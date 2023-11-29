لوتس إيميا هايبر جي تي الجديدة ذكاء خارق و أداء فائق

دبي - كتب محمد فتوح - يظهر في سيارة لوتس إيميا هايبر جي تي الجديدة Lotus Emeya Hyper-GT تصميم يجمع بين العصرية والفخامة مع أدائها فائق القوة ، إضافة إلى ذكائها الخارق الذي يجعل قدرتها على التجاوب مع ظروف القيادة الرياضية مثير جداً ، وذلك من خلال العقل المشغل للسيارة NVIDIA DRIVE، الذي يمكنها من تنفيذ 25 تريليون عملية في نفس الوقت الذي يستغرقه العقل البشري للتعرف على صورة، والذي يُقدر بنحو 0.05 ثانية .

لوتس إيميا هايبر جي تي الجديدة سيارة تجمع الذكاء الخارق و الأداء الفائق

لوتس تتمتع بهندسة وإنتاج سياراتها منذ 75 عاماً غنية بالخبرات العريقة ، وهي تؤمن بأن طاقة التشغيل هي القدرة الحصانية الجديدة ، وتستطيع الأنظمة المبتكرة في سيارة “لوتس إيميا هايبر جي تي” الجديدة في عصر السيارات الكهربائية، جمع البيانات المحيطة في السيارة بسرعة مذهلة والتعامل معها بذكاء، بحيث تعمل أنظمة NVIDIA DRIVE Orin المزدوجة شرائح (SoCs) لمعالجة البيانات من خلال 34 حساساً محيطياً متطوراً حتى 30 مرة في الثانية، ما يوفر رؤية واضحة بزاوية 360 درجة من دون نقاط عمياء.

لوتس إيميا هايبر جي تي تم تجهيزها بأربعة أجهزة ليدار الكاشفة للضوء والمدى ، والتي تستخدم الليزر بدلاً من الموجات الكهرومغناطيسية، و 18 راداراً، و 7 كاميرات بدقة 8 ميجابكسل، و 5 كاميرات بدقة 2 ميجابكسل، ما يضمن مسح العوائق أمام السائق في نطاق يصل إلى 200 م حول السيارة، وفي جميع الاتجاهات، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة أو الظروف الجوية السيئة، وبناء بيئة افتراضية حول المركبة لتحديد المسار الأفضل، وهو مطلب أساسي في مستقبل تقنيات القيادة الذاتية. وتم استخدام منصة هندسية كهربائية مبتكرة ومتعددة الاستخدامات (EPA) لبناء سيارة “لوتس إيميا هايبر جي تي”، وهي التي تم استخدامها في بناء سيارة “التري” Eletre الرياضية والمتعددة الاستخدامات.

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نائب رئيس شركة “لوتس تكنولوجي” Lotus Technology والمدير العام لشركة LTIC ماكسيميليان سزواج علق قائلاً : “تتحول قوة المعالجة إلى القوة الحصانية الجديدة ، ولهذا السبب قمنا مع سيارة إيميا ببناء حاسوب فائق السرعة يسير على عجلات ، السيارة مليئة بميزات عالية التقنية مصممة لمنح العملاء الثقة والسلامة والرضا ، كما أنها جاهزة للمستقبل وللقيادة الذاتية ، مع برمجيات يمكن تحديثها باستمرار “.

بدوره قال نائب رئيس قسم السيارات في NVIDIA علي كاني : “مع NVIDIA DRIVE Orin، العقل المشغل لسيارة إيميا، سيتمكن عملاء لوتوس من اختبار ميزات جديدة للراحة والسلامة طيلة فترة استخدام السيارة .”

لوتس ايميا هايبر جي تي الجديدة مدعومة بالابتكار التقني

لوتس إيميا هايبر جي تي لديها مجموعة من الميزات الذكية، المدعومة بإعدادات NVIDIA DRIVE Orin المزدوجة ، لمساعدة السائق على تحقيق أقصى إمكانات القيادة الآمنة للسيارة، مع دعم مستمر وتحديث دائم للبرامج عبر الأثير (OTA). يتم التحكم بنظام التعليق الهوائي إلكترونياً، بمعدل 1000 مرة في الثانية، ما يؤدي إلى تعديلات ديناميكية مستمرة لضمان قيادة واثقة وملهمة، والتي يمكن أن تكون مريحة أو مفعمة بالحيوية.

