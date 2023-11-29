رئيس هيونداي N تقول إنها ستقوم بصناعة “ما يريده العملاء”

دبي - كتب محمد فتوح - تصريحات رسمية من رئيس هيونداي N عن مستقبل القسم.. فما القصة؟ تعد سيارة هيونداي أيونيك 5 N موديل 2025 أول طراز N كهربائي، لكن وصولها قد لا يشير إلى تحول كامل إلى كهربة العلامة التجارية N حتى الآن، وفي حديثه مع تيل وارتنبرغ، نائب الرئيس ورئيس العلامة التجارية N، في معرض لوس أنجلوس للسيارات 2023، فقد علمنا أن هيونداي لا تزال على استعداد لإنتاج ما يطلبه عشاق القيادة.

تصريحات هامة من رئيس هيونداي N عن مستقبل الشركة الكهربائي عالي الأداء

قال وارتنبرغ مازحا: “لماذا اخترنا أيونيك 5 كإصدار N؟ لقد حدث ذلك في الواقع عن طريق الصدفة”، “إنها سيارة كبيرة إلى حد ما، لكنني أعتقد أننا تمكنا من وضع خصائص N فيها بشكل مثالي، نحن نستفيد من منصة E-GMP مع أيونيك 5 N وأي شيء يأتي في المستقبل لأن العلامة التجارية لا يمكنها الوقوف بمفردها على واحدة “المركبات الكهربائية، يجب أن تكون هناك مجموعة من السيارات الكهربائية القادمة، سيكون هناك المزيد من السيارات القادمة المكهربة تحت العلامة التجارية N.”

ثم ذكر أحدث سيارتين مفهومتين للعلامة التجارية Rolling Lab، خلية الوقود N فيجن 74 (التي يشاع أنها ستدخل الإنتاج باسم Pony Coupe) والسيارة الكهربائية RN22e، التي وصفها وارتنبرغ بأنها “أكثر أو أقل من أيونيك 5 N متنكرة في شكل سيارة أيونيك 6” على نفس منصة E-GMP.

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وأجاب وارتنبرغ نائب رئيس هيونداي N رئيس هيونداي N رئيس هيونداي N عندما سُئل عن حصول العلامة التجارية N على نموذج مستقل خاص بها لا يعتمد على طراز هيونداي: “إن N تدور حول الخيال والشجاعة”، “أنا بالتأكيد أتخيل سيارة ليست مشتقة [من طراز موجود]، وأعتقد أن الشركة ستمتلك الشجاعة للقيام بذلك في السنوات القادمة، إن N فيجن 74 جزء منا، نحن نطلق دائمًا على Rolling مختبر سيارتنا الهالة لأنها تشير إلى المستقبل على المدى المتوسط إلى الطويل.”

وعندما تصل طرازات N المكهربة هذه، نتوقع منها الاستفادة من التطورات الفريدة التي ظهرت لأول مرة في أيونيك 5 N وتحسينها، على سبيل المثال، ستكون هذه أول سيارة كهربائية مزودة بناقل حركة محاكي، ويحاكي التحولات من سيارة ذات محرك احتراق داخلي.

وقال وارتنبرغ نائب رئيس هيونداي N: “كنا حريصين على أن تكون هذه الميزة فريدة بالنسبة لـ N”، لذلك لا تتوقع رؤيته على أي سيارة من طراز كيا أو جينيسيس أو غير N هيونداي EVs، وتابع موضحًا كيف أن هذه الميزة لها الحد الأدنى من فوائد الأداء القابلة للقياس، لكن هيونداي لاحظت أثناء التطوير أن السيارات الكهربائية المنافسة تسبب دوار الحركة للسائقين على المسار، وعندما ركب سائقونا سيارة أيونيك 5 N، اختفى دوار الحركة لديهم، “الفائدة هي الإحساس بالقيادة، والتحكم في السيارة، والتفاعل بين الإنسان والآلة، ومن مسؤوليتنا أن نمنح عشاق السيارات الأمل في المستقبل.”

وفي الختام، أضاف: “كان هدفنا هو إظهار أنه من الممكن متابعة القيادة في سيارة كهربائية، لدينا صيغة “20-20-20″، حيث يمكنك السباق لمدة 20 دقيقة، وإعادة شحن طاقتك لمدة 18 دقيقة، ثم العودة مباشرة والسباق لمدة 20 أخرى”، دقائق”، وعلى الرغم من التركيز الشديد على أيونيك 5 N، نظرًا لأنه كان أحد معرضي لوس أنجلوس للسيارات الكبيرين للشركة، كشف وارتنبرغ أن العلامة التجارية N قد لا يتم تصنيعها باستخدام الاحتراق الداخلي.

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