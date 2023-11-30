تغطية خاصة للفورمولا 1 ولقاء حصري مع برونو فامين مدير فريق ألبين بأبو ظبي

دبي - كتب محمد فتوح - علي هامش مشاركة جميل أزهر وسعودي أوتو لتغطية موسم 2023 للفورمولا 1 وسباق الجائزة الكبرى بأبوظبي، كان هذا اللقاء الحصري مع برونو فامين مهندس السيارات فرنسي، والذي يشغل منصب نائب رئيس ألبين موتورسبورت، والمدير الحالي لفريق ألبين . F1 تناول اللقاء محطات برونو في عالم السيارات، وتعليقه علي النتائج التي حققها فريقه في موسم 2024 من الفورمولا 1.

– سيد برونو، يسعدني أن ألتقي بكم هنا في أبو ظبي. والآن دعني أسئلك عن رحلتكم وتنقلاتكم بين أقسام رياضة السيارات المختلفة من لومان وداكار، والآن الفورمولا 1.

أهلا بكم يسعدني الالتقاء بكم أيضًا، أما عن التنقلات التي قمت بها وخاصة في عالم الفورمولا 1، كبيرة فعلا، ولكن لدي أشخاص أقوياء يدعمونني. كان لديّ أشخاص أقوياء وما زال لديّ فريق آخر، ليس فقط في الفورمولا 1 ولكن في الكثير من المحطات التي مررت بها.

المشاريع تتطور بشكل جيد. أعلم جيدًا ما هو برنامج لومان أو ما يجب أن يكون عليه برنامج داكار. ثم أشرف على الأمر مع أشخاص أقوياء وأكون قادرًا على إدارته بشكل يومي.

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الفورمولا 1، بالطبع، شيء كبير. ويجب أن أعترف أنني لا أزال أتعلم الكثير من الأشخاص عن الأشياء هناك، وعن كيفية عمل الأمر، وبناء فكرتي الخاصة عن كيفية عمله.

– هذا العام سباق الفورمولا 1 كان غير قابل للتنبؤ، ومر فريق ألبين بالكثير من الصعود والهبوط فيما يتعلق بالنتائج والأداء. لذا، ما هي خطتكم للعام المقبل وموسم 2024؟

نعم، هذا العام لم تكن النتيجة كما توقعناها. بالطبع لا يمكننا أن نكون سعداء بذلك، لكن أعتقد أنه يمكننا أن نرى أن هناك جزأين في الموسم. منذ التغييرات التي أجريناها في منتصف الموسم، أعتقد أننا بدأنا نرى عقلية جديدة، خاصة في فريق السباق. لقد قمنا باستغلال الفريق ولدينا طاقة جديدة تأتي من الجميع.

هذا حقًا ما نحن عليه، وأنا سعيد جدًا بذلك. على سبيل المثال، التغيير في السلوك صحيح لأننا تعرضنا للكثير من الإحباط، لكننا سجلنا في المتوسط نقاطًا أكثر في النصف الثاني من الموسم مقارنةً بالنصف الأول.

في مونزا، كانت مونزا سيئة بالنسبة لنا. كنا في الجزء السفلي من الشبكة. السباق كان صعباً، لكن ما كان جيداً جداً بالنسبة لي، وهذا ما أعجبني في لاس فيجاس، هو أن الفريق قام بردة فعل، محاولاً معرفة سبب بحثنا عن الصعوبات في مونزا.

لقد حددنا المشاكل، وحاولنا، وصممنا، وحاولنا فهم السبب، وبعد ذلك فهمنا، وعملنا على تحسين الوضع في فيجاس. وبعد ذلك لم نصل إلى أي مكان في مونزا، وكنا في حالة جيدة جدًا.

