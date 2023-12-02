صور تجسسية لـ رولز رويس كولينان بتحديثات منتصف العمر وإبقاء محرك V12

دبي - كتب محمد فتوح - أطلقت رولز رويس سيارة كولينان لأول مرة في عام 2015، وهي أول سيارة دفع رباعي لها. وعلى مدى السنوات التالية، سرعان ما أصبحت السيارة الأكثر مبيعًا للشركة. الآن يتم إعداد هذا النموذج المهم للغاية لتحديث منتصف الدورة والصور المرفقة هي أول صور تجسس تظهر نموذجًا أوليًا مموهًا قليلاً.

تم التقاط هذا النموذج الأولي بالقرب من مركز الأبحاث والتطوير التابع لشركة بي إم دبليو في ميونيخ، ويحتوي على أجزاء من الواجهة الأمامية مخفية في إشارة إلى تعديلات على المصد الأمامي. ولا يحتوي الجزء السفلي من المقدمة على أي تمويه، مما يسمح لنا بإلقاء نظرة واضحة على الشكل والحجم الجديد لمداخل الهواء على الجانبين. يظل القسم الأوسط مع الرادار الكبير في المنتصف دون تغيير في الغالب، على الرغم من أنه يبدو أن هناك نمطًا مختلفًا للشبكة.

تغييرات بسيطة بالخارج وتوقعات بإضافة الكهرباء لـ رولز رويس كولينان

لا يوجد ما يغطي التغييرات في الخلف ويمكن رؤية تصميمًا جديدًا للقسم السفلي من المصد الخلفي. وتمتد الكسوة البلاستيكية السوداء الآن إلى أعلى في الألواح الربعية، كما أن للعوادم شكلاً مختلفاً. لا يُعتقد أن هذا هو التصميم النهائي للأنابيب الموجودة داخل تلك اللمسات النهائية المصنوعة من الكروم. بشكل عام، يبدو أن الألواح الجانبية ومقصورة سيارة الدفع الرباعي الفاخرة لم تمس بالكامل.

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تتوفر كولينان حاليًا في جميع أنحاء العالم بمحرك واحد فقط، وهو محرك رولز رويس المزود بشاحن توربيني مزدوج سعة 6.75 لتر V12. في النموذج القياسي، يرسل 563 حصاناً إلى العجلات الأربع من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات من ZF. حصلت الوحدة على ترقية في طرازات بلاك بادج حيث يبلغ الناتج 591 حصانًا. لا يُتوقع أي تغييرات بمجموعة نقل الحركة، على الرغم من أنه لن يكون مفاجئًا إذا أضافت الشركة نوعًا من الكهرباء إلى محرك V12.

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