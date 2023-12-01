تشويق لـ جران توريزمو ستظهر لأول مرة مستوحاة من دار أزياء إيطالي

دبي - كتب محمد فتوح - شوق مقطع فيديو جديد من جران توريزمو التشويق لسيارة فيجن جران توريزمو القادمة، والتي سيتم الكشف عنها في 3 ديسمبر، ليست فيراري أو مرسيدس بنز أو حتى سوزوكي وراء المفهوم القادم، بل بولغاري، نعم، لجأت جران توريزمو إلى الشركة المصنعة للسلع الفاخرة الإيطالية للحصول على سيارة GT “المثالية” – والعلامات الأولى إيجابية للغاية.

ما الذي نعرفه عن فيجن جران توريزمو القادمة؟

يُظهر مظهرًا بجسم منخفض متدلي يشبه سيارة السباق، الواجهة الأمامية ذات الشكل الإسفيني مثيرة وتتدفق حتى أقواس العجلات المنتفخة التي تبرز من هيكل السيارة، وخلفه مباشرة، يمكننا أن نرى زجاجًا أماميًا صغيرًا من شأنه أن يصرف الرياح بعيدًا عن وجه السائق، وفي الخلف، تتضاءل الخطوط الدرامية التي تتدفق من الأمام ببطء، مع واجهة خلفية مقعرة تضع المرء في الاعتبار لسيارة مرسيدس AMG ONE.

وتتناثر تلميحات من تراث بولغاري في جميع أنحاء السيارة، تشتهر بقطعها الجلدية الرائعة ومجوهراتها وساعاتها، ونتوقع إشارات دقيقة لهذه العناصر، في الواقع، يسلط الإعلان التشويقي الضوء بالفعل على تأثير الساعات الراقية على فيجن جران توريزمو الجديدة، يعرض الفيديو مقياس سرعة الدوران – يستخدم لقياس سرعة السيارة على مسافة معينة، وبالمثل، تذكرنا العجلات المنحلة بمجوهرات بولغري الراقية، مع مركز ذهبي منحوت يحيط بغطاء محوري أسود مرتفع.

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ومن المثير للاهتمام أن بولغاري ستطلق ساعة بولغاري إلومنيوم جران توريزمو Special Edition الجديدة لتتزامن مع الكشف عن السيارة الاختبارية ، سيتعين علينا الانتظار حتى 3 ديسمبر لرؤية كليهما، ولكن بمعرفة بولغاري، سيكون هذا الزوج مشهدًا يستحق المشاهدة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تغوص فيها العلامة التجارية الفاخرة التي يبلغ عمرها 139 عامًا في عالم تصميم السيارات، وفي العام الماضي، كانت واحدة من ثلاث علامات تجارية كلفتها شركة فيات بتصنيع سيارة 500e لمرة واحدة مع ذوق بولغاري، لقد جاءت مع B.500 بواسطة بولغاري، سيارة المدينة الكهربائية الفاخرة والفريدة من نوعها، من قبيل الصدفة، سيتم طرحها مع سيارتين مخصصتين أخريين للبيع في الشهر المقبل.

وفي الختام، من المثير للاهتمام أن بولغاري ليست أول علامة تجارية غير متخصصة في السيارات، وفي الدفعة الرابعة من لعبة السباق جران توريزمو 4، يمكن للاعبين الفوز بـ Nike ONE 2022، وهي دراسة تصميمية أنشأتها شركة الملابس الرياضية، مع مظهر خارجي مستقبلي، يعتقد الكثيرون أنها كانت السيارة الأصلية، على الرغم من أنها صممت قبل بدء المشروع.

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