ليس بالمستوى الذي نرغب فيه، لم يكن هدفنا النهائي يصب على احتلال المركز الرابع أو الخامس وحسب، بل وإظهار أنه هناك رد فعل جيد جدًا للفريق وهذه إشارة جيدة جدًا على أن العقلية تتغير في الفريق. يتعين علينا الآن الحفاظ على هذا الزخم وتطويره، وسينتهي الموسم يوم الأحد رسميًا، وسيكون أمامنا المزيد من الوقت في تطوير هذا الزخم لمساعدة الفريق على تغيير العقلية.

– إذًا ما هي المعلومات التي تعلمتها اليوم من P1 وP2 هنا في أبو ظبي في سباق الجائزة الكبرى وكيف ستستخدم هذه المعلومات في التصفيات؟

نحن نستخدمها هنا في أبو ظبي كما نفعل في جانب المضمار، حيث نقوم بالمسافات القصيرة بإطارات ناعمة. نحن نجري جولات طويلة، عادة في FP2، ولكن تم اختصار FP2 قليلاً وكان الأمر صعبًا وقد فعلنا ما في وسعنا. لمعرفة سلوك السيارة، وكيفية التعامل مع السيارة بأنواع مختلفة من الإطارات، وكيفية تدهور هذا النوع من الإطارات مع وجود الكثير من الوقود على متنها والحصول على هذه المعلومات أمر مهم للغاية لإعداد استراتيجية السباق .

– لقد تطرقت قليلاً إلى معنويات الفريق، هل يمكنك توضيح كيفية الحفاظ على معنويات الفريق عالية جدًا حتى يتمكنوا من التركيز كمدير للفريق؟

أعتقد أن التحدث إلى الناس أمر واحد، فنحن فريق، ونعمل جميعًا كفريق واحد.

بالطبع أنت بحاجة إلى قائد في مكان ما، أنت بحاجة إلى رئيس في بعض الفرص، ولكن كل شخص هو رئيس نفسه عندما يتعين عليه القيام بالمهمة التي يجب عليه القيام بها. في بعض الأحيان تكون الوظيفة هي السائدة في الدرجة والمنصب.

إذا أخبرني الميكانيكي، أن العجلة لم يتم تشديدها بشكل صحيح، فلن يطلب منه أحد إرسال السيارة، فهذا مهم جدًا. يجب على الجميع أن يحترموا بشدة عمل الآخرين.

أنت بحاجة إلى منظمة لتتمكن من العمل، ولكنك تحتاج أيضًا إلى الجميع على جميع المستويات وفي جميع المناصب ليقوموا بعملهم بشكل صحيح ويقوموا بعملهم بأفضل ما يستطيعون. أنا أدفع لتحسين العمليات مع مرور الوقت. ما أفعله هو اقتراح أشياء لتحسين العملية، وتحسين السيارة، وتحسين الأدوات، وهذا ما نحاول بناءه لذا فإننا نتحدث مع بعضنا البعض بشكل أساسي.

– شكرًا لك. ما نراه هو أن مدير الفريق يجلس على الشاشة سعيدًا وغاضبًا وتظهر عليه جميع أنواع المشاعر.

لكن على الجانب الخلفي هناك الكثير مما يحدث. إذن، إنها الطريقة التي تجمع بها الفريق بأكمله معًا فيما يتعلق بفعل ذلك. على جانب المسار، من السهل جدًا القيام بذلك لأننا نتحدث عن 100 شخص يتعاونون معًا. الأمر سهل جدًا لأنك تعرف الجميع بسرعة كبيرة.

إذا تحدثت إلى الناس، فأنت تعرف الجميع. ثم تعرف ما هي المشاكل، وما الذي يمكن تحسينه. وهنا يمكننا أن نرى التغيير بالفعل. ثم لدينا أشخاص يدفعون أكثر من ذلك بكثير، ويقترحون أشياء، ويريدون التحسين. عقلية جيدة جدا. تكمن الصعوبة الآن في جلب ذلك إلى المصانع حيث لدينا عدد أكبر بكثير من الأشخاص، ومن الصعب جدًا معرفة الجميع.

