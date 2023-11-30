تويوتا سنشري SUV 2024 عالم جديد من الفخامة العملية والرقي التقني

دبي - كتب محمد فتوح - منذ عام 1967 وحتى وقت سابق من هذا العام، قمنا بربط كلمة” القرن ” أو سنشري “Century” فقط بأفخم سيارة سيدان من تويوتا على الإطلاق. من الآن فصاعدا، سيتم استخدام الاسم المرموق ” القرن” او سنشريCentury أيضًا لسيارات الدفع الرباعي، على الرغم من أن صانع السيارات الياباني يرفض استخدام هذا المصطلح. تم وصفها رسميًا بأنها “مفهوم جديد للتنقل ، وتبلغ تكلفتها ما يعادل 170 ألف دولار في اليابان. وهذا ما يقرب من خمس مرات أكثر من سيارة لاند كروزر بمواصفات JDM الأساسية

بدايات سنشري منذ عام 1967

احتلت تويوتا سينشري مكانة خاصة منذ فترة طويلة في تشكيلة شركات صناعة السيارات اليابانية، حيث كانت بمثابة طراز حصري للغاية ومخصص لليابان فقط للعملاء الذين يرغبون في الحصول على سائق. ظهرت سيارة سيدان سينشري الفخمة لأول مرة في أواخر الستينيات، وقد تم تقديمها سابقًا بمحرك سلس V-12 وتحولت مؤخرًا إلى مجموعة نقل حركة هجينة V-8 عندما وصل أحدث جيل لها قبل عدة سنوات. الآن، يتحول القرن مرة أخرى إلى شكل جديد: سيارة الدفع الرباعي.

تتبع سيارة Century SUV الجديدة العديد من إشارات التصميم التي تميز هذا الطراز، وتقول تويوتا إن سيارة السيدان ستستمر في البيع جنبًا إلى جنب مع طراز الجسم الجديد هذا. هذا القرن الجديد يشبه الصندوق والهدوء والمزخرف، وهو في الأساس كبير مثل العديد من سيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم ولكنه يتسع لأربعة أشخاص فقط، حيث يتكئ المقعدان الخلفيان بكل أنواع الطرق ويقدمان ميزات بما في ذلك نظام الترفيه وحتى وضع القيادة المقصود منه هزات فرملة سلسة لركاب المقعد الخلفي.

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طريقة مراقبة ومتابعة انتاج سنشري suv

في مقال نشرته مجلة Toyota Times المدعومة من الشركة ، نعرف الكثير حول سيارة Century العادية وال SUV على خط التجميع. تم بناء هذه الفاخرة في مصنع تاهارا في اليابان، ولا تخضع لعملية الفحص المعتادة . يتم تعيين مفتش رئيسي وآخر مساعد ويجب عليهما إجراء الفحوصات النهائية على السيارة بأكملها. أما بالنسبة للطراز السيدان العادي، فقد كان يشرف عليه العديد من المفتشين على أجزاء مختلفة من السيارة. .

كيف يتم فحص سنشري suv

وكان على كلاهما الخضوع لبرنامج تدريبي صارم للحصول على الشهادة اللازمة. نظرًا لأن سيارة سنشري SUV ليست نموذجًا للإنتاج المتسلسل، تتمتع تويوتا برفاهية قضاء وقتها مع كل سيارة تصنعها. يمر المفتش الرئيسي بعملية شاقة تتكون من 17 خطوة. يجب أن تكون عملية الطلاء مثالية، ويجب أن تكون حجرة المحرك نظيفة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المفتش الرئيسي التأكد من عدم وجود أي فجوات في اللوحة أو عدم استواء في مفاصل لوحة الجسم

دقة عالية لفحص طلاء سنشري suv

يظهر في الصورة مورياكي هيجا، أحد المفتشين الرئيسيين اللذين شاركا في فحص سيارات لكزس. ويقول إن معايير سيارة سنشري SUV أكثر صرامة من تلك الخاصة بسيارة لكزس . ويوضح أن فحص الطلاء يتم عادةً على عينة من السيارات، ولكن بالنسبة لسيارة Century SUV، يتم تحليل كل مركبة بدقة. يوجد ما يسمى “عيادة الطلاء” حيث يتم إرسال النماذج التي بها مشاكل لإصلاح عيوب الطلاء التي تم ملاحظتها أثناء عملية الفحص.

