داستر 2024 بقوة هجينية والمبيعات تتجاوز 2.2 مليون

دبي - كتب محمد فتوح - ازدهرت علامة داسيا تحت مظلة شركة رينو بالنظر إلى أن العلامة التجارية الرومانية منخفضة التكلفة وتمتلك اثنتين من أكثر السيارات شعبية في أوروبا- داستر وسانديرو – خلال شهر أكتوبر، كانت سيارة داسيا سانديرو supermini هي السيارة الأكثر مبيعًا في القارة القديمة، في حين وصلت سيارة داسيا داستر إلى قائمة أفضل 15 سيارة. وتدخل سيارة الدفع الرباعي داستر التي تعود إلى الأساسيات جيلها الثالث، مما يضيف بعض التطور ولكنه يركز على الأساسيات التي يجب أن تبقى. تعتبر داستر سيارة رخيصة وتقوض منافسيها الأكثر فخامة والأكثر تكلفة.

داستر جديدة من داسيا

إذا بدا التصميم مألوفًا، فهناك سبب وجيه لذلك بالنظر إلى أن 2024 داستر مستوحاة من اسم Bigster الذي تم الكشف عنه في أوائل عام 2021. إنها تقريبًا صورة طبق الأصل لهذا المفهوم، والذي سيتطور إلى نموذج أكبر يتم وضعه أعلى نطاقات السيارة داستر تبدو السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) الخالية من الرتوش أكثر قوة من سابقتها، وتحتوي على كسوة بلاستيكية إضافية للجسم وألواح انزلاقية أكبر لتعزيز طبيعتها الخارجية. وهي تتبنى شكل “Y” للأضواء، كما تم دمج مقابض الأبواب الخلفية في الأعمدة C.

أبعاد داسيا داستر

يبلغ طول داستر الجديدة 171 بوصة (4343 ملم)، وهو نفس طول سابقتها تقريبًا. ومع ذلك، يعد هذا نموذجًا حقيقيًا للجيل التالي نظرًا لأنه يستخدم أسسًا مختلفة عن طريق التحول إلى منصة CMF-B الأكثر تطورًا. بفضل الهندسة المعمارية الأكثر حداثة المقتبسة من الشركة الأم رينو ، تم تحسين التغليف لزيادة سعة الشحن بنسبة ستة بالمائة إلى 472 لترًا (16.6 قدمًا مكعبًا)

إعلان

رحابة مقصورة داسيا داستر

. بالإضافة إلى ذلك، يحصل ركاب المقاعد الخلفية على مساحة أكبر للأرجل من ذي قبل. ولمزيد من التطبيق العملي، يمكن أن يدعم حامل السقف الاختياري ما يصل إلى 176 رطلاً (80 كجم). يتخلص التصميم الداخلي من المواد الفاخرة ويبقيه بسيطًا باستخدام البلاستيك الصلب الذي يجب أن يتحمل اختبار الزمن.

تجهيزات مقصورة داستر

لا تبدو هذه بالضرورة جميلة ولكن نية داسيا هي تطوير مقصورة متينة مع الحفاظ على انخفاض التكاليف. لن نذهب إلى حد القول بأن المقصورة الداخلية متقنة نظرًا لأنك تحصل على مجموعة أدوات رقمية مقاس 7 بوصات وشاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصة مائلة قليلاً نحو السائق

يوجد أيضًا ما يصل إلى أربعة منافذ USB مضيئة، وشحن لاسلكي للهواتف الذكية، ونظام صوت بستة مكبرات صوت، ودعم Android Auto وApple CarPlay اللاسلكي.يسعدنا أن نرى أنه لا تزال هناك أزرار تقليدية لإعدادات المناخ بينما تحتوي عجلة القيادة أيضًا على العديد من أدوات التحكم القديمة. يعد حامل الهاتف الذكي، المحاط بالشاشتين، سمة شائعة في داسيا في الوقت الحاضر. في الخلف، تأتي حزمة النوم الاختيارية مع سرير مزدوج قابل للطي ومصحوبة بطاولة ومنطقة تخزين. تقول داسيا إن إعداد كل شيء يستغرق أقل من دقيقتين.

