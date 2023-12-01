هيونداي تكشف Uni-Wheel وابتكارات أخرى بمهرجان أفكار 2023

دبي - كتب محمد فتوح - كشفت مجموعة هيونداي موتور النقاب عن نظام الدفع بالعجلات العالمي (Uni-Wheel)، وهو تصميم جديد للعجلات يُزعم أنه سيحدث ثورة في تصميم منتجات التنقل المستقبلية، وخاصة السيارات الكهربائية.

ما هو ابتكار Uni-Wheel

تقول هيونداي أن ابتكار Uni-Wheel يقوم بدمج ترس التخفيض الخاص بالمركبة الكهربائية (ناقل الحركة) داخل الجزء المجوف من العجلة، وهو ما يضمن قدرة المحرك على نقل الطاقة بكفاءة أكبر إلى العجلة. لذلك، باستخدام تصميم Uni-Wheel، قد تحصل المركبات الكهربائية على مساحة داخلية أكبر ومساحة أكبر للبطاريات.

مستقبل لسيارات هيونداي أكثر كفاءة مع Uni-Wheel

وبصرف النظر عن إمكانية جعل نماذج السيارات الكهربائية المستقبلية للعلامة التجارية أفضل وأكثر اتساعًا، تقول شركة صناعة السيارات الكورية إن ابتكار Uni-Whee قد يجعل السيارات الكهربائية أكثر كفاءة. لم يتم تقديم تفاصيل بشأن المقدار، لكننا نشك في أنه يقلل من فقدان الطاقة بين المحركات الكهربائية والعجلات.

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محركات ICE مع Uni-Wheel

وفيما يتعلق بتطبيق ابتكار Uni-Whee على سيارات ICE فقد تتضح هذه الظاهرة أيضًا في محركات الاحتراق الداخلي، حيث يختلف تصنيف خرج المحرك وقراءة الداينو حيث يتم قياس الأخيرة على العجلات. على سبيل المثال، ترسل سيارة فورد موستانج دارك هورس قوة قدرها 428 حصانًا إلى العجلات ، وهو أقل من الإنتاج الرسمي البالغ 500 حصان على الورق.

مستقبل ابتكار Uni-Wheel

ولكن نظرًا لتصميم Uni-Wheel، يمكن أيضًا وضع محركات السيارة الكهربائية بالقرب من العجلات. يؤدي ذلك إلى تقصير مدة نقل الطاقة وقد يقلل من فقد الطاقة في مجموعة القيادة. في حين أن هذا يبدو جيدًا من الناحية النظرية، إلا أن تصميم Uni-Wheel يثير الكثير من الأسئلة. هل يصبح من الضروري تصميم عجلات خاصة؟

أين سيقوم المصنعون بتركيب الفرامل؟ كيف سيؤثر ذلك على تصميم السيارة ككل؟ هل يمكننا أن نتوقع أن تكون سيارات كيا وهيونداي المستقبلية مثل الجيل الثاني النظري من كيا EV9 المجهز بـ Uni-Wheel أكثر من تصميمات السيارات النموذجية؟ نأمل أن تتمكن شركة السيارات الكورية العملاقة من الإجابة على هذه الأسئلة قريبًا، ولكن فيما يتعلق بالكفاءة والتعبئة، يبدو النظام الجديد واعدًا.

عالم البحث والابتكار لدى هيونداي

وعلى صعيد الأفكار الجديدة ومبتكريها سلطت شركة هيونداي الضوء على الفائزين في مهرجان الأفكار لعام 2023، وهو برنامج مصمم لتعزيز وإنتاج المفاهيم البحثية الإبداعية لدى موظفيها. كان موضوع هذا العام هو “التكنولوجيا ذات القلب الذي يغير العالم”، وكان أحد الفائزين بالجائزة البرونزية فكرة تسمى “H-SOS”.

ماذا عن ابتكار “H-SOS”

يتصور هذا المفهوم مستقبلًا حيث يمكن لسيارة مجهزة بميكروفونات خارجية أن تستمع دائمًا لعلامات الاستغاثة، مثل صراخ شخص أو انفجار. إذا اكتشفت مثل هذا الحدث، فيمكن للسيارة تنشيط المصابيح الأمامية والمخاطر والبوق والبدء في استخدام كاميراتها لتسجيل المناطق المحيطة بها.

