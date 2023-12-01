إينوس جرينادير بيك أب 2024 حالة جديدة للشاحنات بطريقها لأمريكا

دبي - كتب محمد فتوح - يتم الآن إنتاج شاحنة بيك أب إينوس جرنادير Ineos Grenadier Quartermaster ذات الكابينة المزدوجة في منشأة الشركة في هامباخ، فرنسا. والأهم من ذلك، سيتم شحن النماذج الأولى من هذه ال – بيك أب للولايات المتحدة في أوائل العام المقبل، بعد أشهر قليلة فقط من تسليم أول سيارات الدفع الرباعي Grenadier لعملاء أمريكا الشمالية.

تسليم إينوس جرنادير بيك أب للعملاء في أوروبا أولا

وسيكون العملاء في أوروبا أول من يتسلم الشاحنة، في حين يمكن للعملاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط توقع وصول الشحنات بعد فترة وجيزة. تم تسميتها على اسم الضابط العسكري الكبير المسؤول عن التوريد والتوزيع، وقد تم تطوير سيارة التموين ذات الكابينة المزدوجة ذات الخمسة مقاعد جنبًا إلى جنب مع Grenadier Station Wagon.

وتشترك السيارتان في نفس خط الإنتاج في هامباخ، الذي استحوذت عليه شركة Ineos من مرسيدس بنز في يناير 2021. وهذا هو المكان الذي كانت شركة دايملر تنتج فيه السيارات الذكية.

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إينوس جرينادير بيك أب تطور جديد لشاحنات الطرق الوعرة

وقال لين كالدر، الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة: “إن بدء الإنتاج لخطنا النموذجي الثاني يعد معلمًا آخر مثيرًا وهامًا للغاية لشركة Ineos”. “كجزء من عملية التوقيع النهائي، قمت بقيادة نموذج أولي متأخر في كل من إسبانيا والأدغال الأفريقية، وكانت السيارة لا تقبل المنافسة على الطرق الوعرة، وتجمع بين القدرة القوية والأداء المحسن لسيارة ستيشن واجن مع حجرة التحميل الهائلة التي يمكنها حمل سيارة”.

إينوس جرينادير بيك أب بغمارتين

كمية هائلة من المعدات والبضائع.” يشترك مسؤول التموين في الميزات الرئيسية مع Station Wagon، بما في ذلك هيكل إطار سلم صندوقي المقطع كامل، ومحاور شعاع صلبة للخدمة الشاقة، وعلبة نقل ذات سرعتين، وما يصل إلى ثلاثة تروس تفاضلية للقفل. ومع ذلك، تتميز الشاحنة بتعدد استخدامات الحمولة، مما يجعلها خيارًا أكثر ملاءمة لأولئك الذين يبحثون عن أداء قوي مع التطبيق العملي.

قوة محرك إينوس جرينادير بيك أب

يتم تشغيل كلا الطرازين البيك اب والاستشن واجن بواسطة محرك BMW سعة 3.0 لتر مزود بشاحن توربيني سداسي الأسطوانات يعمل بالبنزين أو الديزل، إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات من ZF من المهم أن نلاحظ، مع ذلك، أن الولايات المتحدة تحصل فقط على محرك الغاز.

جرينادير SUV بسعر 71500 دولار

شهد توسع Ineos في سوق أمريكا الشمالية بالفعل إنتاج سيارة Grenadier SUV للمنطقة . أول سيارة بمواصفات أمريكية، وهي إصدار Belstaff Fieldmaster باللون الأبيض الاسكتلندي، خرجت من خط الإنتاج في سبتمبر وحتى الآن، تلقت الشركة حوالي 7000 طلب للسوق الأمريكية وحدها. بدأت عمليات التسليم هذا الشهر وستتبعها كندا في يناير. يبدأ سعر الولايات المتحدة من 71.500 دولار.

سعر إينوس جرينادير بيك أب

يبدأ سعر السيارة البيك اب إينوس جرينادير كوارتر ماستر Grenadier Quartermaster 110.000 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف القيادة على الطريق، وهي النسخة ذات الكابينة المزدوجة ذات الدفع الرباعي من عربة Grenadier Wagon المشهورة، والتي تم إصدارها أخيرًا في أستراليا هذا العام لتتمتع بصلابة المدرسة القديمة وقدرات الطرق الوعرة جنبًا إلى جنب مع سيارة BMW الجديدة تمامًا

تم تطويرسيارة البيك اب جنبًا إلى جنب واستنادًا إلى نفس منصة إطار السلم مثل Grenadier Station Wagon، تشترك السيارتان في نفس الحمض النووي الرئيسي الخاص به مع الأبواب الخمسة ولكنه يوفر قاعدة عجلات أطول بكثير (+305 ملم) ومنطقة شحن خلفية مختلفة بشكل واضح .

طرازات بيك أب مختلفة من إينوس جرينادير

يمكن للحوض مقاس 1564 × 1619 ملم أن يبتلع منصة نقالة أوروبية ويبلغ أقصى حمولة تصل إلى 907 كجم اعتمادًا على الطراز، ومع ذلك، أكدت INEOS أيضًا وجود شاحنة بيك آب مخصصة بوزن طن واحد قيد العمل أيضًا لأولئك الذين يحتاجون إلى قوة عمل مصممة خصيصًا لهذا الغرض. ، جنبًا إلى جنب مع نسخة هيكل الكابينة من Quartermaster.

سيحتوي هذا الطراز المشار اليه على نفس المكونات الموجودة في نسخة البيك أب، ولكن من الواضح أنه سيتم شحنه بدون الحوض الخلفي لأنه “يستهدف بشكل خاص متخصصي السيارات القابلة للتحويل .

محركات بنزين وديزل ل إينوس جرينادير بيك أب

توفر جميع سيارات Grenadiers الاختيار بين محرك بنزين توربيني من سلسلة BMW N58 سعة 3.0 لتر (210 كيلووات/450 نيوتن متر) أو محرك ديزل توربيني من سلسلة B57 من صانع السيارات الألماني سعة 3.0 لتر (183 كيلووات/550 نيوتن متر).

يتم إقران هذه المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي ZF بثماني سرعات بشكل قياسي، إلى جانب نظام الدفع الرباعي بدوام كامل وعلبة نقل Tremec منخفضة المدى.يبلغ الخلوص الأرضي 264 ملم، في حين أن عمق الخوض الرسمي البالغ 800 ملم يتوافق أيضًا مع الطرازات الرائدة في فئتها.

وقالت لين كالدر، الرئيس التنفيذي لشركة INEOS Automotive: “إن بدء الإنتاج لخط الطراز الثاني الخاص بنا يعد معلمًا مهمًا ومثيرًا للغاية لشركة INEOS Automotive”.

“كجزء من عملية التوقيع النهائي، قدت نموذجًا أوليًا متأخرًا في كل من إسبانيا والأدغال الأفريقية، وكانت السيارة لا تقبل المنافسة على الطرق الوعرة، حيث تجمع بين القدرة القوية والأداء المحسن لسيارة ستيشن واجن مع حجرة التحميل الهائلة التي يمكنها استيعاب حمولة ضخمة”.

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