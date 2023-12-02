تسلا تبني أول نموذج لـ سايبرتراك في 93 يومًا فقط

دبي - كتب محمد فتوح - كشف كبير مصممي تسلا، فرانز فون هولزهاوزن، ونائب الرئيس للهندسة، لارس مورافي، عن معلومات مثيرة للاهتمام توضح مدى سرعة بناء تسلا لـ سايبرتراك، على الرغم من استغراقها أربع سنوات لإطلاقها فعليًا بعد عام 2018.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت تسلا العنان لشاحنتها الكهربائية المنتظرة، وضمن الميزات التي تحدثت بها شخصيات تسلا الرئيسية من وراء تصميم الشاحنة.

قال مورافي “أراد إيلون النموذج الأولي الأول خلال 90 يومًا. وأعتقد أنه فعل ذلك لدفع القرارات. عندما يكون لديك 90 يومًا لبناء نموذج أولي، فلن يكون هناك وقت للنقاش. عليك فقط اختيار أفضل شيء والذهاب.”

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في الأصل، أمر ماسك بإكمال النموذج الأولي في غضون 180 يومًا بعد إعطاء الضوء الأخضر للتصميم الفعلي الذي يشبه المثلث الذي قدمه له فرانز وفريقه. ولكن وفقًا مورفاي، قام ماسك في النهاية بتخفيض الموعد النهائي إلى النصف خلال نفس المحادثة إلى 90 يومًا فقط.

يتذكر فرانز أن اتخاذ قرار بشأن التصميم كان بمثابة نقطة خلاف خلال مرحلة التطوير المبكرة.

قال فرانز “بدأت محادثة منذ عدة سنوات مضت حول تصنيع شاحنة صغيرة. بدأنا النظر في تفريغ الشاحنات الصغيرة في السوق. بدون الشارات، جميعها متشابهة حقًا.”

فريق تسلا يستلهم سايبرتراك من لوتس سبيريت وغيرها من سيارات حادة التصميم

يذكر فرانز أنه خلال الأيام الأولى للتخطيط لـ سايبرتراك، كان لدى الفريق سيارة لوتس سبيريت الخاصة بـ إيلون ماسك في الاستوديو. كان ماسك قد اشترى سيارة سبيريت التي تحولت لغواصة بفيلم جيمس بوند عام 1977، “ذا سباي هو لافد مي” الجاسوس الذي أحبني، مقابل ما يقرب من مليون دولار في عام 2013، وكان يحلم بتحويلها إلى غواصة فعلية. استلهم فريق التصميم أيضًا من لوكهيد F-117 نايت واك، ولامبورجيني كونتاش

“لقد بدأنا بالذهاب إلى مكانين كانا فريدين من نوعهما، ولكنهما لم يكونا دراماتيكيين بدرجة كافية. ومن خلال العمل مع إيلون في هذا الشأن، كنت أدور في دوائر لفترة طويلة. وفي السر إلى حد ما، بدأنا في القيام بشيء مختلف جذريًا. إنه أمر تبسيطي حقًا”. يتذكر فرانز “نوع من الشاحنات ذات المظهر المنخفض الدقة. في أحد الأيام، صنعنا نموذجًا بالحجم الكامل وجعلنا إيلون يدخل فيه، ويشاهده للمرة الأولى… وهو يقول هذا ما نفعله”

لذا، بمجرد الموافقة عليها وبموعد نهائي مدته 90 يومًا، عمل مورافي وفريقه على تصميم أول نسخة ألفا من سايبرتراك، على الرغم من أنها ربما لم تكن مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مثل مركبة الإنتاج. قال مورافي إن تسلا طورت عدة نماذج أولية باستخدام الألومنيوم، لكن ماسك وقع في نهاية المطاف في حب الفولاذ الصلب المقاوم للصدأ “.

كشفت تسلا لاحقًا عن النسخة المفاهيمية الاستقطابية من سايبرتراك في نوفمبر 2019. وليس من الواضح كم من الوقت قبل أن بدأ فرانز ومورفاي وبقية أعضاء تسلا العمل الأولي على الشاحنة، ومع ذلك، وعد ماسك بأن تقوم تسلا ببناء شاحنة صغيرة. بعد أن وصل الطراز Y إلى مرحلة الإنتاج لأنه كان يكافح من أجل بنائه باستخدام الأفكار التي كان يفكر فيها لمدة خمس سنوات.

الآن، بعد أربع سنوات من ظهور مفهوم تسلا على المسرح، تم تسليم الوحدات الأولى للعملاء ولا يزال التصميم جامحًا كما ظهر في المرة الأولى التي وضع فيها العالم أعينه عليه.

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