ثم يقوم بعد ذلك بتنبيه الشرطة، ويرسل للضباط موقع السيارة ولقطات الفيديو. وفي حالات الجرائم الشديدة أو الكوارث، يمكن للسيارة تنبيه أصحاب المركبات القريبة للابتعاد عن المنطقة

برامج الأمان في تسلا وريفيان

الكثير من التكنولوجيا لمثل هذه السيارة المتصلة موجودة بالفعل. ما ينقصنا هو التنفيذ والتكامل. يشتهر وضع Sentry Mode الخاص بـ Tesla بالقبض على المخربين واللصوص من جميع الأنواع ، وتتميز سيارات Rivian بنظام أمان فيديو مماثل .

ويمكن لشركتي شازام وجوجل الاستماع إلى بضع ثوان من الأغنية والتعرف عليها، في حين تستخدم تكنولوجيا شركة ساوند ثينكينج، المعروفة سابقا باسم شوت سبوتر، خوارزميات للاستماع إلى طلقات نارية عبر العديد من المدن الأمريكية. وبينما يستمع الإنسان إلى الصوت قبل تنبيه السلطات، فإن هناك مناقشات مستمرة حول فعالية التكنولوجيا وفائدتها .

التحديثات عن بعد وبرامج تفادي سرقة السيارات

العديد من السيارات الحديثة متصلة بالفعل بالإنترنت بشكل أو بآخر، وهي قادرة على تلقي التحديثات عبر الهواء عبر الشبكة الخلوية أو شبكة WiFi. تقدم شركة جنرال موتورز خدمات متصلة عبر OnStar منذ ما يقرب من 30 عامًا، والتي يمكنها تتبع المركبات المسروقة وإبطائها عن بعد وتنبيه الشرطة بموقعها.

إن التنفيذ المقترح عبارة عن “فكرة لبناء شبكة أمان اجتماعي لمنع الجرائم والحوادث في المناطق العمياء”، وهو ما يبدو متفائلاً. إن مثل هذه التكنولوجيا ليست شائنة في حد ذاتها، ولكن بدون حماية قوية لخصوصية المستهلكين، فإنها تجعل من الأسهل على الحكومات والشركات الفاسدة مراقبة من تريد تحت مسميات الحماية الواهية .

توظيف البرامج الرقمية بالسيارة في المراقبة الشخصية

إن السيارات المتصلة ورقمنتها تجعل من السهل على الحكومات فرض أنظمة المراقبة الجديدة على هذه في المركبات واصحابها ، ويبدو أن الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة حريصة على ذلك. ستصبح الأجهزة – الكاميرات وأجهزة الاستشعار والميكروفونات – أرخص، ويمكن للبرامج أن تعيش في السحابة بفضل اتصال 4G و5G. وهذا ما يجعلها وسيلة مراقبة دائمة للأشخاص .

تقنية مساعدة السرعة الذكية لتنبيه

أوصى المجلس الوطني لسلامة النقل مؤخرًا بأن تطلب الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة من شركات صناعة السيارات تطبيق تقنية مساعدة السرعة الذكية لتنبيه السائقين عندما تتجاوز سياراتهم الحد الأقصى للسرعة . يبدو أن تسجيل السيارة لسرعتك وتنبيه الشرطة بأي مخالفات هو خطوة منطقية تالية للسلامة ويبدو أنها قابلة للتنفيذ بسهولة في عام 2023.

كما طلب الفيدراليون من شركات صناعة السيارات في عام 2021 استكشاف دمج تقنية الكشف عن السائق المخمور التي من شأنها أن تمنع الشخص المخمور من قيادة السيارة. كما منحت المجموعة أيضًا جائزة برونزية لفيلم “Drunk Hunter” هذا العام، والذي يتخيل استخدام التكنولوجيا القائمة على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالسائقين المخمورين ومنعهم وتحليل سلوكهم في الوقت الفعلي.

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