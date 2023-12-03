استرداد نقدي 8000 ريال على أبارث 695 توريزمو ومقدمة 50 % والباقي بعد 3 سنوات

دبي - كتب محمد فتوح - أطلقت شركة بترومين ستيلانتس عرض لسيارة أبارث 695 توريزمو، ضمن عروض الوكيل الرسمي لسيارات أبارث والماركات الإيطالية بالمملكة العربية السعودية، بعنوان واجبات الويك إند ولعانة بالأدرينالين.

عرض أبارث 695 توريزمو

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مزايا إضافية لعرض أبارث 695 توريزمو

5 سنوات أو 120 ألف كم ضمان ممدد

5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

تطبق الشروط والأحكام

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موعد انتهاء عرض أبارث 695 توريزمو

كما أعلنت شركة بترومين ستيلانتس، سريان عرض أبارث 695 توريزمو حتى 31 ديسمبر أو حتى نفاد الكمية.

أبارث 695

سيارة إيطالية عصرية حجمها صغير كومباكت تجي بتصميم خارجي مدمج يناسب المدن والسيارة مناسبة للشباب والفتيات اللي يسعوا للتميز.

تمثل أبارث 695 قوة أبارث في أقصى حالاتها. تم تصميمها لتكون مثالاً على فخر علامة العقرب التجارية وهويتها المرتبطة بالسباقات لتقدم مجموعة متكاملة من قدرات السباق وتوفر تجربة تحقق تطلعات عشاق القيادة. حضورها قوي على مضمار السباق والطرقات لتكون عصية على الجميع إلا على أصحاب القلوب القوية.

تأتي أبارث 695 بمحرك تي جيت سعة 1.4 لتر بـ 4 أسطوانات متتالية مع 4 صمامات لكل أسطوانة، ينتج 180 حصان، و250 نيوتن متر، وتبلغ السرعة القصوي 225 كم/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 6.9 ثانية. كما تأتي بنظام عادم مزدوج مع 4 مخارج.

تعمل ماصات الصدمات من كوني، مع نظام التخميد التلقائي المتردد علي تحسين تجربة القيادة والسلامة من خلال تحسين التشبث والثبات وقدرة التحكم بالسيارة على الطريق. يتكون الكبح المستمد من خبرة بريمبو في السباقات من مكبس رباعي من الألومنيوم ثابت أحادي الكتلة مع أسطوانة مثقوبة ذات فتحات تهوية قياس 305 مم لضمان استجابة سريعة وتحقيق حد أدني من مسافة الفرملة.

يتضمن النظام الصوتي بيتس أوديو الاختياري 480 واط، ومضخم صوت رقمي بثمانية قنوات ويتضمن مكبرات صوت علي شكل قبة مثبتة في الركائز الأمامية، ومكبران للصوت متوسطين في الأبواب ومكبران للصوت بمدي كامل في جوانب الألواح الخلفية وصبووفر في صندوق السيارة.

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