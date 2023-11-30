ميني الكهربائية 2024 بأول شاشة مستديرة في العالم وأنظمة رقمية مثيرة

دبي - كتب محمد فتوح - أطلقت ميني مؤخرًا العديد من الطرازات الجديدة ، مثل طراز Cooper Electric Hardtop الجديد وCountryman. وسيقدم كلا الطرازين تكنولوجيا جديدة للعلامة التجارية، مثل شاشة OLED المستديرة مع نظام التشغيل BMW 9.

OLED أول شاشة معلومات مستديرة للسيارات في العالم في ميني

مدعومًا بنظام التشغيل 9 الخاص بمجموعة BMW ، يعد هذا أحدث إعداد بتجربة رقمية رائعة. تعد الشاشة رائدة بالفعل باعتبارها أول شاشة OLED مستديرة في العالم. إنه يقدم عرضًا واضحًا ونقيًا ويحتوي على العديد من الوظائف، بدءًا من الملاحة والوسائط وحتى أدوات التحكم في المناخ والاتصال الهاتفي. قبل أن ندخل في الوظائف، دعنا نستكشف أوضاع الخبرة الثمانية المتاحة.

ميني بصوت كهربائي خاص

“Core” هو الوضع القياسي، الذي يتميز بمظهر نقي وأنيق مع سمة لون Laguna. ويأتي هذا أيضًا مع صوت القيادة “الأساسي”، الذي يعمل بمثابة الصوت الكهربائي للعلامة التجارية Mini. ويمكن سماعه داخل السيارة وخارجها، وهو بمثابة حماية صوتية للمشاة.

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يبرز بسيارة ميني الكهربائية الجديدة تطبيق Go-Kart بالمقصورة الداخلية باللونين الرياضيين الفحمي والأحمر، في حين تحتوي وحدة التفاعل على عداد سرعة رياضي يسيطر على الشاشة بأكملها – إذا أراد السائق ذلك. وبصرف النظر عن هذا، يتم عرض نمط وضع “Go-Kart” على لوحة القيادة بينما يتم تحسين استجابة الخانق. يصاحب الوضع صوت قيادة ممتع “Go-Kart”..

كيفية الحفاظ على البطارية في ميني

إذا كنت تريد الحفاظ على البطارية، فإن اللون الأخضر هو الحل الأمثل. في هذا الإعداد، تنقل الرسوم المتحركة للحيوانات مستوى كفاءة السائق من خلال شخصيتها وألوانها. تكون استجابة الخانق ضعيفة، مما يجعل القيادة أكثر كفاءة بينما تتحول الإضاءة المحيطة إلى اللون الأخضر.

أوضاع جديدة للقيادة في ميني

تتضمن الأوضاع الأخرى “التوازن” و”الكلاسيكي ” يخلق الأول بيئة هادئة مع صوت قيادة يصدر أصواتًا مستوحاة من الغابة، بينما يحتفل الأخير بسيارات Minis الكلاسيكية مع عداد سرعة كبير ومحرف serif. يوفر هذا الوضع أصوات المحرك الصادرة عن Mini وJCW GP الأصليين، للحصول على تجربة أصيلة.

تتضمن الأوضاع الأخرى Vivid وPersonal وTrail. تعد الميزة الشخصية مثيرة للاهتمام لأنها تسمح للمالك بتحميل صوره، مما يؤدي إلى الارتقاء بالتخصيص إلى مستوى جديد تمامًا. ستقدم Mini أيضًا أناشيد وأصوات جديدة لأوضاع التجربة ووظائف السيارة. سيتم توفير هذا أولاً في Mini Cooper Electric.

Hey Mini كلمة السر في ميني

الجديد أيضًا في العلامة التجارية Mini هو المساعد الصوتي ذو القدرة الكاملة. يتم تفعيله عن طريق الضغط على زر على عجلة القيادة، أو قول “Hey Mini”، حيث يمكن للصورة الرمزية التي تظهر على الشاشة مساعدة السائق بعدة طرق. يمكن أن يتراوح ذلك من طلبات الملاحة أو الراديو إلى الأسئلة الأكثر تعقيدًا مثل “ما هو الطقس في وجهتي؟”يمكن للمالكين الاختيار بين “Mini” – وهي رسوم متحركة منمقة لميني – أو “Spike”، وهو كلب بولدوج بريطاني . يمكن للمساعد الشخصي أيضًا إجراء محادثة أساسية أو الإجابة على الأسئلة أو إلقاء نكتة.

أحدث نظم الملاحة في ميني

على جبهة الملاحة، يستخدم النظام الجديد نظام الملاحة السحابي الذي يقوم ببث أحدث بيانات الخرائط إلى السيارة. تستفيد سيارات Mini الكهربائية من مسارات الشحن المُحسّنة، وهو أمر مفيد إذا لم يكن النطاق كافيًا لإيصال السيارة إلى الوجهة.

يوفر العرض المعزز الاختياري للسائقين بث فيديو مباشر للمسار عبر وحدة التفاعل. يمكن للعملاء الاختيار من بين تصميمات وتفاصيل الخرائط المختلفة، مثل المباني ثلاثية الأبعاد. تتغير ألوان رسوم الخريطة وفقًا لوضع Mini Experience الذي تم اختياره.

وسائل ترفية مبتكرة في ميني

وبطبيعة الحال، يتم تضمين Apple CarPlay وAndroid Auto، ولكن هناك طرق أخرى للترفيه عن نفسك مع وحدة التفاعل الصغيرة الجديدة. تتوفر الألعاب داخل السيارة من خلال تطبيق AirConsole . كل ما هو مطلوب هو هاتف ذكي (يعمل كوحدة تحكم)، حيث تعمل الشاشة كشاشة. تشمل الألعاب Go-Kart Go و Golazo و Overcooked . يمكن لعدة أشخاص اللعب في وقت واحد. إنها لمسة غريبة، ولكنها تجعل الانتظار أثناء شحن سيارتك الكهربائية أكثر إثارة للاهتمام.

أحدث الأنظمة الرقمية للتحكم بدون مفتاح

يمنح Mini Digital Key Plus – المتوافق مع أجهزة Apple وSamsung وGoogle – للسائقين ترحيبًا فريدًا عند وصولهم إلى السيارة. علاوة على ذلك، يسمح هذا للمالك بتمرير مفتاح رقمي إلى أصدقائه أو عائلته، مما يسمح له بقيادة السيارة بدون المفتاح الفعلي.

سيحتاج نظام متقدم مثل هذا إلى ترقيات منتظمة للبرامج. أصبحت تحديثات OTA عن بعد الآن قياسية، مع العديد من الترقيات السنوية المجانية لإجراء تحسينات مطردة. في مناطق معينة، يمكن أن تقدم هذه التحديثات ميزات وتحسينات جديدة دون أي تكلفة على العميل.

رئيسة شركة ميني متحمسة للتطور الرقمي

من جانبها قالت قالت ستيفاني وورست، رئيسة علامة ميني التجارية، إننا نحقق قفزة هائلة في العالم الرقمي مع عائلة Mini الجديدة، وبذلك نؤكد على التراث الكاريزمي للعلامة التجارية. وأضافت أنا مقتنعة بأن القوة الرقمية للموديلات الجديدة ستسعد عملاء Mini حول العالم.”

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