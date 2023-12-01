هينيسي ترفع قدرات كاديلاك إسكاليد-V لـ 1005 حصان

دبي - كتب محمد فتوح - تقوم هينيسي، شركة التعديل في تكساس، برفع قوة سيارة كاديلاك الرياضية متعددة الاستخدامات إلى مستويات فيرون.

تخرج كاديلاك بسيارة إسكاليد IQ كهربائية بالكامل بقوة 750 حصانًا، لكن شركة هينيسي تتفوق بالفعل على السيارة الكهربائية بمحرك V مضخم. وبعد إصدار حزمة H650 في بداية العام، يرحب معدّل تكساس بسيارة لوكسوبارج في الطراز الرباعي. مع مجموعة H1000 التي تم إطلاقها حديثًا، توفر سيارة الدفع الرباعي الأمريكية الفاخرة كاملة الحجم قوة هائلة تبلغ 1005 حصانًا وأكثر من 1193 نيوتن متر من عزم الدوران.

هينيسي تتحدي قدرات كاديلاك القياسية

مع محرك V8 فائق الشحن سعة 6.2 لتر ينتج 682 حصانًا و885 نيوتن متر، فإن إسكاليد-V القياسية ليست بطيئة تمامًا. لكن نسخة هينيسي الأضخم تحصل على نظام تحريض هواء عالي التدفق، وعمود كامات مخصص، وعادم مطور، ومحولات حفازة عالية التدفق، وصمامات سحب جديدة. تأتي مجموعة H1000 مع ضمان لمدة ثلاث سنوات / 58000 كم.

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