لكنني أعتقد أن هذا هو السبب في أنه من الأشياء التي لا يمكنك القيام بها بمفردك. أنت بحاجة إلى العمل كفريق. ومن المهم جدًا أن يكون لديك فريق من حولك وأن يدفع الجميع في نفس الاتجاه. في جميع الأقسام وفي جميع الخدمات لجلب هذه العقلية إلى كل مكان في المصنع.

– أنا أشعر بالفضول لمعرفة ما هو إرثك، أو ما الذي تأمل أن يكون إرثك لك كمدير للفريق؟

إرث؟ أنا لست في مرحلة الإرث. أنا مجرد مرحلة في محاولة تقديم شيء ما للفريق، في جعل الأشخاص يعملون معًا. أعتقد أن هذه هي طريقتي في الإدارة، أن أكون قريبًا من الجميع، وأحاول أن أكون قريبًا من الجميع، وأحاول أن أجعل الفريق، كل الفريق يعمل معًا.

أنا لا أفكر على الإطلاق في إرثي، في شخصيتي. أنا لا أمانع بشأن شخصيتي أو تراثي. إذا نجحت يومًا ما، فسيكون ذلك فقط لأن الفريق سيكون ناجحًا، وسيحصل الفريق على النتائج التي نتوقعها.

وهدفنا هو أن نكون قادرين على القتال من أجل الانتصارات، وإذا قاتلنا من أجل الانتصارات، فسنكون قادرين على القتال من أجل الألقاب. وإذا وصلنا إلى هذا الهدف، فسنكون قادرين على الفوز.

كنت سأنجح ولكن لا أعتقد أنني سأكون سعيدًا على المستوى الشخصي ولكن حتى لست سعيدًا جدًا لأنني كنت سأقوم بعملي للتو، وهذا كل شيء، أنا لا أفكر على الإطلاق في إرثي، لا أعتقد أنني سأفعل ذلك.

– ما هو أسلوب قيادتك في رأيك؟

أسلوب القيادة، أعتقد أنني أصفه تمامًا، محاولة أن أكون قريبًا من الناس وأن أحافظ على الفطرة السليمة لأنك تعلم أن الفورمولا 1 معقدة للغاية، السيارات هي أشياء معقدة للغاية، إنه أمر لا يصدق مدى تعقيدها، إدارة السباق معقدة للغاية لأن تحتاج إلى إدارة الوقود والإطارات وكل شيء وهو أمر معقد للغاية، لديك الكثير من الأشخاص الذين يعملون في الموقع. ليس لدي المصنع لإدارة السباق ولكن في بعض الأحيان نفقد الحس السليم وأحيانًا في تطوير سيارة جديدة على سبيل المثال، يمكنك صنع شيء معقد للغاية ولكن إذا لم يكن لديك المال في الوقت المناسب للقيام بذلك فإنك تهدر الوقت. من السهل بعض الشيء أن تقول ذلك بهذه الطريقة ولكن يمكنني أن أخبرك بذلك كثيرًا يحدث في حياتي المهنية أن أقول توقفوا، نحن لا نذهب إلى هناك، حسنًا؟

ربما سيكون قويًا جدًا ولكن لا، لأنه ليس لدينا الوقت للقيام بذلك ومن غير المجدي إنفاق مواردنا على ذلك، فلنفعل ذلك بطريقة أخرى لنكون أقل طموحًا من الناحية النظرية ولكن مع التأكد من أننا نستطيع تحقيق الأشياء على المسار الصحيح وامتلاك الفطرة السليمة أمر مهم للغاية. حسنًا، يقولون إن الفطرة السليمة غير شائعة جدًا. بالضبط، ها أنا لست كافيًا.

– نحن نعرف منذ فترة طويلة رينو سبورت في رياضة السيارات والفورمولا 1. والآن، تم تغيير اللون والاسم إلى ألبين في رينو. لذلك أود أن أعرف ما الذي تغير بخلاف الاسم والألوان في الفريق مقارنةً برينو سبورت وألباين الآن.

