شفروليه تاهو وسوبربان 2025 تنطلقان بقوة أكبر وتصميم وتقنيات محدثة

دبي - كتب محمد فتوح - تم الكشف أخيراً عن شفروليه تاهو وسوبربان 2025 المحدثتين، ومنحت جنرال موتورز سيارات الدفع الرباعي العائلية المفضلة في أمريكا تحديثًا ترحيبيًا بتصميم أكثر وضوحًا، وتصميم داخلي أكثر فخامة، وآداب الطريق المحسنة، ومزج التحديثات من الطرازات الأخرى في التشكيلة، مثل سيلفرادو، مع التكنولوجيا التي رأيناها مطبقة في العلامات التجارية الشقيقة لجنرال موتورز مثل كاديلاك إسكاليد، تحت غطاء المحرك، شهد محرك الديزل التوربيني المفعم بالحيوية أيضًا تحسينات، دعونا نلقي نظرة على ما هو جديد لعام 2025.

ما الجديد في شفروليه تاهو وسوبربان 2025 المحدثتين

تستفيد شفروليه تاهو وسوبربان 2025 من محرك ديزل أقوى وأكثر سلاسة، تمت زيادة القوة إلى 305 حصانًا و671 نيوتن.متر من العزم، أي أكثر بكثير من قوة المحرك الحالي البالغة 277 حصانًا و624 نيوتن.متر، وتم تقديم هذا المحرك لأول مرة في سيلفرادو 1500، ويمكننا أن نتوقع استخدامه في كاديلاك إسكاليد المحدثة، والتي من المقرر أن يتم الكشف عنها في الأشهر المقبلة، واستخرجت جنرال موتورز المزيد من الطاقة من محرك الديزل عن طريق تركيب حاقنات وقود جديدة عالية التدفق، ومكابس فولاذية، وضاغط توربيني مُعاد ضبطه، تعمل المواد الجديدة العازلة للصوت ونظام تحريض الهواء المضبوط على منع قعقعة الديزل.

ويعمل محرك V8 سعة 5.3 لتر كمحرك قياسي لفئات LS وLT وRST وZ71 وPremier، وتستقبل High Country محرك V8 سعة 6.2 لتر، والذي يمكن تركيبه أيضًا على الطرازات المذكورة أعلاه مقابل تكلفة إضافية، سيكون الديزل المطور من جنرال موتورز متاحًا فقط في سوبربان وتاهو 2025 بعد الإطلاق الأولي، ولأول مرة، سيتم تقديم محرك الديزل سعة 3.0 لتر في طراز Z71 المغامر، مما يمنح المشترين المزيد من الخيارات، وكما هو متوقع، يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بعشر سرعات.

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وقامت شفروليه بتعديل نظام التعليق الخلفي متعدد الوصلات لتوفير خصائص قيادة وتحكم فائقة، لم تدخل شركة صناعة السيارات في التفاصيل، لكن كبير المهندسين مارتن هايز يقول إن التغييرات جعلت شفروليه تاهو وسوبربان “تشعران بأنها أكثر رشاقة بكثير مما توحي به أبعادهما بالحجم الكامل”.

وسيتعين على العملاء الذين يبحثون عن أفضل راحة ممكنة في القيادة أن يلجأوا إلى نظام التعليق الهوائي المتكيف ونظام التحكم المغناطيسي بالقيادة المتوفرين، يتوفر الطراز الأول في طرازي High Country وZ71، ولأول مرة في طراز RST، وبصرف النظر عن القيادة المريحة، يسمح نظام التعليق الهوائي المتكيف للسائق باختيار ارتفاع الركوب عندما تكون السيارة متوقفة، مما يسهل على الركاب الدخول والخروج من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتستقر السيارة تلقائيًا على الطريق السريع، مما يقلل من السحب الديناميكي الهوائي ويحسن استهلاك الوقود، وعند السير على الطرق الوعرة، يمكن للنظام أيضًا توفير خلوص أرضي إضافي، ويعمل نظام التحكم المغناطيسي بالقيادة على تزويد الثنائي بأجهزة استشعار تراقب ظروف الطريق 1000 مرة في الثانية، وتقوم بتعديل نظام تخميد الصدمات لتحسين ديناميكيات السيارة على الفور، يتوفر هذا في طرازي RST وZ71 ولكنه قياسي في طرازي High Country وPremier.

وتحتفظ سيارتي تاهو وسوبربان 2025 بحضورهما المهيب، لكن جنرال موتورز منحت كلا السيارتين من سيارات الدفع الرباعي المزيد من الجاذبية بفضل العديد من تحديثات التصميم، والتغييرات الأكثر وضوحا هي في المقدمة، مع المصابيح الأمامية وعناصر الإضاءة المعاد تصميمها، لقد رأينا هذا المظهر لأول مرة في سيلفرادو الجديدة، مع مصابيح DRL على شكل حرف C مقطوعة في المصد العلوي، أصبحت شبكة المبرد أكثر جرأة من ذي قبل، في حين تم تحسين الأجزاء السفلية من المصد.

