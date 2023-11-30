دبي - كتب محمد فتوح - أعلنت شركة المجدوعي للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات شانجان في المملكة العربية السعودية، عن افتتاح فرعها الـ 30 وهو أول فروعها في حائل من خلال موزعها المعتمد الكثيري للسيارات، حيث يأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية التوسع الأفقي للمجدوعي شانجان ومواصلة انتشارها في كافة المناطق السعودية ، وأيضاً لدعم توفير قطع الغيار الأصلية في كافة أنحاء المملكة .

المجدوعي شانجان تفتتح فرعها الـ 30 في حائل مع الموزع المعتمد الكثيري للسيارات

بصفة المجدوعي الوكيل المعتمد لشركة شانجان في المملكة العربية السعودية ، تنتشر فروع المجدوعي شانجان حول المملكة في جميع المدن الحيوية من خلال وكالاتها المتقدمة ومواقعها المميزة لتغطي الشركة شبكة واسعة وتوفر مبيعات وقطع غيار ومراكز صيانة مجهزة بمعدات متقدمة ، وبذلك يصبح أجمالي فروع المجدوعي شانجان حول المملكة، 30 فرعاً للمبيعات، و27 لخدمات ما بعد البيع، مع فريق عمل محترف مؤهل تأهيلاً عاليًا .

إعلان

الفرع الذي تم أفتتاحه الشريك المستدام الكثيري للسيارات في مدينة حائل واقع بطريق الملك عبد العزيز – حي السمراء ، من صالة مبيعات، تضم عدد كبير ومتنوع من سيارات شانجان وصالة مخصصة لتسليم السيارات، أما مركز الصيانة الواقع في حي الخماسية، فجهز بأحدث المعدات لتقديم أرقى مستوى خدمة صيانة سيارات عملاء شانجان .

لضمان جودة وسرعة الإصلاح تم تجهيز المركز بعدد 4 رافعات هيدروليكية، كذلك جهز المركز بقسماً خاصاً بقطع غيار شانجان الأصلية. ويعتبر فرع حائل هو الفرع الخامس لشانجان الكثيري في المنطقة الشمالية بعد فروع الشركة بمناطق (حفر– الباطن – الزلفي – القريات – سكاكا ).

رئيس مجموعة المجدوعي القابضة ، يوسف بن علي المجدوعي تحدث بهذه المناسبة قائلاً : “إن لدينا إصرارًا واضحًا لبناء مستقبل أفضل لمجموعتنا، وذلك عن طريق التوسع المستمر لنتواصل مع عملائنا، وشركائنا، إن افتتاح الفرع الجديد يأتي ضمن استراتيجية المجدوعي شانجان للتوسع الأفقي وتعزيز تواجدنا في جميع مناطق المملكة لنصل إلى جميع عملائنا ومحبي سيارات شانجان في ضوء ما تشهده سيارات شانجان من إقبال واسع من شريحة كبيرة من العملاء في المملكة.”

الكثيري للسيارات موزع معتمد لسيارات شانجان المجدوعي في حائل

وأضاف المجدوعي : ” لدينا شراكة مميزة واستراتيجية مع شركة الكثيري للسيارات، نعمل من خلالها بجد لضمان تقديم الدعم الشامل لجميع عملاء شانجان في منطقة حائل وتزويدهم بأعلى معايير الصيانة وخدمة العملاء، وهو ما يعكس تكريس شركة المجدوعي لجميع إمكانياتنا وطاقاتنا لتزويد عملائنا بأرقى معايير الخدمة والصيانة.”

المدير العام ومؤسس شركة الكثيري ، الأستاذ حمود منصور الكثيري ، أضاف بهذه المناسبة قائلًا: “نحن نعتز بشراكتنا مع شركة المجدوعي ونرى أن هذا التعاون ليعكس طموحنا لنصبح من أكبر الموزعين للسيارات في المملكة، ونسعى في شركة الكثيري جاهدين لخدمة عملاء شانجان من حيث المبيعات، والصيانة، وتقديم قطع الغيار في مدينة حائل.”

شاهد أيضاً