قائمة بـ 30 سيارة تخرج عن الخدمة ولن يصل إنتاجها إلى عام 2024

دبي - كتب محمد فتوح - تعلن شركات صناعة السيارات بداية كل عام طرازاتها التي تخرج عن الخدمة تزامنًا مع الكشف عن موديلات العام الجديد، والقائمة الآتية هي لـ 30 سيارة لن يصل إنتاجها لعام 2024، سواء تم استبدالها بأخري جديدة أو لا.

تقوم العلامات التجارية الفاخرة مثل أودي ومرسيدس بنز بإيقاف العديد من السيارات أثناء إعداد منتجات جديدة، في حين أن شركات صناعة السيارات الأمريكية مثل كرايسلر ودودج لديها سيارة واحدة على الأقل تتجه للتقاعد استعدادها لهجوم السيارات الكهربائية القادمة. حتى أن بعض السيارات الفخمة لن تبقى موجودة في العام المقبل، فمن المقرر أن يتم استبدال بعضها بنماذج أكثر قوة.

وسينضم المزيد من السيارات التي تخرج عن الخدمة إلى هذه القائمة في العام المقبل. في الوقت الحالي، دعنا نقول وداعًا لتلك المركبات التي سنفقدها في عام 2024.

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قائمة السيارات التي تخرج عن الخدمة قبل عام 2024

ألبينا بي ام دبليو B7

وقعت ألبينا صفقة مع بي إم دبليو في أوائل العام الماضي أنهت التشغيل المستقل للموالف الداخلي، مما منح شركة صناعة السيارات السيطرة الكاملة على الشركة بعد عام 2025. وبهذا، تكون ألبينا B7 المستندة إلى بي إم دبليو الفئة 7 أول سيارة ضمن قائمة السيارات التي تخرج عن الخدمة، ولن تحصل على صفقة مباشرة لخليفة يعتمد على الجيل الحالي مع نماذج ألبينا الأخرى المعرضة لخطر التوقف أيضًا.

أودي R8

وصلت سيارة أودي الخارقة أخيرًا إلى نهاية الخط. مع الإعلان عن طراز 2023 GT RWD للولايات المتحدة، وبسعر يبلغ 251.395 دولارًا أمريكيًا، فإن إنتاج R8 سيتوقف رسميًا بعد 16 عامًا امتدت لجيلين.

أودي تي تي

سوف تقول أودي TT وداعها بعد 25 عامًا. نجت السيارة الرياضية الشهيرة من عقدين ونصف من الزمن قبل أن تتخذ شركة صناعة السيارات قرارًا بالتقاعد. سيرى المشترون في المملكة المتحدة نموذج الإصدار النهائي لعام 2023، في حين أن إصدار RS هيرتاج الذي تم تقديمه العام الماضي سيكون الأخير من نوعه للولايات المتحدة.

شيفروليه بولت EV

تعمل شيفروليه على التخلص من أكثر سياراتها الكهربائية ميسورة التكلفة، بولت – في الوقت الحالي. ظهر الجيل الأول من بولت لأول مرة في عام 2016 ووصل الإصدار المحدث في عام 2022، مما يجعل السيارة الكهربائية الصغيرة أكثر جاذبية مع إعادة تصميم حادة وتكنولوجيا جديدة. ولكن هناك أمل في المستقبل حيث وعدت شيفروليه بمركبة بولت جديدة فوق منصة ألتيوم EV المتقدمة. يبقى أن نرى متى ستظهر بولت الجديد لأول مرة.

شيفروليه بولت EUV

وصلت سيارة بولت EUV الأكبر حجمًا مع تحديث شيفروليه في عام 2022 وتتميز بمساحة داخلية أكبر للركاب، ولأول مرة، سوبر كروز على منتج شيفروليه. ومع ذلك، تم إيقافها أيضًا. من غير الواضح ما إذا كانت سيارة بولت الجديدة المعتمدة على ألتيوم والمتوقعة في السنوات القليلة المقبلة ستشمل أيضًا EUV الأكبر حجمًا.

