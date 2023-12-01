السيارات الكهربائية أقل تفضيلا من سيارات ICE و 63 بالمئة يثقون بالآسيوية

دبي - كتب محمد فتوح - صدرت التصنيفات السنوية للعلامات التجارية الخاصة ب السيارات والتي تحدد مدى الثقة بالسيارة والعلامة التجارية ، وهي لا تبدو جيدة بالنسبة للعلامات التجارية الأمريكية والسيارات الكهربائية – وهي السيارات التي توقع البعض أن تكون أكثر موثوقية لأنها تحتوي على عدد أقل من الأجزاء المتحركة.

علامات السيارات الآسيوية أكثر موثوقية من الأمريكية والأوروبية

لنبدأ أولا بقائمة العلامات التجارية الواردة في أحدث دراسة لتقارير المستهلك . سجلت العلامات التجارية الأمريكية متوسط درجة موثوقية بلغ 39 من 100. وبالمقارنة، تصدرت شركات صناعة السيارات الآسيوية القائمة بمتوسط درجة 63، في حين احتلت ماركات السيارات الأوروبية المركز الثاني عند 46. وتجدر الإشارة إلى أن سبع من العلامات التجارية العشرة الأكثر موثوقية للسيارات في العالم الدراسة من آسيا.

فورد الأدني وكرايسلر الأسواء بين علامات السيارات

تعد شركة فورد من بين أدنى الشركات في تصنيفات الموثوقية، بمتوسط درجة 40، في حين سجلت شركة لينكولن التابعة الفاخرة 38. وهذا ليس مفاجئًا، مع الأخذ في الاعتبار أن شركة Blue Oval لا تزال تتصدر قائمة العلامات التجارية الأكثر سحبًا في الولايات المتحدة، مما يؤدي ل خسارة الكثير من المال في هذه العملية.

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لكن العلامة التجارية الأمريكية التي احتلت المرتبة الأسوأ في قائمة CR هي كرايسلر، حيث سجلت 18 نقطة فقط في متوسط درجة الموثوقية.

بويك الأكثر موثوقوقية بين السيارات موضع الدراسة

وفي الوقت نفسه، تعد Buick هي الأكثر موثوقية بين ماركات المركبات الأمريكية، حيث يبلغ متوسط درجة الموثوقية 55. وتقول الدراسة إن Buick Encore GX حصلت على درجة عالية، إلى جانب المركبات الأمريكية الأخرى مثل Cadillac XT5، وChevrolet Equinox، وGMC Terrain، لينكولن كورسير، وتيسلا موديل 3.

وبالحديث عن تسلا، تتبع شركة تصنيع المركبات الكهربائية ومقرها تكساس شركة بويك بدرجة موثوقية تبلغ 48.

لكزس تتصدر قائمة الأفضل بين السيارات

تتمتع لكزس بحق التفاخر هذا العام حيث حصلت على أفضل متوسط درجة موثوقية بلغت 79 من أصل 100، تليها تويوتا وميني بدرجتين 76 و71 على التوالي. في حين أن تويوتا 4Runner هي من بين المركبات الأكثر موثوقية في الدراسة، تظل تندرا من بين المركبات الأقل موثوقية. وتأتي أكيورا في المركز الرابع بعمر 70 عامًا، بينما تكمل هوندا، بعمر 70 عامًا أيضًا، المراكز الخمسة الأولى.

السيارات الكهربائية أقل موثوقية من سيارات الاحتراق

تجدر الإشارة إلى أن الدراسة لم تكن لديها بيانات كافية لإنشاء تصنيفات للعلامات التجارية لـ Alfa Romeo وFiat وJaguar وLand Rover وLucid وMaserati وMitsubishi وPolestar.

أما بالنسبة للمركبات الكهربائية، تشير الدراسة إلى أنها تعاني من مشاكل أكثر بنسبة 79% من المركبات ذات محرك الاحتراق الداخلي (ICE)، مما يضيف إلى قائمة الأسباب التي تجعل سيارات الاحتراق لا تزال أفضل من البدائل الكهربائية. حصلت المركبات الكهربائية على متوسط درجة موثوقية بلغ 44، في حين حصلت سيارات الدفع الرباعي الكهربائية على 43. وحصلت الشاحنات الصغيرة الكهربائية على النهاية القصيرة بمتوسط درجة 30.

مشاكل السيارات الكهربائية

وشهدت الدراسة مشاكل في مكونات السيارة الكهربائية مثل محركات نظام القيادة، وأنظمة الشحن، والبطاريات، مع نماذج مثل Ford F-150 Lightning ، وHyundai Ioniq 5، وToyota bZ4X، من بين آخرين، تعاني من مثل هذه المشكلات.

وفي الوقت نفسه، مقارنةً بمركبات ICE، واجهت المركبات الهجينة مشكلات أقل بنسبة 26%، لكن المركبات الهجينة الموصولة بالكهرباء كانت بها مشكلات أكثر بنسبة 146%.

طريقة عمل دراسة الموثوقية بالسيارات

تم جمع البيانات من مشاكل 330.000 مشكلة في السيارة واجهها أعضاء CR في الأشهر الـ 12 الماضية، مع سنوات طراز تتراوح من 2000 إلى 2024. وقد حددت دراسة CR 20 مكانا بالسيارة للمشكلات ، حيث تحتوي المركبات الكهربائية على ما يصل إلى 12 منطقة للمشاكل فقط، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المركبات مفترض أنها لاتعاني من مشاكل المركبات التقليدية التي تعمل بمحرك ICE.

توقعات العملاء بخص أفضلية السيارات الكهربائية على سيارات ICE

قد ينظر بعض الأشخاص إلى الموثوقية على أنها مجرد قابلية السيارة للتعطل، أو مدى احتمال تعرضها لمشكلة ميكانيكية. وقد يتخذ آخرون نهجًا أوسع فيما يتعلق بالموثوقية، ويفكرون أيضًا في مدى اتساق برامج السيارة أو الميزات المستندة إلى التطبيق في العمل على النحو المنشود. هل يعني عدد أقل من الأجزاء المتحركة زيادة في الموثوقية الميكانيكية؟

إحدى الحجج الرئيسية التي تفسر لماذا يجب أن تكون السيارة الكهربائية أكثر موثوقية من الناحية الميكانيكية من السيارة ذات محرك الاحتراق هي أن السيارة الكهربائية أبسط وتحتوي على أجزاء متحركة أقل من ما يعادلها من الاحتراق، وبالتالي نقاط فشل أو أشياء يمكن أن تسوء أقل.

مكونات سيارةالاحتراق الأكثر

لا توجد مكابس متحركة أو أعمدة كامات أو شواحن توربينية في السيارة الكهربائية. فيما يتعلق بنظام نقل الحركة، تستخدم مركبات الاحتراق عادة ناقلات حركة أكثر تعقيدًا وتصميمات علبة التروس التي تتضمن قوابض متعددة ومحولات عزم الدوران وأجزاء أخرى، مقارنة بعلب التروس الأبسط ذات السرعتين أو السرعتين التي تستخدمها معظم المركبات الكهربائية. علاوة على ذلك، تحتوي السيارات الكهربائية أيضًا على مواد استهلاكية أقل مثل سائل التبريد والسوائل والزيوت التي قد تحتاج إلى الاستبدال أثناء الخدمة.

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