دبي - كتب محمد فتوح - تعاونت استون مارتن و جيرارد-بيريجو في ابتكار ساعة أستون مارتن نيو بريدجس الإصدار الخاص الجديدة و المذهلة، مع إعادة تصور « الجسر » ، أحد أقدم العلامات الميكانيكية المميزة في صناعة الساعات. و تشكل إضافة جديدة إلى مجموعة بريدجس الشهيرة .

حيث تسلط الضوء على مكوِّنات وظيفية غالباً ما تكون مخفية عن الأنظار ، واستلهاماً من الجيل القادِم من سيارات أستون مارتن الرياضية ، استند المصممون إلى تصميم أوّل سيارة سوبر تورر في العالم، DB12 ، حيث تعكس الساعة الجديدة ملامح السيارة المنحوتة وخطوطها الحادة .

ساعة أستون مارتن نيو بريدجس الإصدار الخاص تجمع بين الجمال والهندسة

عام 2021 تم الإعلان عن جيرارد-بيريجو كشريك الساعات الرسمي للعلامة التجارية البريطانية الفاخرة أستون مارتن ، تتمتع كلتا الشركتين بإرث غني، حيث يمتد تاريخهما مجتمعاً في عالم المنتجات الفاخرة الفريدة لأكثر من 300 عام. علاوة على ذلك، فإنّ الشركة البريطانية الشهيرة والدار السويسرية الرائدة مرادفان للتميز الذي لا يقبل المساومة، مما يجعلهما متوائمين تماماً. وقد شهد التعاون بين الشركتين الرائدتين ابتكار بعض الساعات الاستثنائية، لتحمل كل واحدة منها بفخر اسم العلامتين التجاريتين .

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كشفت استون مارتن و جيرارد-بيريجو النقاب عن ساعتهما الخامسة ذات العلامة التجارية المشتركة في إطار تعاونهما طويل الأمد. وتأتي أستون مارتن نيو بريدجس الإصدار الخاص مدفوعاً بشغف كلا الطرفين لرفع المستوى من حيث التصميم والخبرة في صناعة الساعات، ليجسد إصداراً معاصراً يجمع بسلاسة بين الجمال والهندسة من أجل الارتقاء بالأداء إلى مستويات مذهلة.

يقول ماريك ريشمان، نائب الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي لشركة استون مارتن لاجوندا‏ :‏ ‏«‏ كان من الواضح منذ بداية علاقتنا مع جيرارد-بيريجو كشريكنا الرسمي للساعات أنه لدينا شغف مشترك بالتصميم الدقيق والأداء. لقد كان المجال مفتوحاً لتبادل الأفكار حول تفاصيل التصميم والمواصفات، ليثمر ذلك عن تصميم ساعات تحمل أسماءنا وتعكس تعاوننا وروح الشراكة الحقيقية التي تجمعنا.

«من خلال هذا النموذج الأخير، ساعة أستون مارتن نيو بريدجس الإصدار الخاص ، قرر الفريق الإبداعي المشترك الذي يضم مصممين من كلتا الشركتين تحدي بعض الأعراف السائدة في صناعة الساعات وتحديداً تصميم آلية الحركة. وبالنظر إلى الصلابة الهيكلية والأداء والجانب الجمالي، فأنا سعيد بالنتيجة».

من جانبه ، يقول باتريك برونيو ، الرئيس التنفيذي لشركة جيرارد-بيريجو : «لم يكن الأمر مجرد إضافة اسم أستون مارتن إلى إحدى ساعاتنا. لقد اضطلعت أستون مارتن بدور فاعِل في تصميم هذه الساعة، من خلال النظر إلى المواد المستخدمة، وكذلك وبشكل مثير للاهتمام إلى تصميم آلية الحركة. تمثل ساعة أستون مارتن نيو بريدجس الإصدار الخاص نتيجة مذهلة لتعاون وتضافر جهود الشركتين».

