتا هايلكس شامب يجب أن توفر الدفع الرباعي في الوقت المناسب.

وإنها بيك أب صغيرة محبوبة ذات إمكانات كبيرة، لكن لسوء الحظ، لن تصل إلى الولايات المتحدة أبدًا، سوف تحتاج إلى ميزات أمان إضافية، وعلى الأرجح، محركات أكثر قوة حتى يكون لها أي معنى هنا، وبعد ذلك بمجرد أخذ ضرائب الاستيراد في الاعتبار، فإنها تتوقف عن أن تصبح قيمة الصفقة التي تجعلها جديرة بالاهتمام.

وفي الختام، نعتقد أن تويوتا سعيدة بأن تبيع لنا سيارتي تاكوما وتندرا الأكثر ربحية، بالإضافة إلى أن هناك فرصة جيدة لأن ننظر إلى مقاتلة فورد مافريك من الشركة في المستقبل القريب.

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