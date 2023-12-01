تم تسليم تيسلا سايبرتراك للعملاء أخيرًا بعد أربع سنوات من الانتظار

دبي - كتب محمد فتوح - لقد مرت أربع سنوات وأسبوع واحد، وقد حدث بعض التغيير منذ أن تم الكشف عن سيارة تيسلا سايبرتراك في البداية للعالم عندما قام المصمم، فرانز فون هولزهاوزن، بكسر النافذة بكرة معدنية، وفي الواقع، لم تستطع تيسلا الانتظار لإثبات ذلك مرة أخرى، ولكن باستخدام كرة البيسبول بدلاً من كرة معدنية، هذه المرة، لم تنكسر النافذة، وعلى الأقل، بدأت عمليات التسليم الأولى للشاحنة التي طال انتظارها أخيرًا في حدث تسليم يسمى سايبر روديو في أوستن، تكساس في 30 نوفمبر 2023.

أسعار ومواصفات إصدارات تيسلا سايبرتراك البيك أب الكهربائية

لقد تغير الكثير منذ عام 2019، بما في ذلك الوباء، وشراء

Feat of Strength 3: Cyberbeast (0-60 in 2.6s) pic.twitter.com/q0cK9zb21D — Tesla (@Tesla) November 30, 2023

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لتويتر، ونقص سلسلة التوريد في جميع أنحاء العالم، لقد أثرت كل هذه العوامل بشكل واضح على الجدول الزمني لشركة تيسلا لشاحنة سايبرتراك، للتذكير، وعدت تيسلا في الأصل بمدى يصل إلى 805 كلم وسعر يبدأ من 39,900 دولار (149,600 ريال) مع توفر نماذج ذات محرك واحد ومحرك مزدوج وثلاثي المحركات، والسعر المبدئي الرسمي لطراز الدفع الخلفي هو 60,990 دولارًا (228,700 ريال)، لكن هذا الطراز لن يصل حتى عام 2025، وبهذا السعر تحصل على نطاق تقديري يبلغ 402 كلم ووقت 0-96 كلم في الساعة من 6.5 ثانية، لا يوجد رقم حصانا مقتبس على المكوّن.

وإن طراز الدفع الرباعي هو ما يتم تسليمه أولاً، ويبلغ سعره 79,990 دولارًا (300 ألف ريال)، لذلك تحصل على 600 حصان و”7,435″ رطل قدم من عزم الدوران، ومن المحتمل أن يتم حسابها بنفس الطريقة التي قالت جي إم سي أن هامر لديها 11,500 رطل قدم، يمكن لهذا الطراز أن يقطع مسافة تقدر بـ 547 كلم مقابل الشحن (بعيدًا عن التقدير الأولي البالغ 805 كلم) مع وقت قدره 4.1 ثانية من 0 إلى 96 كلم في الساعة وسرعة قصوى تبلغ 180 كلم في الساعة، يمكن لشاحنة سايبرتراك الإنتاجية سحب أكثر من 4,950 كجم وتحمل ما يصل إلى 1,125 كجم في سريرها الذي يبلغ طوله ستة أقدام.

وتطلق تيسلا على الطراز الأعلى اسم سايبربيست، حيث تحصل على قوة 845 حصانًا و10296 رطلًا من عزم الدوران، تفتخر شاحنة الإنتاج بوقت قدره 2.6 ثانية من 0 إلى 96 كلم في الساعة مع سرعة قصوى تبلغ 209 كلم في الساعة ويمكنها قطع ربع ميل أقل من 11 ثانية، تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة تطرح الطرح، ولإظهار الأداء، قامت تيسلا بوضع سيارة سايبرتراك في سباق السحب مع سيارة بورش 911 بينما كانت تسحب سيارة 911 خلفها.

وعلى الرغم من التصميم الغريب، تقول تيسلا أن الشاحنة تتميز بمعامل سحب يبلغ 0.335، ومن الجدير بالذكر أن ريفيان R1T لديه معامل أقل يبلغ 0.30، تركب سايبرتراك إطارات مقاس 35 بوصة لجميع التضاريس وتتميز بارتفاع يصل إلى 17 بوصة عن الأرض، تشمل الميزات الأخرى قفل الترس التفاضلي الخلفي، والتوجيه بالسلك، والتوجيه بالعجلات الخلفية التي تتيح دائرة دوران أكثر إحكامًا من الطراز S، وهذه أيضًا أول سيارة تتميز ببنية كهربائية 24 فولت، وليس 12 فولت نموذجي، يثبت.

وفي الختام، قامت شركة تيسلا بإدخال وحدات سايبرتراك الأولى للعميل عبر نفق وسلمتها لأصحابها، وبحسب ما ورد تلقت شركة تيسلا أكثر من مليون طلب مسبق بقيمة 100 دولار (375 ريال)، وجميع أصحاب الحجوزات حريصون على استلام سايبرتراك الخاصة بهم.

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