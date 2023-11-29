نيسان مصر تشارك في الدورة الثامنة لقمة إيجيبت أوتوموتيف السنوية للسيارات

ياسر رشاد - القاهرة - محمد عبد الصمد: السوق المصري يتميز بفرص هائلة لم يتم استغلالها حتى الآن، ومصر هي بوابة التصدير لأسواق القارة الأفريقية.

شاركت نيسان مصر في الدورة الثامنة من القمة السنوية لقطاع السيارات "إيجيبت أوتوموتيف" تحت عنوان: “الصناعات المغذية: بوابة التصدير لأفريقيا والعالم”.



ناقشت هذه الدورة تحول مصر لمركز صناعي واقتصادي للأسواق الإفريقية والعالمية، إذ تناولت عددًا من المحاور الهامة التي تعزز من تحول مصر لمركز صناعي للصناعات المغذية لصناعة السيارات وقطاع النقل. كما ناقشت القمة ما حققته مصر في خطة واستراتيجية توطين صناعة السيارات، حيث شهد هذا القطاع الحيوي تطورات ملموسة وتقدمًا ملحوظًا.



شارك المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصرفي جلسة نقاشية تحت عنوان "التصدير هو طوق النجاة لقطاع السيارات"، كما شارك المهندس وليد فتحي، مدير مصنع نيسان مصر، في جلسة أخرى تحت عنوان "الصناعات المغذية قاطرة التصدير".



في الوقت نفسه، قامت الشركة بعرض السيارة صني التي يتم تجميعها محليًا، وتعتبر السيارة الأنجح في السوق المصري والأكثر مبيعاً في فئتها خلال الأعوام السابقة، حيث استطاعت الحصول على ثقة آلاف العملاء في مصر وأصبحت السيارة العائلية الأولى في السوق المصري بسبب الأداء الاقتصادي والعملي، واتساع السيارة من الداخل مما يوفر الراحة والرحابة للسائق والركاب.



وقد صرح المهندس محمد عبد الصمد بقوله: "تعد مصر بوابة الدخول للأسواق الأفريقية نظرًا لموقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة التي تربطها مع دول القارة. لقد تم تصدير السيارة نيسان صني Sunny إلى دول مختلفة في القارة خلال العام المالي 2023، حيث يعد مصنع نيسان مصر مركزًا للتصدير الإقليمي لسيارات الركوب للقارة الأفريقية. وهذا ما يؤكد على الجودة العالية في التصنيع والسعر المناسب لعملاء الشركة في الأسواق الأفريقية.



وأضاف عبدالصمد، "يتميز السوق المصري بفرص هائلة لم يتم استغلالها حتى الآن، والتي تتمثل فى معدل إجمالي عدد السيارات لكل 1000 نسمة واحتياجات الجيل الجديد من الشباب وغيرها من العوامل الأخرى، علمًا بأن نيسان مصر هي الشركة العالمية الوحيدة في قطاع السيارات المصري التي تمتلك مصنعها بنسبة 100%".



وخلال مشاركته في الجلسة النقاشية، قال المهندس وليد فتحي، مدير مصنع نيسان مصر: "تعمل نيسان في السوق المصري منذ عقدين من الزمن، وقد التزمت الشركة طوال هذه الفترة بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية لتطوير ونمو قطاع السيارات المصري. في الوقت نفسه، تعد الصناعات المغذية جزء أصيلًا وشريكًا حقيقيًا للصناعة محليا حيث نشارك نفس الدور لتحول مصر لدولة مصنعة للسيارات.



وأضاف فتحي "نفخر بأن نيسان صني حققت أعلى نسب التوطين في سيارات الركاب في مصر، نظرًا لارتفاع نسبة المكون المحلى التي تجاوزت 50%، ويشار إلى أن نيسان مصر تعتمد في عملياتها التصنيعية على أكثر من 42 مكونًا من أكثر من 16 موردًا محليا لمكونات التصنيع."

