جنرال موتورز تعترف بخسائر السيارات الكهربائية وتتوقع تحسن في 2024

دبي - كتب محمد فتوح - اعترف بول جاكوبسون، المدير المالي لشركة جنرال موتورز، في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن تشكيلة السيارات الكهربائية الحالية للشركة تتسبب بخسائر مالية. ومع ذلك، فهو لا يزال متفائلاً، مؤكداً أن الوضع في جنرال موتورز سيتحول بحلول النصف الثاني من العام المقبل، حيث من المتوقع أن تحقق السيارات الكهربائية من جنرال موتورز أرباحاً تتجاوز تكاليف إنتاجها.

توقعات بتحسن أوضاع السيارات الكهربائية في GM

وفي حديثه في مؤتمر باركليز للمستثمرين الأخير، أوضح جاكوبسون توقعات GM بتحسن ملحوظ في هوامش السيارات الكهربائية عام 2024 مقارنة بالعام الحالي. ويعزى هذا التحسن المتوقع في المقام الأول إلى زيادة حجم الإنتاج، إلى جانب مجموعة سيارات أكثر جاذبية وتخفيضات في تكاليف البطاريات

جنرال موتورز تتجه للربح المتغير الإيجابي

وشدد المدير المالي على أن هذه العوامل مهيأة لدفع جنرال موتورز إلى منطقة الربح المتغير الإيجابي، باستثناء التكاليف الثابتة، بحلول الجزء الأخير من عام 2024. قال جاكوبسون: “ليس سرًا أنه في نهاية المطاف، فإن هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EV) لدينا سلبية إلى حد كبير. نحن نبني من أجل المستقبل. لذلك، مع استمرارنا في التكثيف، سنشهد عددًا كبيرًا جدًا من الفوائد في المستقبل.”

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استثمارات GM في خلايا البطاريات

وبالنظر إلى المستقبل، وضعت GM أنظارها على تحقيق هوامش متوسطة للمركبات الكهربائية بحلول عام 2025، وهو الهدف الذي يتضمن فوائد الإعفاءات الضريبية لقانون خفض التضخم الفيدرالي. يتجاوز هذا التوقع المنقح توقعات الشركة السابقة لهوامش ربح منخفضة إلى متوسطة قبل أخذ الحوافز الضريبية في الاعتبار. وأكد جاكوبسون على الاستثمارات الإستراتيجية للشركة في مصانع خلايا البطاريات والبنية التحتية باعتبارها استعدادات أساسية لزيادة الإنتاج، مشددًا على أن هذه المساعي ضرورية لنجاح GM في المستقبل.

GM تستهدف انتاج مليون كهربائية بنهاية 2025

وبينما لم يكشف جاكوبسون عن أهداف محددة لحجم السيارات الكهربائية لعام 2024، إلا أنه قال إن الإنتاج سيشهد “خطوة كبيرة” مقارنة بالعام الحالي. وعلى الرغم من توقف جنرال موتورز عن الكشف عن أهداف الإنتاج الدقيقة للمركبات الكهربائية، إلا أنها تحافظ على التزامها بامتلاك القدرة على تصنيع مليون سيارة كهربائية في أمريكا الشمالية بحلول نهاية عام 2025.

واختتم جاكوبسون قائلاً: “على الرغم من أن تنفيذنا واجه بعض التحديات إلى حد ما حتى الآن، إلا أننا نعتقد أننا حددنا تلك التحديات ولدينا مجموعة من المركبات القوية حقًا القادمة والتي تلبي النطاق وخصائص الشحن التي يبحث عنها العملاء”. .

ماري بارا تتوقع زيادة كبيرة بإنتاج الكهربائية

وكانت ماري بارا، الرئيس التنفيذي لشركة GM ، قد صرحت أمس ، ان إنتاجها من السيارات الكهربائية سيكون “أعلى بكثير” العام المقبل. تأتي هذه الأخبار بعد عدة أرباع مالية أقل من ممتازة (لكنها متنامية) حيث قامت GM بزيادة الإنتاج ببطء ولكنها ظلت أقل بكثير من 30.000 وحدة لكل ربع سنة منذ بداية العام.

وقالت ماري بارا، نقلاً عن أوتوموتيف نيوز : “بصراحة، لم نقم بالتنفيذ بشكل جيد هذا العام فيما يتعلق بإظهار قدراتنا في السيارات الكهربائية” . “أنا واثقة جدًا من مجموعة السيارات الكهربائية التي لدينا والعمل الذي قمنا به لتقديم المزيد من المنتجات القائمة على Ultium والتي أعتقد أن العملاء سيقدرونها حقًا.”

