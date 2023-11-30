تجميع شيفروليه كورفيت من خلف الكواليس في مصنع بولينج جرين

دبي - كتب محمد فتوح - يحظى مصنع جنرال موتورز بولينج جرين بشعبية كبيرة بين المتحمسين – فهو يقوم بـ تجميع شيفروليه كورفيت منذ الثمانينيات، وفي الفيديو أدناه، نلقي الآن نظرة من وراء الكواليس على كيفية بناء السيارة الرياضية الأمريكية، الآن في نسختها الثامنة، في المنشأة، ويقع المصنع المذكور في بولينج جرين بولاية كنتاكي، وتم افتتاحه في عام 1981، ومنذ ذلك الحين، تم إنتاج أكثر من 1.1 مليون سيارة كورفيت في المنشأة.

تفاصيل كثيرة عن تجميع شيفروليه كورفيت في مصنع بولينج جرين

يستخدم المصنع روبوتات اللحام القوسي لعمل لحامات قوية ومتينة، ويتوافق هذا مع روبوتات Fanuc، التي تستخدم مادة لاصقة هيكلية لتقليل الوزن وتقليل الفشل حول اللحامات والمثبتات، تم بناء سيارة كورفيت C8 من الجيل الثامن بهيكل إطار فضائي يتكون من الألومنيوم.

وفي الوقت نفسه، يقوم العمال بتثبيت البراغي والصواميل والغسالات والمثبتات بمعدل عزم الدوران المحدد أثناء تجميع الإطار والجسم، يتحكم العمال أيضًا في مفتاح عزم الدوران الهيدروليكي متعدد الرؤوس Atlas Copco لضمان تثبيت العجلات بالضيق المحدد، وأما بالنسبة للزجاج الأمامي، فيقوم المصنع بنشر ذراع مناور مزود بأكواب شفط لتثبيت الزجاج في مكانه، تتكون النوافذ من طبقتين أو أكثر من الزجاج متصلة بطبقة من البولي فينيل بوتيرال (PVB).

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ويقوم الفنيون بتلميع الأسطح باستخدام مركبات مضادة للتآكل، وفي مراحل التشطيب من عملية التصنيع، يتم فحص الوحدات في نفق جيد الإضاءة بحثًا عن العيوب أو الأضرار، يستخدم العمال أيضًا مقاييس استشعار لضمان وجود فجوات دقيقة بين الألواح.

وتم تجهيز سيارة كورفيت ستينغراي الأساسية بمحرك V8 سعة 6.2 لتر بسحب طبيعي بقوة 495 حصانًا و637 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين تم تجهيز كورفيت Z06 الأكثر قوة بمحرك V8 سعة 5.5 لتر بقوة 670 حصانًا، وحتى طراز E-Ray الهجين، الذي يأتي بنفس محرك نسخة ستينغراي ولكن مع إضافة محرك كهربائي على المحور الأمامي، يتم تجميعه في نفس المصنع.

وفي الختام، مع وجود سيارات شيفروليه كورفيت الجديدة قيد العمل، يمكن أن يصبح المصنع أكثر ازدحامًا في السنوات القادمة، ومن المتوقع أن يتم طرح C8 كورفيت ZR1 العام المقبل، في حين يمكن أن تصل C8 زورا بقوة 1000 حصان بحلول عام 2026.

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