ما الذي تغير؟ لقد تغير المشروع في الواقع. لأن ما تغير في عام 2021 هو ما تسميه إعادة تسمية العلامة التجارية ولكنها ليست مجرد إعادة تسمية العلامة التجارية. إنه السيد دوميو الذي قرر إعادة إطلاق العلامة التجارية ألباين. كان لديه شيئين.

لقد جعل رينو سبورت تشارك في الفورمولا 1 ولم تعد علامة رينو التجارية مهتمة جدًا بالفورمولا 1 بعد الآن بسبب التحول إلى السيارات الكهربائية والتنقل وهذا النوع من الأشياء. لديك علامة ألبين التجارية التي تتمتع بمكانة كبيرة في السيارات الرياضية.

إن الاختيار والقرار الذي اتخذه دوميو هو الجمع بين الاثنين معًا للترويج لعلامة ألبين التجارية عالميًا لأن علامة ألبين التجارية هي علامة تجارية جيدة جدًا ولكنها غير معروفة جيدًا خارج فرنسا أو خارج أوروبا الغربية.

ومن ثم الترويج لعلامة ألبين التجارية بفضل برامج رياضة السيارات العالمية مثل فورمولا 1 الموجودة في كل مكان في العالم، وذلك بفضل 24 ساعة في لومان الذي يعد أيضًا حدثًا معروفًا عالميًا.

وهذا ما يوصف بأنه مثير للاهتمام للغاية في المشروع. ألبين لا تعلن، ولا تقدم إعلانات على شاشة التلفزيون أو في الصحافة المكتوبة. لقد اكتسبت سمعتها بفضل رياضة السيارات، وخاصة الفورمولا 1.

هذا ما تغير. نحن لا نشارك في الفورمولا 1 لأن لدينا رئيسًا تنفيذيًا معجبًا بالفورمولا 1. وفي اليوم التالي، نقوم بتغيير الرئيس التنفيذي لعدد كبير من البرامج أو المشاريع. نحن نشارك في الفورمولا 1 لأنها حجر الزاوية في تطوير سمعة العلامة التجارية على مستوى العالم.

لقد غيّر ذلك نموذج المشروع بأكمله تمامًا.

– أين ترى الفورمولا 1 في السنوات القادمة؟ هل ستتحول إلى الكهرباء أو قد تكون بالوقود الاصطناعي؟

أعتقد أن لدينا الكثير لتحسينه فيما يتعلق بالاستدامة. يمكن أن يكون الوقود الاصطناعي طريقة واحدة. إذا لم أقرر بعد ما هي الخطوة التالية فيما يتعلق بالتنظيم، بعد نهاية العقد الحالي، فإن الوقود الاصطناعي يمكن أن يكون أحد الاحتمالات.

الهيدروجين أيضًا، مع محرك الاحتراق الداخلي (ICE). لكن ليس لدي أدنى شك في أن الفورمولا 1 ستعرف كيفية التكيف مع هذه التقنيات الجديدة. وهو أمر ضروري بالطبع، لأننا نعيش في العالم الذي نعيش فيه.

ولأنه أيضًا الحمض النووي للفورمولا 1 هو جلب التقنيات الجديدة. أعتقد أننا لا نتحدث بما فيه الكفاية عن الجيل الحالي من الفورمولا 1، وهو الجيل الهجين. لدينا نظامان هجين في السيارة. لدينا نسبة كفاءة تزيد عن 50%، وهو أمر مذهل بالنسبة لسيارة ذات محرك احتراق داخلي.

ثم نقوم بتطوير محرك الاحتراق الداخلي، ونقوم بتطوير عملية إدارة الطاقة. سنرى في المستقبل سيارات الطرق في ألبين. نحن نعمل على تطوير جميع السيارات الجديدة، وذلك بفضل تكنولوجيا الفورمولا 1. مع الوقود الإلكتروني، مع الهيدروجين، ربما سنستمر في تطوير هذه التقنيات الجديدة لمستقبل التنقل.

– سعيد لسماع ذلك. شكراً جزيلاً. شكرا لك على وقتك.

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