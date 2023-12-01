أودي RS Q إي ترون تستعد للعودة إلى رالي داكار 2024 بتحديثات كثيرة

دبي - كتب محمد فتوح - أعلنت أودي عن عودتها إلى موسم رالي داكار 2024 بسيارة أودي RS Q إي ترون المحسنة، نتيجة لموسم 2023 المخيب للآمال لشركة صناعة السيارات الألمانية، بعد تحليل نقاط الضعف في السيارة الكهربائية المخصصة للطرق الوعرة، كشفت أودي Team Sport عن التحسينات لجعل المتسابق أكثر قدرة على المنافسة في مسابقة العام المقبل.

تفاصيل التحسينات التي حصلت عليها أودي RS Q إي ترون

شهد الموسم السابق اعتزال اثنين من سيارات أودي RS Q إي ترون الثلاثة، حيث فاز ناصر العطية وماتيو بوميل بالموسم بسيارتهما تويوتا جازو ريسينق هايلكس، ومع ذلك، لا يزال الفريق متفائلاً بشأن الوضع، مشيراً إلى أن حالات التقاعد كانت بسبب حوادث وليس بالضرورة مشاكل فنية.

وقام الفريق بقيادة المدير الفني الجديد الدكتور ليوناردو باسكالي، بتطوير سيارة أودي RS Q إي ترون الجديدة لتصبح أكثر أمانًا وموثوقية وراحة لنفس تشكيلة السائقين مثل هذا العام: ماتياس إيكستروم وإميل بيرجكفيست وستيفان بيترهانسل وإدوارد، بولانجر وكارلوس ساينز ولوكاس كروز.

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وبعد أن قام السائق كارلوس ساينز بقلب سيارته في المرحلة التاسعة، تريد أودي منع مثل هذا الحادث مرة أخرى من خلال تقليل ذروة التسارع العمودي، تم تعديل نوابض الهيكل والمخمدات ومصد الصدمات لتوزيع الحمل بشكل أفضل بمرور الوقت، كما تحتوي الواجهة الأمامية أيضًا على صندوق اصطدام أطول من البوليمر المقوى بألياف الكربون (CFRP) لامتصاص الطاقة بشكل أكثر كفاءة.

وقد ركز مهندسو التطوير أيضًا على تحسين المقاعد لتوزيع أفضل للحمل، حتى مع الأخذ في الاعتبار كيفية تأثير درجات الحرارة على صلابة الرغوة، وقامت أودي بتركيب عناصر تثبيت جديدة للسماح بقدر أكبر من الخلوص أثناء الجري، وهذا من شأنه أن يتخلص من الحجارة بسهولة أكبر، ويمنع الضرر وتغييرات العجلة التي تستغرق وقتًا طويلاً، وتجاوز ماتياس إيكستروم وإميل بيركفيست، الذي احتل المركز 14 في موسم 2023، خط النهاية بفارق ست ساعات و51 دقيقة عن العطية.

ويتم استكمال عناصر التثبيت الجديدة بحواف أكثر قوة مع جدران جانبية أقوى، ومع ذلك، فإن هذا التحديث يعني زيادة وزن السيارة الكهربائية، وللحفاظ على الدخول ضمن اللوائح، قام الفريق بتحسين وزن غطاء المحرك الخلفي ومسند القدمين لمساعد السائق وخفض حجم مسماك الفرامل، وتشمل التحسينات الأخرى درعًا صوتيًا محسّنًا، وموانع تسرب معززة لقمرة القيادة، وغطاء أمامي معدّل لصد الطين والماء بشكل أكثر كفاءة، كما تم تحسين أدوات الإصلاح لتوفير فترات صيانة أقصر.

وسيزيد موسم 2024 الحد الأقصى للإنتاج من 363 حصانًا إلى 384 حصانًا والوزن إلى 2010 كجم ، بوزن 10 كجم، وستحاول سيارة RS Q إي ترون مرة أخرى إثبات قدرة المحركات الكهربائية على السير جنبًا إلى جنب مع سيارات السباق التي تعمل بالاحتراق، ونأمل أن يتمكن الفريق من الحصول على المزيد من البيانات القيمة لتحسين نماذج السيارات الكهربائية الخاصة بالعلامة التجارية، مثل إي ترون GT.

ويقول رولف ميشيل، رئيس قسم رياضة السيارات في أودي: “لقد قام فريقنا الهندسي بتحسين سيارة RS Q إي ترون بشكل أكبر من خلال العديد من الحلول الإبداعية”، “يستفيد السائقون ومساعدو السائقون، فضلاً عن جميع الميكانيكيين والمهندسين، من الأفكار المبتكرة، نشعر بأننا مستعدون لرالي داكار بأفضل طريقة ممكنة.”

وفي الختام، من المقرر أن ينطلق داكار 2024 في 5 يناير في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، ويدخل فريق أودي سبورت المنافسة بستة انتصارات في المراحل و22 فوزًا آخر على منصة التتويج في يوم واحد في رالي داكار منذ عام 2022.

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