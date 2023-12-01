لامبورجيني كونتاش المحطمة في فيلم هوليوودي تُباع بهذا السعر في المزاد

دبي - كتب محمد فتوح - تم بيع إحدى سيارتي لامبورجيني كونتاش المستخدمتين في فيلم The Wolf Of Wall Street في مزاد بونهامز بسعر مجنون، نحن لا نتحدث عن المثال الأصلي للسيارة الرياضية الإيطالية؛ لقد كان النموذج المحطم الذي ظهر في فيلم مارتن سكورسيزي، وهو الآن في طريقه إلى مالكه الثري، الذي اشتراه بمبلغ 1.35 مليون دولار (2.17 مليون ريال).

مشاركة لامبورجيني كونتاش هذه في الفيلم هي سبب ارتفاع سعرها

السيارة ليست

The wrecked Lamborghini featured in 'The Wolf of Wall Street' has been sold for $1.35m at auction at the Abu Dhabi GP 😲 pic.twitter.com/1pAKHHQlrO — ESPN F1 (@ESPNF1) November 26, 2023

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كونتاش عادية، على الرغم من أنه إصدار الذكرى السنوية الخامسة والعشرين بقيمة تزيد عن 700,000 دولار (2.625 مليون ريال)، وتم استخدام اثنتين منها – حقيقية – في مشاهد الفيلم، تحطمت إحداهما في الفيلم من قبل شخصية جوردان بيلفورت (الذي لعب دوره ليوناردو دي كابريو الحائز على جائزة الأوسكار) أثناء محاولته العودة إلى المنزل وهو تحت تأثير الكحول، ومع ذلك، فقد ألحق صانعو الفيلم المزيد من الأضرار المادية بالمركبة بعد القيادة المحفوفة بالمخاطر لجعلها تبدو أكثر خرابًا.

وتم تخزين السيارة الخارقة المحطمة في حالة كما تم تصويرها مع كل الخدوش والخدوش، ثم تم بيعه بالمزاد العلني في أبو ظبي، حيث تم بيعه مقابل فلس واحد على الرغم من ظهوره في الفيلم لمدة ثلاث دقائق فقط، هذه هي قوة النجوم بالنسبة لك.

وتعد نسختا لامبورجيني كونتاش للذكرى السنوية الخامسة والعشرين المستخدمة في الفيلم من بين 658 وحدة فقط تم تصنيعها على الإطلاق للاحتفال بمرور ربع قرن على وجود العلامة الإيطالية في السوق، تحتوي هذه المركبات ذات الإصدار المحدود على جناح خلفي وفتحات هواء معاد تصميمها للتأكيد على ندرتها وتمييزها عن الطرازات العادية، ويتم الاعتزاز بالأمثلة الأصلية لتصميمها الجريء.

وتحت غطاء المحرك، تم تشغيل جميع إصدارات كونتاش 25th Anniversary بمحرك V12 سعة 5.2 لترًا والذي يدفع حوالي 449 حصانًا، وهو ما يكفي لجعل سيارة لامبورجيني كونتاش LPI-800 الحديثة فخورة، تتيح الطاحونة المكونة من 12 وعاء للسيارة الرياضية الشهيرة في الثمانينيات أن تتسارع من 0 إلى 100 كلم في الساعة خلال 4.7 ثانية فقط وتحقق سرعة قصوى تبلغ 296 كلم في الساعة.

وفي الختام، من الجنون الاعتقاد بأن سيارة غير قابلة للقيادة مثل هذه يمكن أن تجتذب الكثير من المال، ولكن علينا أن نتذكر أن هذه لم تعد سيارة بعد الآن، إنها قطعة ثابتة من تذكارات الأفلام التي سيتم التعامل معها من الآن فصاعدا على أنها فن وليس وسيلة نقل، وبالنسبة للأثرياء، هذا هو السبب وراء ضرورة إنفاق مبالغ كبيرة.

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