داستر الجديدة بمحرك توربيني

لن تجد محرك ديزل منذ اختفاء محرك رينو dCi سعة 1.5 لتر الذي تم تجربته واختباره. وبدلاً من ذلك، سيتم تقديم داستر 2024 بمحرك TCe 130 كمحرك توربيني سعة 1.2 لتر. تعمل هذه الوحدة ذات الثلاث أسطوانات على دورة ميلر وتعتمد إعدادًا هجينًا خفيفًا. يمكن الحصول عليها إما بالدفع الأمامي أو الرباعي مع ناقل حركة يدوي بست سرعات

انخفاض في استهلاك داستر للوقود

وتقول داسيا إن استهلاك الوقود انخفض بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالنسخة غير المكهربة من نفس المحرك بينما أصبح الأداء أفضل الآن أيضًا.

يعمل محرك ECO-G 100 بغاز البترول المسال (LPG) ويمكنه تغطية ما يصل إلى 808 ميلاً (1300 كيلومتر) مع خزان الغاز سعة 50 لترًا وخزان غاز البترول المسال سعة 50 لترًا مملوءًا حتى الحافة. يقع الأول أسفل المقعد الخلفي بينما يقع الأخير تحت أرضية صندوق الأمتعة، وبالتالي تظل سعة الأمتعة دون تغيير

جديد مجموعة الدفع في داسيا داستر

أهم تحديث من حيث المحركات هو اعتماد الإعداد الهجين الموروث من عربة Jogger . فهو يجمع بين محرك بسعة 1.6 لتر مع محركين كهربائيين، وبطارية بقوة 1.2 كيلووات في الساعة، وناقل حركة أوتوماتيكي. يوفر أحد المحركات الإلكترونية قوة 49 حصانًا بينما يعمل الآخر كمشغل/مولد. يدعم Duster Hybrid 140 الكبح المتجدد ويبدأ نظام نقل الحركة الخاص به دائمًا في الوضع الكهربائي.

تدعي داسيا أن استهلاك الوقود انخفض بنسبة 20 بالمائة في المتوسط وبنسبة تصل إلى 40 بالمائة أثناء القيادة في المدينة. تقدر العلامة الرومانية أنك ستقود في وضع EV لمدة 80 بالمائة من الوقت في المدينة.

التحكم وأوضاع القيادة في داستر 2024

تظل Duster الجديدة مؤهلة بعيدًا عن الطرق المطروقة من خلال توفير 8.5 بوصة (217 ملم) من الخلوص الأرضي لطراز الدفع الرباعي. يوفر زاوية اقتراب 31 درجة وزاوية مغادرة 36 درجة. كما أنها تحتوي على نظام للتحكم في سرعة الإنحدار والذي يقوم بضبط السرعة تلقائيًا لتمكين الهبوط السلس. يعمل بسرعة تتراوح بين 0 إلى 17 ميلاً في الساعة (30 كم/ساعة) ويمكن تفعيله حتى عند الرجوع للخلف. هناك أيضًا خمسة أوضاع قيادة للاختيار من بينها: Auto، وSnow، وMud/Sand، وOff-Road، وEco.

داسيا تبيع 2.2 مليون سيارة من داستر

من المقرر أن يتم طرح طراز الجيل الثالث للبيع في العام المقبل. منذ إطلاق داستر الأصلية قبل 13 عامًا، تمكنت داسيا من بيع أكثر من 2.2 مليون وحدة. منذ عام 2018، أصبحت Duster سيارة الدفع الرباعي الأكثر مبيعًا لعملاء التجزئة في أوروبا. للحصول على فكرة عن مدى نجاح سيارات الدفع الرباعي في جميع أنحاء أوروبا، يتم إنتاج ما يقرب من 1000 وحدة كل يوم في المصنع في بيتيتي، رومانيا. وهذا يصل إلى مركبة واحدة كل دقيقة. نتوقع أن تبيع رينو نسختها الخاصة في الأسواق التي لا تتواجد فيها داسيا. اعتبارًا من عام 2023، سيتم بيع سيارات داسيا في 44 دولة.

اقرأ أيضا

داسيا داستر الجديدة كلياً القادمة تظهر أثناء اختبارها