عبدالعزيز الشمري رائد أعمال : يوضح تأثير التطور التكنولوجي على صناعة الـسيارات

ياسر رشاد - القاهرة -

قال رائد الاعمال عبدالعزيز الشمري تسعى الدول إلى التحول للطاقة النظيفة بقطاع الـسيارات، وتدعم كل الجهود التصنيعية والـتجارية التي تسهم في تسريع وتيـرة الـتحول من الـطاقة الأحفـورية "البِترول" إلى الطاقـة الـخضراء "الـكهـرباء"، في ذات السياق أوضح عبدالعزيز الشمري خبير السيارات، خلال تصريح تليفزيوني أن الـسيارات تعتمد على الأنظمة الرقمية في الوظائف الإضافية المدفوعة مثل الوصول بدون مفتاح والتشخيص عن بُعد والتسخين المسبق لبطارية الـسيارات الكـهربائية، وتتعاون الشركـات العالمية فيما بينها لتوفير تلك الوظائف.

وأشار عبدالعزيز الشمري تاجر السيارات، إلى أنه من خلال تعاون بعض الـشركات، تم طرح الإصدار المُخصص للـسيارات من نظام تشغيل جـوجـل أند رويد والمعروف في أنظمة المعلومَات والترفيه.

وأكد «عبدالعزيز الشمري»رجل الأعمال ، أن هناك سـيارات تعتمد على خرائط جـوجـل للتوجه الملاحـي في أوروبا وأمـريكـا الشمْالية.

ونوه عبدالعزيز الشمري تاجر سيارات بأنه من خلال الاعتماد على بيانات القيادة الخاصة بالـسيارة فإنه يمكن إدارة مدى السير للسٓيارات الـكهربائية بدقة، بالإضافة إلى إمكانية عرض مؤتمرات الفيديو ومقاطع يوتيوب على شاشة الـسيارة.