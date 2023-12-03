تمتع باسترداد نقدي على ألفا روميو جوليا 2024 يصل 10 ألاف ريال

دبي - كتب محمد فتوح - أطلقت شركة بترومين ستيلانتس عرض لسيارة ألفا روميو جوليا موديل 2024، ضمن عروض الوكيل الرسمي لسيارات ألفا روميو والماركات الإيطالية بالمملكة العربية السعودية، بعنوان الحرفية الإيطالية.

عرض ألفا روميو جوليا 2024

استرداد نقدي 10,000 ريال سعودي

50% الآن

50 % بعد 3 سنوات

مزايا إضافية لعرض ألفا روميو جوليا 2024

5 سنوات أو 120 ألف كم صيانة دورية مجانية

7 سنوات أو 100,000 كم ضمان ممدد

7 سنوات خدمة المساعدة على الطريق

تطبق الشروط والأحكام

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موعد انتهاء عرض ألفا روميو جوليا 2024

كما أعلنت شركة بترومين ستيلانتس، سريان عرض ألفا روميو جوليا حتى 31 ديسمبر 2023 أو حتى نفاد الكمية.

ألفا روميو جوليا

ألفار وميو جوليا الجديدة، هي سيارة سيدان أنيقة، وذات أداء عالي بتجي بأنظمة قيادة متطورة تحقق المستوى الثاني من القيادة الذاتية، ومقصورة قيادة فخمة وعملية.

تتميّز جوليا بمحرّك عالي الكفاءة والأداء بقوة 280 حصانًا. وتطلّ بهيكل مصمم ليتناسب مع الجر الخلفي، كما أنّها مزوّدة بأنظمة التعليق المبتكرة، ونسبة الوزن/القوة المثالية.

توفر المصابيح الأمامية المتكيفة ثنائية الزينون إضاءة مثالية، وتأتي بمصابيح خلفية مع إضاءة LED لا لبس فيها. بينما تبرز الشبكة الأمامية سكوديتو التي تتخذ شكل درع تصميم جوليا الرياضي. وكذلك تتوفر جوليا بجنوط من الألومنيوم قياس 19 بوصة.

تتمتع المقصورة الداخلية بشاشة لمس قياس 8.8 بوصة مع أدوات ذكية تفاعلية. كما تركز المقصورة علي السائق، وتجمع بين الشكل والمضمون والجمال في آن واحد. وتشمل المقصورة وحدة تحكم مركزية بتشطيبات ممتازة. وتأتي مقصورة السيارة السيدان بنظام صوتي هارمن كاردون مزود بـ 14 مكبر صوت.

تتوفر جوليا كذلك بالعديد من أنظمة مساعدة السائق المتطورة مثل نظام المساعدة الفعال في رصد النقاط غير المرئية، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام تثبيت السرعة الفعال، ونظام مراقبة انتباه السائق.

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