ويعتمد مظهر شفروليه تاهو وسوبربان إلى حد كبير على الطراز المختار، في Z71، على سبيل المثال، ستجد ألواح انزلاقية و”واجهة أمامية عالية النهج” مصممة للاستخدام على الطرق الوعرة، ومع ذلك، فإن High Country الفاخرة تتلقى مزيجًا من الزخارف السوداء والكروم، وترتبط مجموعات الإضاءة الخلفية عبر شريط أسود يمتد على عرض الباب الخلفي، مما يخلق انطباعًا بوجود شريط ضوئي عصري.

وتضيف العجلات المتوفرة مقاس 24 بوصة (لطرازي RST وHigh Country) لمسة إضافية من عامل اللمعان الذي يقدره بعض العملاء، تتلقى طرازات Premier وHigh Country رسومًا متحركة للإضاءة وإشارات انعطاف ديناميكية، والتي يجب أن تستغني عنها الطرازات الأقل، وأخيرًا، سيتم تقديم لونين جديدين، هما Lakeshore Blue Metallic وCypress Gray، في عام 2025.

وادخل إلى المقصورة الفسيحة، وستلاحظ أولاً الشاشة الجديدة، يتم دعم شاشة المعلومات والترفيه الجديدة مقاس 17.7 بوصة من خلال شاشة عرض للسائق مقاس 11 بوصة، وهو ما يمثل ثلثي ما تجده في كاديلاك إسكاليد، ونتيجة للشاشة الجديدة، تم وضع فتحات الهواء وعناصر التحكم الأخرى في الأسفل.

كما أعادت شفروليه تصميم الكونسول الوسطي لاستيعاب خيارات التخزين الإضافية، وقد سمح هذا أيضًا لفريق التصميم بإعادة وضع الشاحن اللاسلكي في مكان أكثر ملاءمة، وفي أماكن أخرى، يستفيد كلا الطرازين من عجلة قيادة جديدة وتطعيمات وتشطيبات خاصة بالطراز.

وتتلقى High Country تطعيمات من الخشب الحقيقي (الأولى في كلا الطرازين)، ومقاعد جلدية مثقبة باللون الأسود الداكن/الموكا، والعديد من اللمسات الأخرى، وتحظى طرازات RST بتصميمات داخلية حصرية مع خياطة باللون الأحمر النصري، في حين تكتسب طرازات Premier طلاء أسود لامع/رمادي سكاي كول، كما تحظى بعض الطرازات أيضًا بأسطح ناعمة الملمس، مما يساهم في توفير شعور أكثر تميزًا، في حين توجد تشطيبات ديكور جديدة، مثل طراز Piano Black وGalvano Chrome.

وتحصل تاهو وسوبربان 2025 على كاشف جديد للحركة الداخلية يمكنه تنبيه المالكين إلى وجود راكب خلفه في السيارة، إذا اكتشف النظام حركة في السيارة بعد إيقاف تشغيلها، فسوف ينبه السائق إلى المشكلة، وستكون الكاميرا المتصلة متاحة أيضًا، مما يسمح للسائق بمراقبة السيارة عن بعد.

وتتلقى كلتا السيارتين مجموعة من ميزات مساعدة السائق، مثل التنبيه من الاصطدام الأمامي، ومساعدة الحفاظ على المسار، والكبح التلقائي في حالات الطوارئ، على سبيل المثال لا الحصر، وبطبيعة الحال، سيتم أيضًا تقديم Super Cruise بعد الإطلاق الأولي في عام 2025.

مع الحد الأقصى لتصنيف السحب الذي يبلغ 3,780 كجم لسيارة تاهو و3,690 كجم لسيارة سوبربان، وتعد كلتا السيارتين الرياضيتين متعددتي الاستخدامات من المركبات العملية للعائلات التي تحب المغامرات، ولكن لجعل حياتهم أسهل، قامت شفروليه بتجهيز كلا الطرازين بجهاز مراقبة صحة إطارات المقطورة، مما يحسن سلامة القيادة، ونظام إشارة المسار الأمامي، وتطبيق القطر المحمول.

وفي الختام، سيتم طرح كلا الطرازين للبيع في نهاية العام المقبل، سيتم إصدار الأسعار والتفاصيل الإضافية بالقرب من هذا الوقت، نتوقع أن تكلف سيارتي تاهو وسوبربان 2025 أكثر من أسعارهما الأساسية البالغة 54,200 دولار (203,250 ريال) و57,200 دولار (214,500 ريال) على التوالي، وسيتم إنتاجها في مصنع أرلينغتون أسيمبلي، الذي حصل مؤخراً على استثمار بقيمة 500 مليون دولار لمواصلة بناء سيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم.

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