كما زودت السيارة بمجموعة من التقنيات الديناميكية الهوائية المتقدمة، بما في ذلك الشبك الأمامي النشط ومشتت الهواء الخلفي والجناح، لتجتمع معاً لتأمين تدفق سلس للهواء، وخلق مستويات رائدة في فئتها من القوة الضاغطة. هذه التقنيات للديناميكية الهوائية المبتكرة هي التي أطلقت شهرة “لوتس” على حلبات السباق حول العالم.

بطارية السيارة ليثيوم أيون بجهد 800 فولت، توفر طاقة تصل إلى 102 كيلوواط في الساعة، مقارنة مع الأنظمة التقليدية التي تعتمد على 400 فولت. تسمح بنية 800 فولت للسائقين بشحن السيارة من 10% إلى 80% خلال 18 دقيقة فقط عند استخدام شاحن سريع يعمل بتيار بقدرة 350 كيلو واط.

تصميم لوتس ايميا هايبر جي تي الجديدة الداخلي متوازن ومبتكر

رفاهية لوتس إيميا هايبر جي تي تتمتع بشاشة OLED تعمل باللمس مقاس 15.1 بوصة، تعرض صوراً نقية وجميلة باستخدام أكثر من 16 مليون لون، مع توفر ما يصل إلى سبع شاشات قابلة للتهيئة ، و يتم تشغيل الشاشة المركزية و “قمرة القيادة الرقمية” الذكية في السيارة من خلال إعداد مزدوج لأحدث معالج Snapdragon 8155 من Qualcomm وبرنامج Unreal Engine 3 من Epic Games.

يعمل البرنامج والأجهزة على تمكين نظام التشغيل Hyper OS الحائز على جوائز عدة. يتمكن الركاب من تشغيل واجهة المستخدم بسلاسة دون تأخير بينما يستمتعون أيضاً برسومات مقدمة بالوقت الفعلي بشكل جميل مع امكانية ردود تفاعلية رائعة للتحكم الكامل ، كما يمكن للسائقين الحصول بسرعة على التفاصيل المهمة لمحيط السيارة الخارجي، باستخدام شاشة الواقع المعزز الكبيرة والواضحة على الزجاج الأمامي .

حيث يتم عرض معلومات الطريق في الوقت الفعلي وبيانات الملاحة وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS)، ما يزيد من تركيز السائق على الطريق، ويسمج بالحصول الفوري على المعلومات المهمة وتجنب تشتت الانتباه.

ذكاء لوتس إيميا هايبر جي تي مستعد للمستقبل

تتميز لسيارة لوتس ايميا هايبر جي تي الجديدة بنظام توجيه ذكي ومتطور قادر على التأقلم مع أنماط القيادة، مثل أوقات المغادرة والوجهات والمسارات، لتوفير رحلات أكثر خصوصية .

مدعومة بأجهزة وبرامج مهيئة للمستقبل. لا توفر “إيميا” فقط أحدث وظائف “نظام مساعدة السائق المتطور” ADAS، لكنها صممت خصيصاً لتوفير مستقبل آمن، مستقل ومتصل. ومع إمكانية استخدام تقنيات الجيل الخامس للاتصالات 5G، تدعم السيارة تحديثات عبر الأثير OTA لضمان تطور السيارة المستمر.

تنضم سيارة “إيميا” كنموذج رائد إلى مجموعة “لوتس” للسيارات الكهربائية الفاخرة، تماشياً مع رؤية الشركة لتصبح علامة تجارية عالمية عالية الأداء بحلول العام 2028. ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج السيارة في العام 2024 ، وسنعلن متابعين سعودي اوتو الأعزاء بكامل تفاصيل الأسعار وتوفرها في الأسواق.

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