تك آرت تقدم ملحقات من ألياف الكربون لبورشه كايين كوبيه يمكنها تعزير القوة إلى 739 حصانًا

دبي - كتب محمد فتوح - قدمت تك آرت حزمة كربونية جديدة لبورشه كايين كوبيه، ضمن أعمال موالف بورشه الألماني والمعتمدة على ألياف الكربون، وتهتم في المقام الأول بالديناميكا الهوائية وترقيات القوة.

وأعلن موالف السيارات أنه يمكن الآن تخصيص هذه الأجزاء الجديدة وغطاء محرك تك آرت ايرو لسيارة بورشه كايين كوبيه ذات الدفع الرباعي الفاخرة، مما يمنح كايين مظهرًا رياضيًا. يتوفر الجناح الخلفي الجديد، والستائر الهوائية، وألواح نهاية جناح السقف في جميع طرازات الكوبيه، لكن إطارات سحب الهواء حصرية لسيارة كايين توربو جي تي التي تتصدر المجموعة .

إنه أمر بسيط، لكن هذه التغييرات الصغيرة تحدث فرقًا كبيرًا في كايين كوبيه، مما يضفي عليها مظهرًا رياضيًا. وفي حالة أراد مالك كايين الارتقاء بأداء سيارته الكايين إلى المستوى التالي، فإن الشركة الألمانية تقدم ترقيات للأداء يمكنها، اعتمادًا على المحرك، تعزيز المخرجات إلى 739 حصانًا.

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العجلات التي تظهر في الصور الملحقة هي تك آرت دايتونا IIs وهي متوفرة بثلاثة ألوان. وتشمل التصاميم الأخرى الفورمولا V والفورمولا VI. يوجد أيضًا ملحق للجناح الأمامي ومصد خلفي رياضي. لسوء الحظ، لا تقدم تك آرت أسعارًا لمجموعة هيكل بورشه كايين، لكننا نفترض أنها باهظة الثمن.

بورشه كايين كوبيه تجذب اهتمام موالفي السيارات

تشمل الملحقات الخارجية الأخرى شعارات وحروف غطاء محرك السيارة بورشه كايين تك آرت. كل هذا يمكن الاطلاع عليه في مكون تك آرت .

حول العديد من موالفي السيارات انتباههم إلى بورشه كايين كوبيه. في العام الماضي، قدمت مانهارت CRT 800 بقوة 807 حصانًا. في حين أن هذا يبدو جذابًا، إلا أن سيارة مانهارت كايين تقصر في القسم الجمالي، مع مجموعة ألوان سوداء/ذهبية لامعة وشارات علوية.

في الأشهر الأخيرة، قدمت تك آرت العديد من الترقيات لـ 911. وصل جناح خلفي جديد من ألياف الكربون في أكتوبر وهو متاح لطرازات كاريرا وGT3 . إنها أخف وزنًا، وتحسن القوة الضاغطة، وتضفي على السيارة الرياضية ذات المحرك الخلفي سحرًا كلاسيكيًا جذابًا. في شهر أغسطس، قدمت شركة التعديل ترقية للطاقة لسيارة 911 جي تي إس.

كذلك أعلن موالف السيارات الألماني عن حزمة جي تي ستريت R فلاي ويت. استنادًا إلى 911 توربو، تتمتع هذه بقوة 800 حصان ويصل زمن تسارع السيارة بعد الترقية إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال 2.5 ثانية.

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