GM تعزز أرباحها

وأكدت رئيسة GM مجددًا أنها تعمل على التغلب على قيود التصنيع التي أعاقت تجميع وحدات البطاريات لسياراتها الكهربائية المعتمدة على Ultium مثل شيفروليه إكوينوكس EV ، وشفروليه سيلفرادو EV، وجي إم سي سييرا EV .

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت الشركة أنها ستعزز أرباحها بنسبة 33% العام المقبل وتعيد شراء أسهم بقيمة 10 مليارات دولار، مما يجعلها أكبر خطة إعادة شراء على الإطلاق، وفقًا لبلومبرج

9.3 مليار دولار حجم اتفاق GM مع نقابة عمال السيارات

أدى ما سبق إلى إعادة دليل الأرباح لعام 2023 وخفض الإنفاق على مشروع Cruise robotaxi – إلى ارتفاع سعر السهم بنسبة 10٪ تقريبًا. ومع ذلك، في الوقت نفسه، فإن العبء المالي المتزايد بعد توقيع اتفاق عمل جديد مع ممثلي اتحاد عمال السيارات الأمريكيين – والذي سيكلف جنرال موتورز 9.3 مليار دولار حتى عام 2028 – جعل بعض المحللين يشعرون بعدم الارتياح بشأن قدرة صانع السيارات على المضي قدمًا.

GM تتجه لتسعير معتدل للسيارات

وأضافت بارا ان GM سوف تعوض تكاليف العمالة المتزايدة “بالكامل” من خلال الالتزام بإستراتيجيتها ذات الركائز الأربع. تعد البرمجيات والاستقلالية أيضًا جزءًا من استراتيجية الشركة لتغيير الأمور. ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي طرح المزيد من السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة مثل ايكيونوكس ، والجيل القادم من Bolt .

قالت بارا إن السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة ستؤدي إلى اعتمادها. وأضافت : على الرغم من أنني أشعر بخيبة الأمل إزاء إنتاجنا للسيارات الكهربائية القائمة على Ultium في عام 2023، إلا أن GM قامت بتحسينات كبيرة”. وتتوقع جنرال موتورز زيادة كبيرة في إنتاج Ultium EV في عام 2024. وأوضح بارا أن الشركة كانت مقيدة بالأتمتة اللازمة لبناء الوحدات. وشددت على أنها ليست مشكلة Ultium بل هي عقبة في التصنيع.

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GM تسوي أوضاعها مع نقابة عمال السيارات

تأتي أكبر خطة إعادة شراء للشركة بعد توقيع عقد عمل جديد بتكلفة 9.3 مليار دولار حتى عام 2028. يتضمن عقد جنرال موتورز الجديد زيادة في الأجور بنسبة 25%، وزيادة في التقاعد والرعاية الصحية، ومكافأة توقيع، وإجازة مدفوعة الأجر. وقالت بارا في مقابلة مع بلومبرج إنها واثقة من أن جنرال موتورز ستكون قادرة على الالتزام بذلك “بالكامل” من خلال الخطة الموضوعة.

ومع الاهتمام بتنفيذ بنود الاتفاق مع نقابات العمال، قالت بارا إن جنرال موتورز يجب أن تظل متوازنة بين أصحاب المصلحة، مشددًا على أن المالكين مهمون أيضًا.

أعادت شركة صناعة السيارات توجيهات العام بأكمله مع توقع صافي دخل بقيمة 9.1 – 9.7 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 9.3 – 10.7 مليار دولار أمريكي سابقًا. من المتوقع أن يكون الإنفاق الرأسمالي عند الحد الأدنى من التوجيهات السابقة بحوالي 11 إلى 11.5 مليار دولار. وقالت بارا إن سيولة الشركة “عند مستويات قياسية”. ارتفع سهم جنرال موتورز بنسبة 10٪ بعد الأخبار الجيدة نهاية الأسبوع الماضي .

تفاؤل بمستقبل السيارات الكهربائية لدى GM

لا يزال سوق السيارات الكهربائية ينمو ويتوقع أن يتسارع. وكما أوضحت بارا من جنرال موتورز، فإن المفتاح لتحقيق ذلك سيكون نماذج السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة. يتم طرح البنية التحتية للشحن، وستأتي نماذج أرخص ستؤدي إلى اعتمادها.

وفي الوقت نفسه، تعمل جنرال موتورز على تأجيل إنتاج الطرازات الرئيسية، بما في ذلك Equinox وSilverado RST وGMC Sierra Denali EVs.

واختتمت بار تصريحاتها بالقول : أنا أتفهم إرضاء أصحاب المصلحة، ولكن إذا كانت جنرال موتورز “مهتمة” حقًا بالمركبات الكهربائية، فسوف تظهر للمستثمرين مضاعفة الجهود للحصول على هذه النماذج ذات الأسعار المعقولة في السوق.

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