تويوتا سنشري suv بنظام هجيني

إذا كان كل شيء على ما يرام مع الطلاء والجسم، فإن سنشري ينتقل بشكل مستقل إلى محطة فحص مختلفة لفحص الأجزاء الميكانيكية الخاصة به. إنها تقود نفسها في الوضع الكهربائي البحت من خلال الاستفادة من إعداد PHEV الخاص بها. تتم محاكاة ظروف القيادة في المدينة، وتقوم تويوتا بإجراء أي تعديلات نهائية ضرورية على العجلات والمصابيح الأمامية.

تويوتا تخطط لبيع 30 وحدة من سنشري شهريا

بعد ذلك، تقود السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة نفسها مرة أخرى، وهذه المرة إلى مسار اختبار مخصص حيث يتم قيادتها بسرعات أعلى لاكتشاف أي ضوضاء غريبة. تم إنشاء اختبار جديد لتحليل كيفية تصرف السيارة عندما تكون في الوضع الكهربائي النقي. أخيرًا، يستغرق الأمر ثلاث ساعات ونصف من البداية إلى النهاية. وتخطط تويوتا لبيع 30 وحدة كل شهر.

سنشري من فخامة الصالونات لكل الطرقات

كشفت شركة تويوتا موتور (تويوتا) عن طراز سنتشري الجديد وبدأت في قبول الطلبات . ومن المقرر إطلاق الطراز الجديد بنهاية عام 2023 بينما ستظل سيارة سيدان Century متاحة.

و بهدف تحقيق اختراق، شرعت تويوتا في إنشاء سيارة يابانية فاخرة جديدة تمامًا يمكنها الوقوف على الساحة العالمية. تم بناء الجيل الأول من القرن باستخدام أفضل التقنيات التي قدمتها اليابان في ذلك الوقت. لقد استند إلى مفهوم التصميم الفاخرالذي يجمع بين الجماليات اليابانية التقليدية جنبًا إلى جنب مع النهج الذي يركز على الإنسان لتحقيق الهدوء والراحة المتميزين.

ا لتحول لسيارة السائق مع سنشري suv

لأكثر من خمسة عقود، كانت سيارة سنشري بمثابة السيارة المفضلة للسائقين في اليابان، حيث تجسد روح أوموتيناشي ، أو الضيافة التي لا مثيل لها، والتي تضمن وصول ركابها المهمين إلى وجهاتهم براحة.

خلال ذلك الوقت، أجرى فريق التطوير مداولات مكثفة حول الاتجاه المستقبلي للقرن لضمان تجربة العملاء لمستوى من الضيافة يفوق توقعاتهم. في السنوات الأخيرة، تنوعت احتياجات السيارات مع سائق حيث يسعى الركاب للاستفادة من وقتهم على الطريق بشكل أكثر فعالية من خلال الحصول على قسط من الراحة داخل المقصورة أو المشاركة في الاجتماعات عبر الإنترنت. وكانت هذه الظروف هي التي دفعت الفريق إلى فكرة تقديم نموذج جديد.

وفي إطار مفهوم “السائق”، تطور الطراز الجديد إلى سيارة سائق ستستمر في تلبية توقعات العملاء في السنوات القادمة مع السعي وراء الجوهر وورث الكرامة والهدوء وراحة القيادة التي تليق بقرن من الزمن.سيكون النموذج الجديد للقرن قابلاً للتخصيص بالكامل على أساس عالمي من خلال الاستماع إلى احتياجات كل عميل على حدة. الهدف هو توفير “حرية الحركة – حرية الحركة المطلقة” لعدد أكبر من الأشخاص.

الهندسة التصميمية لسنشري SUV

يظهر موضوع “عظمة الفخامة ” في جميع أنحاء السيارة الاستثنائية المزينة بالعناصر الجمالية اليابانية ، ومن ذلك :

– تصميم هيكل مهيب وكريم مع ميزات الشكل الأفقي والرأسي

– أبعاد مميزة لسيارة يقودها سائق، مع مركز ثقل في الخلف، جنبًا إلى جنب مع مخطط مستوحى من شكل المكوك المنسوج، مع حواف كيشومين *2 تحدد ألواح الأبواب كبيرة الحجم والتدفق بسلاسة، للتعبير عن النظرة العالمية الفريدة للقرن .

– تم الانتهاء من الشكل الخارجي بدقة وصولاً إلى أدق التفاصيل في أيدي الحرفيين المهرة، كما يتضح من شعار طائر الفينيق المنقوش بشكل رائع واللمسات النهائية المرآة، وهو لمعان فاخر ناتج عن التلميع الدقيق للأسطح المطلية.