تمثل ساعة أستون مارتن نيو بريدجس الإصدار الخاص أحدث إضافة إلى مجموعة بريدجس الخاصة بصانع الساعات السويسري جيرارد-بيريجو ، والتي تضم مجموعة من النماذج التي جسدت منذ أمد طويل العلامة المميزة للشركة. في عام 1867، رسم كونستان جيرار رسماً تخطيطياً لساعة جيب مزودة بثلاثة جسور متوازية. وقد تم تعديل هذه الجسور البارزة، التي تعدّ مكوِّنات أساسية وجزءاً من بنية آلية الحركة، لتحقق نجاحاً كبيراً وتشكل عناصر تصميم تتميز بها الشركة.

في الوقت الذي تفخر فيهّ شركة جيرارد-بيريجو بإرثها العريق، إلا أنها لا تقبع في الماضي، وتتطلّع إلى المستقبل بكل عزمٍ، وغالباً ما تسعى إلى الجمع بين التصميم الملهم والمواد المتطورة والآليات المبتكرة، وهو أمر يتجلى بوضوح في الإصدار الجديد Neo Bridges Aston Martin Edition.

عندما يتعلق الأمر بالفخامة والرقي، فأن Aston Martin و جيرارد-بيريجو تتحدثان بنفس اللغة. فتدرك كل من الشركتين أهمية الخروج بتصاميم متسقة ومنسجمة، بالتوازي مع السعي في نفس الوقت للتطوير وتحقيق تقدم. وترتكز هذه الفلسفة المشتركة على الاعتقاد بأنّ المكوِّنات الميكانيكية يجب أن تثير مشاعر قوية.

تشكل ساعة أستون مارتن نيو بريدجس الإصدار الخاص امتداداً لبعض مفاهيم التصميم التي تتميز بها الساعات السابقة المشتركة للشركتين، غير أنها تتألق بمظهر جديد يفيض بتفاصيل آسرة ومدروسة. تتجنب هذه الساعة استخدام المينا التقليدي لتكشف عن آلية الحركة المقلوبة عيار GP0840000-2164، وهو تصميم يجمع المكوِّنات الموجودة عادة في الجزء الخلفي من الساعة، وينقلها إلى المقدمة. ومع الحفاظ على روح مجموعة Bridges، تساهم العناصر الوظيفية في هذا النموذج في إضفاء جاذبية جمالية على كامل الساعة.

تدعم الجسور بتصميمها الجديد Neo مجموعة التروس والميزان، وفي حين سيكون بإمكان مرتدي الساعة مشاهدة التفاعل بين الأجزاء المختلفة التي تعمل معاً لتحديد الوقت. ومن خلال الحفاظ على تقاليد جيرارد-بيريجو ، نجد أن ترتيب مكوِّنات آلية الحركة يعطي الساعة تصميماً يتسم بالتناسق والانسجام.

تتخذ مؤشرات الساعات والدقائق شكل عصا، وهي مستوحاة من عالم السيارات حيث تتم إزالة المواد الخارجية لتوفير الوزن، كما تستغني هذه الساعة عن المينا التقليدي. تضم العقارب مادة مضيئة باعثة لضوء أخضر عندما يكون الضوء خفيفاً، وهو اللون الذي سيرتبط إلى الأبد بشركة أستون مارتن. في حين نجد المؤشرات المعلقة، الموجودة على حلقة تحيط بالمينا، تتجه نحو الخارج وهي مزودة بمادة مضيئة تَظهر هي أيضاً باللون الأخضر في الظلام. يتّسق تصميم العقارب والمؤشرات مع تصميم الساعات السابقة التي تحمل توقيع الشركتين.

وبين كل مؤشر، توجد علامات خضراء واضحة، موضوعة على الحلقة المذكورة، تشير إلى كل دقيقة بشكل واضح. يتميز التصميم بجسرين Neo تم تنفيذهما باللون الأخضر الخاص بأستون مارتن، وهو يحتفي بإبداع كونستان في القرن التاسع عشر، على الرغم من تنفيذه في شكل معاصر، بينما يحتفي لون الجسور بشركة أستون مارتن وتاريخها العريق في صناعة السيارات عالية الأداء.

