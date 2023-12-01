سيارات شيري المجمعة محلياً تسجل زيادات جديدة وتصل لمليون و130 ألف جنيه

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة شيري في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة الصينية موديل 2024، وشهدت القائمة الجديدة ثبات أسعار سيارات شيري المستوردة موديل 2024 "تيجو 7 برو"، و"تيجو 8 برو"، بينما ارتفعت أسعار الطرازات المجمعة محلياً "أريزو 5، وتيجو3، وتيجو7، وتيجو 8".

وتبدأ أسعار سيارات شيري موديل 2024 وفقاً للقائمة الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو، من 575 ألف جنيه للسيارة شيري أريزو 5 "مانيوال" المجمعة محلياً.

أسعار سيارات شيري موديل 2024

وتقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية القائمة السعرية الجديدة لأسعار سيارات شيري موديل 2024.

اسعار شيري

شيري تيجو 8

كانت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لسيارات شيري في مصر، قد أطلقت مؤخراً أحدث إصدارات سيارات شيري الجديدة" تيجو 8" والتي تم تجميعها في مصر بتكنولوجيا متقدمة.

تيجو 8

يتوفر من السيارة طرازين “5 مقاعد و7 مقاعد”، ويتميز تصميمها بإمكانات فريدة ومساحة واسعة بأبعاد طول كلي 4,700 مم وبعرض يبلغ 1,860، وارتفاع 1,746 مم وقاعدة العجلات 2,710 (مم) أما السعة التخزينية لصندوق الأمتعة فتبلغ 889-1930 في السيارة ال 5 راكب و193-1930 في السيارة ال 7 راكب.

تأتي شيري تيجو 8 بسعة لترية 1.5L Turbo وأقصى قوة حصانية 145/ 5,500 (HP/ RPM) وأقصى عزم 210/ 1750 -4,000 (NM/ RPM) وبناقل الحركة 6 Speed DCT Wet. وتتمتع السيارة بنظام التوجيه الإلكتروني والنظامي التعليق الأمامي والخلفي، كما تشمل مرايات كهربائية الطي والضبط بإشارات جانبية، وجنوط سبور مقاس "18، إلى جانب شبكة أمامية كروم لامعة -3D، وحلية كروم جانبية، وحامل سقف.

وتم تجهيز السيارة لتبدو بشكل أكثر فخامة وذلك من خلال عجلة قيادة متعددة المهام مكسوة بالجلد ومقاعد بفرش جلد مع إمكانية فتح وغلق الزجاج بلمسة واحدة وتكييف هواء بتحكم ثنائي مع مزيل ضباب وسخانات بالزجاج الخلفي، وشاشة ديجيتال 7 بوصة ملونة للعدادات، وإضاءة داخلية ملونة (7 ألوان)، مصابيح أمامية وخلفية بإضاءة LED، ومصابيح إضاءة نهارية LED، وإشارات أمامية بشكل تدفق المياه، مع إمكانية تعديل ارتفاع الكشافات الأمامية كهربائيًا.

وتتمتع سيارة شيري تيجو 8 بأعلى نظم الأمان، يوجد بالسيارة وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ووسائد هوائية جانبية، وستائر هوائية جانبية، كما تتميز بمكابح يد إلكترونية، ومكابح مضادة للانغلاق ويتم توزيع قوتها إلكترونياً. وتوفر أيضاً نظام مساعدة الفرامل، ونظام الاتزان الإلكتروني، ونظام التحكم في الجر، ونظام فرامل مساعد في حالات الطوارئ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وبرنامج التوازن عند المرتفعات وآخر عند المنحدرات.

كما تراعي السيارة كافة سُبل الراحة والأمان للسائق والركاب، فهي مزودة بكاميرا للرؤية الخلفية وتمنح للسائق إمكانية رؤية 360° لمحيط السيارة، كما يوجد بها أجهزة تنبيه وإنذار للإجهاد والمسافة الخلفية والمسافة الأمامية، ومانع تشغيل المحرك، ومصابيح شبورة خلفية، ونقاط تثبيتISOFIX، كما توفر السيارة وضع قيادة ECO وSPORT، ومثبت سرعة، بالإضافة إلى فتحة سقف بانوراما كهربائية مع ستارة، وزجاج خلفي داكن اللون، وحساس إضاءة أتوماتيك، ومساحات أمامية أوتوماتيكية.

وتم تزويد السيارة بأحدث أنظمة الترفيه حتى يحظى الركاب برحلة ممتعة، ومن سُبل الترفيه المتاحة بالسيارة؛ شاشة ملونة ذكية رقمية 10.25 بوصة للمعلومات والترفيه، ونظام Bluetooth® للهاتف، و6 سماعات حساسة للسرعة، ومخرج اتصال ذكيUSB، كما تدعم السيارة برامج Apple CarPlay/ Android Auto. ويأتي مع السيارة مفتاح ذكي، وباب شنطة كهربائي، مع إمكانية إدارة المحرك والتكييف عن بُعد، وفتح السيارة بدون مفتاح، وكذلك فتح وغلق السقف، وفتح وغلق النوافذ.