– أربعة مصابيح ارتداد لكل من المصابيح الأمامية والخلفية تعطي انطباعًا بنظرة مليئة بالكرامة

مقصورة سنشري suv

تتمتع مقصورة سنشري suv بمساحة داخلية مصممة مع مفهوم التركيز على الإنسان لتحقيق وقت سفر مريح ، ومن أهم مميزاتها :

– توفر سينشري الجديدة مساحة داخلية مريحة مع مساحة ووظائف يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من المواقف.

– مقاعد خلفية قابلة للإمالة بالكامل مع وظائف تسمح لركاب المقعد الخلفي بالاسترخاء التام، بما في ذلك وظيفة المرطبات.

– تم دمج الأحاسيس السمعية المصقولة بدقة والتقنيات المثالية لخبير تصنيع الآلات الموسيقية في تطوير النظام الصوتي. والنتيجة هي مساحة استماع مريحة تغمر الركاب بشعور الأداء الحي.

– توفر الأبواب الخلفية التي تفتح بزاوية واسعة تبلغ 75 درجة وأرضية المقصورة الواسعة سهولة ممتازة في الدخول والخروج. بالإضافة إلى ذلك، فإن العتبات الكهربائية المريحة القابلة للسحب والمقابض سهلة الإمساك في العمود C تدعم أيضًا الدخول والخروج الطبيعي والأنيق لركاب المقعد الخلفي.

– تم تجهيز قمرة القيادة بوظائف وميزات تدعم السائقين المحترفين وتعزز سهولة الاستخدام. إنها مساحة تسمح للمالكين أيضًا بالتركيز على قيادتهم عندما يكونون هم أنفسهم خلف عجلة القيادة.

نظام نقل الحركة والتحكم في القيادة بسنشري suv

يحقق النظام الهجين المزوّد بقابس V6 سعة 3.5 لتر والذي تم تطويره حديثًا قيادة قوية ومبهجة مع الحفاظ على القيادة الهادئة المناسبة لقرن من الزمان. تم تصميم النظام الهجين الإضافي الجديد ليعمل كمركبة كهربائية بالبطارية للاستخدام اليومي وكمركبة كهربائية هجينة للسفر لمسافات طويلة، مما يجعله المحرك المثالي لسيارة يقودها سائق. يوفر المحرك والمحرك أداء تسارع قوي ومبهج، مما يضمن إمكانية قيادة السيارة ليس فقط كسيارة سائق، ولكن أيضًا كسيارة سائق لمتعة القيادة الشخصية.

هيكل الجسم ونظام التعليق في سنشري suv

ستأتي سنشري suv بهيكل منفصل لحجرة الأمتعة” تم تطويره حديثًا . تم تحسين الصلابة الالتوائية للجسم وراحة الركوب بشكل كبير، و يتم استخدام الزجاج الشفاف المخفف للضوضاء على جانب المقصورة من فاصل مساحة الحمولة لفصل المقصورة عن منطقة الحمولة بشكل صحيح وتحقيق الخصوصية والهدوء المذهل المرتبط بالمركبات التي يقودها سائق

فكرة تصميم سنشري suv

مثل موديلات القرن الماضي، تم تصميم السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) بشكل كبير حول مقعدها الخلفي. وهذا ما يفسر الجزء الخلفي المنتفخ والثقيل للمركبة، مع وجود المزيد من هيكل السيارة في الخلف للعجلات الخلفية أكثر مما يبدو ضروريًا. لاحظ كيف أن السقف المقوس بلطف لا يصل إلى منتصف السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، أو فوق المقعد الأمامي، بل فوق رؤوس الركاب الخلفيين مباشرةً.

لاحظوا أيضاً الفروق في فخامة المقاعد الأمامية والخلفية؛ المقعد الخلفي على مستوى جلف ستريم، في حين أن منطقة المقعد الأمامي، على الرغم من كونها “جميلة” بالتأكيد، فهي مجرد لكزس لطيفة. بعد كل شيء، حيث ركوب المساعدة.

خطط مبيعات سنشري suv

في المستقبل، سيتمكن العملاء من تخصيص لون الجسم والداخلية حسب رغبتهم، وستكون الخطط متاحة أيضًا لإنشاء سيارة Century فريدة من نوعها والتي سيتم تصنيعها على يد حرفيين محترفين. وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور تحديدها. بالإضافة إلى ثلاثة ألوان للهيكل مع لمسة نهائية تشبه المرآة تم تحقيقها بمهارات الحرفيين لدينا، تتوفر أربعة ألوان حصرية لجسم خط KIWAMI، وهو خيار يوفر مظهرًا مميزًا للعملاء الذين يبحثون عن سيارة فريدة يقودها سائق تلبية مجموعة متنوعة من الاحتياجات.

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