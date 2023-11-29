ويليامز ريسينق يستضيف حدث “Lap Of Legends” الرائد في الفورمولا 1

دبي - كتب محمد فتوح - يجتمع كل من ويليامز ريسينق وMichelob Ultra معًا في مشروع استثنائي سيشهد سائقًا حقيقيًا يواجه أساطير الفورمولا 1 المحاكية للذكاء الاصطناعي في سباق من 16 لفة في حلبة سيلفرستون التاريخية.

تفاصيل حدث “Lap Of Legends” المقام من ويليامز ريسينق

يُطلق على هذا الحدث الخاص “ ومن المقرر أن يتم بثه في أبريل 2024 وسيشهد عودة السائقين البارزين مثل ماريو أندريتي وجاك فيلنوف وجنسون باتون إلى ذروتهم في حدث من المؤكد أنه سيرسل موجات صادمة من خلال عالم السباق.

والتفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك غير موجودة، لكن الفيديو يذكر الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، هل سنتمكن من رؤية السيارات على المسار؟ هل سيقودون جميعًا سيارات جديدة أم سيارات عصرهم؟ هل سيتمكن السائق البشري من رؤية السائقين الرقميين بطريقة أو بأخرى؟ هل ستكون هناك سيارة أمان حقيقية أم افتراضية من نوع مرسيدس AMG GT Black Series؟ فقط الوقت كفيل بإثبات.

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تم وصفه بأنه أول “سباق حقيقي مقابل سباق افتراضي” على الإطلاق، وتدعي المجموعة التي تقف وراءه أنهم استخدموا الذكاء الاصطناعي لتحليل ساعات لا حصر لها من هؤلاء السائقين السابقين في أوج حياتهم لإعادة إنشاء أسلوب قيادتهم في العصر الحديث، ولا يُقصد من هذه الألعاب أن تكون مجرد إعادة إنتاج أساسية للسائقين كما قد يجدها المرء في لعبة فيديو الفورمولا 1، ولكن في الأساس السائقون أنفسهم، الذين يعرضون كل مراوغاتهم والفروق الدقيقة في القيادة التي جعلتهم أساطير في يومهم.

ومن منا لم يفكر كيف سيكون الأمر عندما تحصل على نجوم الجيل السابق وتنافسهم مع نجوم اليوم؟ يبدو الأمر وكأنه حلم أصبح حقيقة بالنسبة للعديد من عشاق الرياضة، ولكن لا يزال هناك الكثير في الهواء، مثل ما سيفعله السائق أثناء القيادة الحقيقية، وفي فيديو الإعلان، نرى سائقي ويليامز الحاليين – الصاعد لوجان سارجينت والمخضرم أليكس ألبون – لذلك من الواضح أن المجموعة لم تقرر بعد، لو كنا أياً منهما، لرغبنا في الحصول على فرصة لصنع التاريخ مثل هذا، ونتخيل أن المواصفات الفنية المجنونة لمثل هذا المشروع تجعل مشاركة أكثر من سيارة واحدة أمراً مستحيلاً.

ويبدو أيضًا أن الإعلان عن حدث مثل هذا حيث يتم الترويج لماريو أندريتي بشكل بارز هو توقيت مثير للاهتمام، نظرًا لكل الجدل الدائر حول محاولة أندريتي كاديلاك الانضمام إلى الفورمولا 1 بشكل حقيقي، ماذا لو فاز ماريو أندريتي الافتراضي؟ تلك العناوين ستكون شيئًا آخر، هيك، هل يمكنك أن تتخيل أن تكون السائق الحقيقي وتخسر؟ لن يسمح لك أحد بنسيان ذلك أبدًا.

وفي الختام، لا يمكننا الانتظار لنرى كيف ستتطور الأمور، عندما يحدث ذلك في أبريل المقبل، ستتمكن من مشاهدته على AMC، وBBC America، وقناة Roku في الولايات المتحدة، وبعد ذلك بوقت قصير، سيتم توزيعه على 28 دولة أخرى.

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