شيفروليه كامارو توربو

سوف تظل سيارة شيفروليه كامارو موجودة لمدة عام آخر قبل أن تنضم للسيارات التي تخرج عن الخدمة ويتم إيقاف إنتاجها أيضًا، ولكن طراز التوربو الأساسي لن يستمر. أكدت شيفروليه أن سيارة كامارو رباعية الأسطوانات لن تكون متوفرة لموديل عام 2024، مما يعني أن المحرك الأساسي هو الآن محرك V6 سعة 3.6 لتر بقوة 335 حصان. يبدأ هذا الإصدار بسعر 32.495 دولارًا.

كرايسلر 300

تطرح كرايسلر بضعة آلاف من الأمثلة على سيارة السيدان 300 لعام 2023؛ يتوفر فقط 2300 وحدة للمشترين هذا العام في كلا الطرازين V8 وV6. ومع ذلك، تمثل سيارة 300 هذه نهاية خط سيارة العضلات بعد أن ظل هذا الجيل على قيد الحياة لمدة 18 عامًا بعد ظهوره لأول مرة في طراز عام 2005.

دودج تشالنجر

توقفت كذلك شركة دودج عن إنتاج سيارة تشالنجر على مضض مع انتقال شركة صناعة السيارات إلى السيارات الكهربائية، وتحديداً مع وصول سيارة تشارجر دايتونا SRT EV الجديدة. ومع ذلك، كعمل أخير، أصدرت دودج مجموعة متنوعة من الإصدار الخاص من “Last Call”، بما في ذلك ديمون 170 المحدود بقوة 1025 حصانًا ووقت تسارع مثير من 0 إلى 96 كم لمدة 1.7 ثانية فقط.

دودج تشارجر

كما هو الحال مع تشالنجر، توقف دودج إنتاج تشارجر سيدان. لقد كانت سيارة تشارجر سيدان عنصرًا أساسيًا في تشكيلة دودج منذ ظهورها لأول مرة في عام 2006، مع بعض الطرازات الرائعة حقًا مثل سكات باك، هيلكات، هيلكات ريد آي في سلسلة الإنتاج الناجحة التي استمرت 17 عامًا.

موديلات دودج هيلكات

ولكن لن يقتصر الأمر على تشالنجر وتشارجر ضمن قائمة السيارات التي تخرج عن الخدمة بعد طراز 2023، بل إن دودج تخرج خط هيلكات بالكامل خارج الخدمة أيضًا. تشير التقارير إلى أنه سيتم تصنيع محرك هيلكات النهائي في وقت لاحق من هذا العام مع التخلص التدريجي من محرك V8 فائق الشحن سعة 6.2 لتر.

فيراري إف 8 تريبوتو

كان لاستبدال فيراري 488 مسافة قصيرة نسبيًا. تم استيراد نموذج واحد (1) فقط من سيارة F8 تريبوتو رسميًا إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك فالمشترين الذين يريدون نفس الأداء المتميز لسيارة F8 كوبيه مع ترقية السقف القابل للإزالة، لا يزال بإمكانهم الحصول على F8 سبايدر. يبدأ هذا الإصدار بسعر 319.342 دولارًا أمريكيًا ويحتوي على نفس محرك V8 سعة 3.9 لترًا بقوة 710 حصان.

فيراري بورتوفينو M

أما سيارة فيراري بورتوفينو M الجميلة من المقرر أن يتم استبدالها بسيارة روما سبايدر في عام 2024. تتميز سيارة روما سبايدر بمحرك V8 أقوى بشاحن توربيني مزدوج سعة 3.9 لترًا يمنحها 612 حصانًا، وهي توفر سقفًا تقليديًا من القماش على عكس السقف الصلب القابل للتحويل في بورتوفينو، مما يساعد في تخفيف الوزن.

فورد ايدج

من المحتمل ألا تبقى سيارة فورد إيدج متوسطة الحجم على قيد الحياة بعد هذا العام ويرجع ذلك جزئيًا إلى النزاعات العمالية في مصنع تجميع أوكفيل التابع لشركة صناعة السيارات في كندا. هذا، وانتقال العلامة التجارية المستمر إلى المركبات الكهربائية. ستستمر سيارة ذا إيدج في الصين على شكل سيارة كروس أوفر هجينة ذات قاعدة عجلات أطول، ولكن لا توجد حاليًا خطط لارسال سيارة الدفع الرباعي هذه إلى أمريكا. أما بالنسبة لـ لينكولن نوتيلوس – ابنة عم إيدج الأكثر فخامة – فقد خضعت مؤخرًا لعملية تجديد كبيرة لطراز عام 2024.