أساسها القوة

القوة تعتبر شرطاً أساسياً للأداء، وهو أمر واضح في أي إبداع يحمل اسميّ Aston Martin و جيرارد-بيريجو . فالأسطوانة، التي تعدّ خزان الوقود للساعة، موجودة عند الساعة 1.30. ويدعمها جسر أسود مخرَّم وتحمل اسم الصانع السويسري. تحمل هذه الساعة حركة أوتوماتيكية تستمد طاقتها من الحركة الطبيعية لمعصم مرتديها، وتستخدم في ذلك وزناً متأرجاً صغيراً يُطلق عليه اسم الدوّار الصغير. تساهم أبعاد الدوّار الصغيرة في منح آلية الحركة مظهراً رقيقاً، حيث يبلغ ارتفاعها 5.45 مم فقط. علاوة على ذلك، فإنه يتيح أيضاً رؤية آلية الحركة من دون أية عوائق.

وقد تم نقش اسم العلامة التجارية البريطانية الفاخرة على الدوّار الصغير، حيث يتقاسم مكانة متساوية مع اسم الصانع الذي يزيّن الأسطوانة. وعند تصميم الأسطوانة والدوّار الصغير، استلهم الفريق الإبداعي المشترك من المكابح الظاهرة وراء العجلات البَرْمَقِية لسيارة أستون مارتن DB12 والتي تتميز بخطوط أكثر حدة وبفتحات إضافية.

ألوانها جذابة

يعدّ اللون وسيلة تساعد في إبراز الأشكال وإضفاء الضوء والظل والحياة والشغف على الأشكال النحتية. ولإضفاء المزيد من الجمال على ساعة أستون مارتن نيو بريدجس الإصدار الخاص تتحد الألوان الرمادية ذات المظهر المصقول وأحجار الياقوت النابضة بالحياة وألوان الأسود القاتم والتروس ذات اللون الفضي لتخبرنا بالوقت بأسلوب أنيق يفيض بالمشاعر. وتكشف ساعة Aston Martin Green Neo Bridges بشكل خاص عن درجات ألوان مختلفة عند تفاعلها مع الضوء. في حين كان تلوين الجسور مع الحفاظ على مظهرها الجذاب ثلاثي الأبعاد أمراً صعباً من الناحية التقنية.

تتكون العلبة خفيفة الوزن، التي يبلغ قطرها 45 مم، من التيتانيوم المطلي بمادة DLC السوداء. علبة أنيقة وتضطلع بدور مهم في إبراز عناصر العرض فتمنح مكوِّنات آلية الحركة الثابتة والديناميكية المجال للتألق.

تصميم ساعة أستون مارتن نيو بريدجس الإصدار الخاص مستوحى من سيارة DB12

تعرّف على الخطوط المتعرجة لسيارة أستون مارتن DB12، أول سيارة سوبر تورر في العالم، والتي يتمثل الهدف منها في قطع مسافات كبيرة بكل راحة، وجعل كل كيلومتر تجربة مثيرة لا تُنسى . ويأتي تصميم ساعة Neo Bridges Aston Martin Edition ليعكس هذا النهج، حيث جاء كل خط وكل جانب نتيجة تفكير طويل ، وذلك بهدف تقديم أداء عالٍ ومنح تجربة فريدة لمن يرتديها.

كما تم الجمع بين المواد المختلفة لبث لمسة جمال متميزة وملمساً يغوي مرتديها. على سبيل المثال، صُنع السوار من المطاط الأسود الذي يمنح إحساس القماش وهو مزيّن بغُرَز خضراء، ومزود بإبزيم ثلاثي قابل للطي من التيتانيوم المطلي بمادة DLC، ويلتف السوار بشكل مثالي ومذهل حول المعصم .

الإصدار الحصري مضمون

تماشياً مع ندرة وحصرية سيارات أستون مارتن، ستكون ساعة أستون مارتن نيو بريدجس الإصدار الخاص ساعة نادرة إذ سيتم طرح 250 قطعة منها فقط. ستتوفر الساعة للبيع في ديسمبر 2023 في جميع أنحاء العالم لدى جميع الموزعين المعتمدين لساعات جيرارد-بيريجو .

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