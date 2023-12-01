فورد كاستم رودستر البيك أب النادرة تحصل على محرك V8 العصري

دبي - كتب محمد فتوح - أٌدرجت مؤخرًا سيارة فورد كاستم رودستر البيك أب النادرة موديل عام 1932 في موقع مزادات ميكوم، وهي عبارة عن مزيج من المرح الكلاسيكي المفتوح، مع قوة V8 المعاصرة.

تُعرف السيارة أيضًا باسم شاحنة البيك اب ذات الكابينة المفتوحة، وتم تصنيع 593 نموذجًا فقط من سيارة فورد كاستم رودستر، مما يجعل الحصول عليها صعبًا إلى حد ما. من غير المعروف عدد النماذج التي بقت على قيد الحياة حتى يومنا هذا، لكن عددهم قليل بما يكفي لجعل ما تبقي منها نادرًا جدًا. لقد جاءت في الأصل بمحرك رباعي الأسطوانات من طراز B ليناسب استخدامها كمركبة تجارية، من بين أولى المركبات التي تجوب طرق الولايات المتحدة .

تم تحديث هذا النموذج بطلاء أحمر اللون وحصل على مجموعة جديدة من الجنوط والإطارات. كما أنها تحتوي على جوانب غطاء محرك ذات فتحات ثلاثية الصفوف لاستكمال مظهرها الكلاسيكي وتهوية محرك V8.

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فورد كاستم رودستر أيقونة كلاسيكية في عصر الكهرباء

كما هو الحال مع مظهرها الخارجي، تتمتع سيارة فورد كاستم رودستر أيضًا بتصميم داخلي فريد من نوعه مع مزيج من اللونين الأحمر والبني. ويغطي الجلد البني الرائع المقعد الطويل وبطاقات الأبواب وجزء من لوحة القيادة، حيث يقابل التحول اللوني الخطوط الانسيابية للجسم الخارجي. كما أنها تحصل على مقاييس So-Cal حديثة إلى جانب مقياس سرعة الدوران الموجودة أسفل لوحة القيادة، في حين تمت إضافة عجلة قيادة ليكارا ثلاثية الأضلاع لتتناسب مع شكل المقصورة بالكامل. تتم مطابقة ألوانها الداكنة مع السجاد المخصص، في حين أن لمسات الساتان والألومنيوم اللامعة المختلفة تربط التصميم الكلاسيكي بأكمله معًا.

بدلاً من المحرك ذو الأربعة اسطوانات، يوجد محرك V8 جديد سعة 5.7 لتر والذي من شأنه أن يجعل F -150، نظيرتها الحديثة، فخورة. الإعداد متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، على الرغم من أن القائمة لا تسرد نوع محرك V8 وعلبة التروس. لم يتم الكشف عن أرقام القوة أيضًا.

لم يكن لدى مزادات ميكوم سعر تقديري لهذه المركبة، لكنها ستصل إلى المزاد في الفترة من 2 إلى 14 يناير 2024، كجزء من حدثها في كيسيمي، فلوريدا. سيتم بيعها جنبًا إلى جنب مع سيارة داتسون 280ZXR هومولوجيشن سبيشيال النادرة، من بين المركبات الخاصة الأخرى.

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