فورد اكسبلورر الهجين

تقضي فورد على سيارتها متوسطة الحجم التي تستهلك الوقود وتضمها لقائمة السيارات التي تخرج عن الخدمة في 2024. ظهر الإصدار الحالي من اكسبلورر الهجينة لأول مرة في عام 2020، لكنها لن تصل إلى عام 2024. نأمل أن تكون سيارة الدفع الرباعي الهجينة الأخرى في الطريق.

فورد فييستا

على الرغم من أن فورد لم تبيع فييستا في الولايات المتحدة منذ عام 2019، إلا أن طراز الجيل السابع كان متاحًا في أوروبا ولكن الآن تم إيقافه أيضًا. وتخطط فورد لملء مكانها في التشكيلة بنسخة كهربائية بالكامل من سيارة بوما كروس أوفر، ومن المتوقع أن يتم طرح الأمثلة القليلة الأخيرة من فييستا من مصنع فورد الألماني في يونيو.

فورد ترانزيت كونيكت

تُعد تزانزيت أصغر سيارة تجارية لدى فورد، ولكنها لن تستمر حتى عام 2024. كان لدى الشركة نسخة جديدة من تزانزيت مخطط لها باستخدام منصة مافريك، ولكن تم إلغاء هذه الخطط أيضًا.

كيا ستينجر

على الرغم من أنه ترددت شائعات بأن كيا ستينجر ستخرج عن الخدمة قبل طراز عام 2023، إلا أن سيارة السيدان الرياضية ستستمر على الأقل لفترة قصيرة أخرى قبل انتهاء الإنتاج في عام 2024. كتوديع لسيارة ستينجر، قدمت كيا طراز تريبيوت إديشن مع طلاء مونسكيب غير اللامع وجنوط جديدة مقاس 19 بوصة، مع التخطيط لـ 1000 وحدة فقط في جميع أنحاء العالم.

كيا ريو

كذلك أنهت كيا خدمة ريو لعام 2024. كانت أصغر سيارة لشركة صناعة السيارات موجودة على مستوى العالم منذ عام 1999، وظهر هذا الجيل الحالي لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2016. واعتبارًا من هذا العام، لا تزال واحدة من أرخص السيارات في أمريكا بسعر يبدأ من 17.875 دولارًا. لا يزال هناك تغيير، وسيتم استبداله بعرض جديد بأسعار معقولة في العام المقبل.

لينكولن أفياتور جراند تورينج

مثل إكسبلورر، تخرج عن الخدمة كذلك لينكولن كخيار سيارات الدفع الرباعي الهجينة متوسطة الحجم. لن تصل سيارة أفياتور جراند تورينج إلى عام 2024، والتي، على عكس فورد، كانت سيارة هجينة ومؤهلة للحصول على الائتمان الضريبي الكامل البالغ 7500 دولار في الولايات المتحدة. في العام المقبل، لن تتوفر سيارة أفياتور إلا بمحرك V6 مزدوج الشاحن التوربيني سعة 3.0 لتر.

مازدا CX-90

مازدا تضيف سيارة جديدة لقائمة السيارات التي تخرج عن الخدمة وتعلن توقف إنتاج سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ذات ثلاثة صفوف بدلاً من أخرى. ستختفي سيارة CX-9 القديمة بعد طراز عام 2023 بدلاً من سيارة CX-90 الجديدة والمحسّنة كثيرًا. تتمتع سيارة CX-90 الجديدة بمساحة أكبر، ومحرك توربيني سداسي الأسطوانات، ولأول مرة في أي سيارة مازدا بهذا الحجم، يتوفر خيار هجين مع نطاق يصل إلى 41 كم. لن يتم تفويت CX-9.

مازدا إم إكس-30

سيارة مازدا الأخرى التي لن تبقى في الولايات المتحدة حتى عام 2024 هي سيارة MX-30 الكهربائية المدمجة. مع نطاق سيء يصل إلى 160 كم وسعر يبدأ من 34.645 دولارًا، كانت قيادة MX-30 ممتعة نسبيًا، لكنها لم تقدم نطاقًا كافيًا لسعرها المطلوب. ولا يمكن شرائها إلا في كاليفورنيا. لذا ستنضم هي الأخري للسيارا التي تخرج عن الخدمة، ونأمل أن تكون هناك سيارات كهربائية أفضل في الطريق من مازدا.

ماكلارين 720 إس

انضمت كذلك ماكلارين 720S الرياضية لقائمة السيارات التي تخرج عن الخدمة مع انتهاء الإنتاج بهدوء في أواخر العام الماضي. لكن صانع السيارات الخارقة لديه بالفعل خليفة في الطريق يطلق عليه اسم 750S، وسيتم بيعه بالكامل حتى أواخر العام المقبل. يقال إن 750S ستصل قوتها إلى 740 حصانًا ويمكن أن تظهر لأول مرة في وقت مبكر من هذا الشهر.

مرسيدس بنز الفئة-C كابريوليه

تقوم مرسيدس بتقليص تشكيلتها بشكل كبير. في العام الماضي، أوقفت الشركة طرازي ايه كلاس وCLS، والآن أصبحت الفئة C كابريوليه هي التالية في خط الإنتاج. الجدول الزمني ليس واضحًا تمامًا، لكن التقارير تشير إلى أن العلامة التجارية ستتخد قرار إنضمام الفئة C المكشوفة لقائمة السيارات التي تخرج عن الخدمة في وقت ما بين عامي 2023 و2024، مما يعني أنه من المحتمل ألا تستمر خلال عام 2024.

مرسيدس بنز الفئة-C كوبيه

لن تكون الفئة C المكشوفة هي النسخة الوحيدة ضمن قائمة السيارات التي تخرج عن الخدمة للسيارات الفاخرة المدمجة للعلامة التجارية. وتخطط مرسيدس أيضًا للتخلص من طراز الفئة C كوبيه في نفس الوقت، مع ترك سيارة السيدان فقط في التشكيلة في المستقبل المنظور.

مرسيدس بنز CLS

وتصبح مرسيدس CLS ضحية أخرى لتبسيط تشكيلة مرسيدس بنز المستمرة. في العام الماضي، أوقفت الشركة سيارتها الرياضية CLS 53، ولكن الآن سيختفي الطراز بالكامل حيث من المقرر أن ينتهي الإنتاج رسميًا في أغسطس .

مرسيدس بنز الفئة-E كابريوليه

ستتبع سيارة الفئة E كابريوليه سيارة الفئة C المكشوفة مع إيقاف إنتاج السيارة الأكبر ذات البابين أيضًا. وسوف تتبع نفس الجدول الزمني للفئة C، ومن المقرر أن ينتهي الإنتاج في وقت ما بين هذا العام والعام المقبل.

مرسيدس بنز الفئة-E كوبيه

وبالطبع، تمامًا مثل الفئة C، ستتفوق مرسيدس-بنز أيضًا على الفئة E كوبيه في وقت ما من الآن وحتى عام 2024. ومع إيقاف السيارة ذات البابين، فهذا يعني أن سيارة AMG GT المحدثة – عندما تظهر لأول مرة – ستكون متاحة للجميع. الكوبيه الحقيقية الوحيدة في التشكيلة، دون احتساب العديد من “الكوبيه” ذات الأبواب الأربعة.

مرسيدس بنز ميتريس

قد لا يكون هذا الطراز هو الطراز الأكثر شهرة لدى مرسيدس-بنز، لكن ميتريس كانت عنصرًا أساسيًا بين شاحنات العمل منذ عام 1996. والآن يتم إضافتها للسيارات التي تخرج عن الخدمة في 2024. ستختفي إصدارات العمل والركاب من ميتريس بعد هذا العام.

نيسان ماكسيما

ستصل سيارة ماكسيما كاملة الحجم من نيسان إلى نهاية الخط قبل نهاية عام 2023. وقد ترددت شائعات بأن نيسان ستحل محل ماكسيما بسيارة كهربائية كاملة الحجم في العام الماضي، ولكن مع عدم وجود سيارة سيدان كهربائية جديدة في الطريق في أي وقت قريب، قامت نيسان باتخاذ قرار تقاعد ماكسيما بهدوء قبل طراز عام 2024.

بورشه باناميرا سبورت توريزمو

مع ظهور باناميرا الجديدة لأول مرة، توقفت بورشه عن طراز الواجن في الولايات المتحدة بسبب بطء المبيعات. وشكّلت سبورت توريزمو أقل من 10 بالمئة من إجمالي الطلب على طراز باناميرا السابق.

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